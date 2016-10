Vain 11-vuotias koulu kärsii jo huonosta sisäilmasta Vantaalla – ilmanvaihto on päällä yötä päivää

Fakta Haussa uusia menetelmiä Aalto-yliopiston Eura-tutkimusohjelman kohteina on kuusi uudehkoa julkista tilaa, joista yksi on Vantaan Mikkolan Lyyra-koulu. Lyyra-koulun tutkimukset alkavat marraskuun 7. päivänä ja kestävät kolme viikkoa. Tutkimuksissa selvitetään julkisten uudisrakennusten sisäilmaongelmien syitä sekä pintamateriaalien vaikutuksia mitattuun ja koettuun sisäilman laatuun erilaisissa työympäristöissä ja kosteus- ja lämpötilaolosuhteissa. Lyyrassa tutkijat mittaavat sisäilmasta muun muassa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, formaldehydia, erilaisia pienhiukkasia, mikrobeja, lämpötilaa, kosteutta ja paine-eroja. Tavoitteena on uuteen tietoon perustuvien materiaaliratkaisujen avulla parantaa julkisten rakennusten työympäristöjä

Mikkolan koulussa Vantaalla on ongelma. Sisäilmaongelma.

Koulun Lyyra-niminen rakennus on vain 11 vuoden ikäinen mutta jo korjauskunnossa. Rakennuksessa on havaittu satunnaisia sisäilmaongelmia viime vuodesta lähtien. Selkeää syytä niihin ei ole löydetty.

Ongelmien syitä tulevat nyt tutkimaan Aalto-yliopiston tutkijat.

”Lyyra valikoitui Eura-tutkimusohjelmaan, koska se on uusi sisäilmaongelmainen rakennus. Valinta tehtiin yhteistyössä Vantaan tilakeskuksen kanssa”, kertoo tutkimuksen vetäjä, sisäympäristötekniikan apulaisprofessori Heidi Salonen.

Euran tavoitteena on kehittää uusia tutkimusmenetelmiä, koska nykyisillä mittaustekniikoilla ei havaita kaikkia ongelmia, vaikka ihmiset oireilevat.

Esimerkiksi Mikkolan koulun tuoreimmassa sisäilmatutkimuksessa tänä vuonna kahden koulurakennusten rakenteet todettiin kuiviksi, ja sisäilman laatu oli mittausten perusteella normaali.

Silti Lyyra-rakennuksessa jouduttiin laittamaan syyskuussa neljännen luokan opetustila käyttökieltoon sekä lasten että opettajan oireilun takia.

Oppilaiden vanhempia tieto uusista tutkimuksista ilahduttaa, vaikka he ennen kaikkea toivovat nopeita käytännön ratkaisuja.

Koko 21 oppilaan ryhmä työskentelee nyt oman luokkansa naapuritilassa, joka sekin on juuri korjattu. Kouluterveydenhoitajan selvityksen mukaan 13 neljäsluokkalaisella on ollut sisäilmaoireita. Kaikkiaan Mikkolan 840 oppilaasta oireilmoituksia on kertynyt 18 oppilaalta.

Vanhemmat ihmettelevät, miksi työn alla on juuri nyt vain yksi luokkatila.

”Se kuulostaa siltä kuin käsivarren murtumaa yritettäisiin hoitaa laastarilla. Tämä ei riitä”, sanoo neljäsluokkalaisen äiti Eva-Liisa Eronen.

Hänen lapsensa päänsärky on uudessa opetustilassa hellittänyt, mutta silmiä kirvelee äidin mukaan entistä enemmän.

Mirva Mannerin lapsen oireet ovat uudessa luokkatilassa helpottaneet. Vanhassa luokassa lapsi oli ollut väsynyt, huonovointinen ja kärsinyt päänsärystä.

”Me kävimme vanhempainillassa lasten luokassa, ja se haisi jollekin kemikaalille, liottimelle tai liimalle, vaikka huoneessa oli kaksi ilmanpuhdistinta”, Manner kertoo.

Akseli Valmunen / HS

Aalto-yliopiston tutkijoiden tavoitteena on selvittää muun muassa liimojen, lakkojen ja maalien sekä niiden sisältämien säilöntäaineiden vaikutuksia sisäilmaan. Henkilöstön kokemuksia selvitetään Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyllä.

Koulun 65 opettajasta viisi on ottanut työterveyshuoltoon yhteyttä sisäilmaoireiden vuoksi. HS:n haastattelemat kaksi nimettömänä pysyttelevää epäilevät, että oireilevia opettajia olisi enemmän. Ainakin yksi opettaja on joutunut jättämään koulun oireiden vuoksi.

Opettajat kertovat väsymyksestä, nenäverenvuodoista, ihottumasta, niveloireista, päänsärystä ja äänen menetyksistä. Oireita on kertynyt molemmissa rakennuksissa.

Sekä tilakeskuksen johtaja Pekka Wallenius että koulun rehtori, nyt aluerehtorin viransijaisuutta hoitava Merja Kuokka pitävät tilannetta hämmentävänä.

”Viime vuoden syksyyn asti Lyyra oli terve koulu, jossa ovat pystyneet työskentelemään muualla altistuneet opettajat ja oppilaat. Tehdyt korjaukset ovat helpottaneet joidenkin oireita, mutta oireilun syytä ei ole saatu selville”, sanoo Kuokka.

Vantaan tilakeskus on teettänyt Mikkolassa useita selvityksiä ja korjaustöitä eri aikoina. Walleniuksen mukaan tänä kesänä on 1970-luvulla valmistuneessa Vegassa avattu rakenteita ja tiivistetty rakoja, joista koneellinen ilmastointi voi imaista epäpuhtauksia huoneilmaan.

Lyyrassa on myös muun muassa puhdistettu ilmanvaihtokoneita ja tehty tiivistyskorjauksia useissa huoneissa.

Koulun sisäilmatyöryhmä on päättänyt pitää täydellisen ilmanvaihdon päällä yötä päivää. Henkilöstölle tilannetta selvitettiin keskiviikkona. Vanhemmille sisäilmatietoa on luvassa marraskuun 3. päivänä.