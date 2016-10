Harvinaisempi tapaus: Varkaat veivät Helsingin kaupungilta vaahteran kesken hurmaavimman ruskan

Helsingin kaupunkia on kohdannut yllättävä vahingonteko: puuvarkaus. Kaupungin ylläpitämästä Meilahden Arboretumista on varastettu harvinainen puu. Arboretum on kasveihin erikoistunut puisto.

Puu ei ole mikä tahansa, vaan harvinaisuus ja pitkällä kasvatustyöllä äskettäin täyteen kukoistukseensa puhjennut sirovaahtera (Acer sieboldianum).

Puu varastettiin vain muutama päivä sen jälkeen kun kaupunki oli mainostanut omilla sivuillaan ja puistoja koskevalla Facebook-sivuillaan upean väristä ruskaa Arboretumissa.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto

”Laitoimme aluksi sosiaaliseen mediaan viestin ja kuvat juuri siksi, että se oli niin hurmaavan näköinen puu ja koko paikka. Juuri tuo sirovaahtera on poikkeuksellisen upea syysväreissään”, sanoo Helsingin rakennusviraston kasviasiantuntija Satu Tegel.

Sirovaahteraa ei saa korvattua mitenkään, Tegel murehtii. Se on hankittu ulkomailta ja istutettu vuonna 2011.

”Kysymys ei ole hinnasta vaan siitä, ettei niitä saa mistään. Missään taimikaupassa niitä ei myydä. Eikä taimi tätä vuosia kasvanutta puuta korvaisikaan.”

Puuvarkaan on täytynyt nähdä hieman vaivaa puun viemiseksi, arvelee Tegel. Puu oli ehtinyt kasvaa jo noin 180 senttiä pitkäksi. Lisäksi alue on ympäröity kaninverkolla, joten sinne pääseminen ei ole yksinkertaista.

”Ei ole ollut ihan helppo homma. Kyllä siinä on ollut ihan lapio mukana”, Tegel sanoo.

”Tämä on ihan tyrmistyttävää ja saa miettimään, pitääkö meidän tästä lähtien pitää tällainen omana tietonamme eikä mainostaa” Tegel pohtii. ”Tämä kauneus oli kaikille tarkoitettu, ei kenenkään omaksi. Siellä voi käydä ihailemassa, se on verorahoilla tehty.”

Kaupunki pyytää nyt yleisön apua puun löytämiseksi. Sirovaahtera on ulkomuodoltaan siro, mutta näyttävä. Tegel kuvailee sitä puun ja pensaan välimuodoksi. Syysväreissään puu hehkuu kirkkaan punaisena.

Kaupunki aikoo tehdä varkaudesta rikosilmoituksen.

Meilahden arboretumisssa kasvaa yhteensä 300 erilaista puu- ja pensaslajia sekä lukematon määrä muita kasveja. Arboretum on perustettu vuonna 1967.