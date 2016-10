Suomalainen koulu on kohdellut tyttöjä ja poikia eri tavalla vuosikymmeniä – aluksi oli omat koulut, myöhemmin erilliset ruokajonot

Peruskouluissa pakolliseksi tulevaa tasa-arvosuunnitelmaa on edeltänyt pitkä kahta sukupuolta korostava menneisyys koulumaailmassa.

Räikein entisajan esimerkki on tietysti se, että aluksi vain pojat pääsivät kouluun ja opiskelemaan. Helsinkiin perustettiin ensimmäinen ruotsinkielinen tyttökoulu 1830-luvulla ja suomenkielinen tyttökoulu 1860-luvulla.

Merkittävä osa oppikouluista oli ennen tyttökouluja ja poikakouluja. Myös kansakouluja ja ammattikouluja saattoi olla erikseen tytöille ja pojille. Seuraavat kuvat ovat tyttö- ja poikakouluista Helsingistä 1950-luvuilta.

HS

Lasse Holmström / Lehtikuva

Peruskoulun tulo Suomeen 1970-luvulla tarkoitti asteittaista siirtymistä asteittain sekakouluihin.

Sukupuolten mukaan menevät käytännöt kuitenkin ovat istuneet tiukasti koulu- ja opiskelumaailmassa.

Tytöt ja pojat on pantu omiin ruokajonoihin. Istumajärjestykset luokissa on tehty sukupuolten mukaisesti. Oppilaita on jaettu välitunneilla tyttöjen ja poikien porukoihin. Opetusryhmiä kouluaineissa kuten liikunnassa on muodostettu tytöille ja pojille erikseen. Tytöille ja pojille on puhuttu eri tavalla ja heiltä on odotettu erilaista pukeutumista ja käyttäytymistä. Oppikirjojen kuvituksessa kautta linjan korostuu miesenemmistöisyys naisten ja varsinkin sukupuolivähemmistöjen kustannuksella.

Kun Helsinki siirtyi vuonna 1977 peruskoulujärjestelmään, elettiin aikaa, jolloin pojilla oli useimmiten lyhyet hiukset.

Takavuosina sekä tytöiltä että pojilta odotettiin ”kunnollista moraalia”, mutta tyttöihin tämä kohdistui voimakkaammin. ”Esimerkiksi raskauden takia tytöt joutuivat lopettamaan opiskelun”, sanoo kasvatussosiologian dosentti, Helsingin yliopiston vanhempi tutkija Jukka Lehtonen, joka työskentelee tällä hetkellä WeAll-tutkimushankkeessa.

Lehtonen on tutkinut väitöskirjassaan Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa koulujen heteronormatiivisuutta ja ei-heteroseksuaalisten nuorten kokemuksia.

Lehtosen mukaan nuoria käsitellään, hahmotetaan ja puhutellaan sukupuolenmukaisina ryhminä kuten ”tytöt, hiljaa siellä” tai ”pojat nyt ovat aina sellaisia”.

Tasa-arvoistumista ja erottelun vähentymistä on kuitenkin tapahtunut, kuten oheiset käsityötuntienkin kuvat kertovat. Esimerkiksi kotitaloutta opetetaan nykyään kaikille.

”Myös käsityön oppiaineessa on muutosta parempaan, eikä jaottelu ole enää niin voimakasta. Liikuntatunnit ovat edelleen hyvin yleisesti sukupuolittuneet paitsi ryhmäjaoltaan myös opetussisällöiltään kuten myös siten, että pojilta odotetaan poikamaista ja tytöiltä tyttömäistä käytöstä”, Lehtonen kertoo.

Erkki Raskinen

Hanna-Kaisa Hämäläinen

Seksuaalivähemmistöjen asema kouluissa on yhä vaikea.

”Heteroseksuaalisuus asetetaan keskeiseksi tai oletuksesi esimerkiksi koulun juhlissa, joissa nuoret tanssivat eri sukupuolta olevan kanssa”, Lehtonen sanoo.

Koulun tilojen kuten vessojen ja suihku- ja pukeutumistilojen jakaminen tyttöjen ja poikien osastoihin aiheuttaa hämmentäviä tilanteita oppilaille, jotka eivät sovi heiltä odotettuun sukupuolimuottiin.

”Opetushallituksen opas ja muut työkalut ovat tulleet tarpeeseen ja niitä olisi ihmisten hyvä lukea ennen kuin kritisoi niitä”, Lehtonen toteaa.

Peruskoulujen tasa-arvosuunnitelman ja oppaan taustalla on muun muassa huoli siitä, että koulu ohjaa naisia matalapalkka-aloille.

”Suomessa on suuret palkkaerot ja eriytyneet ammatit, ja jollain tavalla koulu ohjaa tyttöjä valitsemaan tiettyjä aloja poikia tiettyjä aloja, eikä se ole perusopetuksen tarkoitus”, sanoo opetusneuvos Satu Elo.

”Annetaanko kouluissa tietämättä sellaista kuvaa, että tyttöjen ja poikien pitää käyttäytyä tietyllä tavalla ja kuvaa, jonka mukaan tiety asiat ovat mahdollisia tytöille ja tietyt pojille.”

Matti Björkman

Lehtikuva

Lehtikuva

Reijo Koskinen / Lehtikuva

HS