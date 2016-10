Nainen ryöstettiin väkivaltaisesti kotipihassaan Helsingin Alppiharjussa

Naiselta ryöstettiin väkivaltaa käyttäen olkalaukku kerrostalon pihassa Helsingin Alppiharjussa viime viikon perjantaina. Poliisi pyysi tiistaina yleisön apua ryöstöstä epäillyn miehen tavoittamiseksi.

Ryöstäjä iski Porvoonkadulla sijaitsevan kerrostalon piha-alueella perjantaina 14. lokakuuta noin kello 21.50. Vuonna 1941 syntynyt nainen oli palaamassa kotiinsa, kun mies tönäisi häntä takaapäin ja ryhtyi riuhtomaan hänen olkalaukkuaan.

Uhri kaatui tilanteessa maahan ja sai poliisin mukaan lieviä fyysisiä vammoja. Ryöstäjä juoksi pois paikalta sen jälkeen, kun hän oli saanut laukun itselleen.

Poliisin etsimä mies on noin 40-vuotias, vartaloltaan tukevahko ja noin 170-senttinen. Hän oli pukeutunut tummaan takkiin, jossa on vaaleat hihat. Miehen housut olivat niin ikään tummat, kuten myös kengät, joissa on vaaleat pohjat.

Epäilty ryöstäjä tallentui valvontakameran kuviin, joita poliisi julkaisi tiistaina nettisivuillaan.

Helsingin poliisi toivoo, että kaikki ryöstöön liittyvät havainnot ilmoitetaan joko puhelimitse numeroon 029 547 4372 tai sähköpostitse osoitteeseen ryosto.helsinki@poliisi.fi.