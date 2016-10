Portsareiden linja uusiksi DTM:ssä – sisään pääsee nyt myös turvapaikanhakijan oleskelulupakortilla

Helsingin keskustassa toimiva seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnattu yökerho DTM päästää keskiviikkoillasta alkaen sisään myös ne asiakkaat, joilla on ikänsä todisteena vain oleskelulupakortti. Yökerho tiedotti asiasta iltapäivällä Facebook-sivuillaan.

DTM:n ovipolitiikasta nousi kohu, kun turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista koostunut ryhmä ei päässyt sisään yökerhoon puutteellisten henkilöllisyystodistusten vuoksi viime lauantaina. HS uutisoi asiasta keskiviikkona.

DTM:ssä järjestettiin lauantai-iltana seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiaa ajavan Regnbågsankan-järjestön yksityistilaisuus. Iltajuhlaan oli menossa seurue, jossa olleista osalla ei ollut näyttää täysi-ikäisyytensä todisteena kuin maahanmuuttoviraston myöntämä kuvallinen oleskelulupakortti tai vastaanottokeskuksen myöntämä asukaskortti.

Yökerhoa pyörittävän Äkä Oy:n hallituksen puheenjohtaja Karri Nieminen kommentoi aiemmin HS:lle, että DTM ei halua syrjiä ketään, mutta oleskelupakorttia ei kuitenkaan voi hyväksyä todistuksena täysi-ikäisyydestä.

Nieminen vetosi siihen, että lupa- ja valvontavirasto Valvira laskee hyväksyttäviksi todistuksiksi vain Suomen tai jonkun muun maan henkilökortin, passin ja ajokortin.

Valviran ryhmäpäällikkö Kari Kunnas kertoi kuitenkin HS:lle, että Valviran ohjeissa kyse on nimenomaan vain viranomaisen ohjeesta. Hänen mukaansa olennaisinta on, että todistus on viranomaisen antama – sellainen on myös oleskelulupakortti.

”Lopulta vastuu siitä, minkälaiset kortit hyväksytään ja ettei alaikäiselle anniskella, on elinkeinonharjoittajalla”, Kunnas sanoi.

Edes ajokortti ei ole virallinen henkilötodistus, mutta se on hyväksytty Valviran ohjeisiin, koska sitä käytetään henkilöllisyyden varmentamiseen monissa muissakin paikoissa.

DTM kertoo rinnastavansa oleskelulupakortin jatkossa ajokorttiin.

”Haastamme muut ravintolat mukaan tekemään saman linjauksen”, yökerhon Facebook-sivuilla ilmoitetaan myös.