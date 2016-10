”Tämä on irvokasta” – Kasa tapettuja lintuja ja grillimakkara kummastuttavat Helsingin saaristossa

Helsingin ulkosaaristoon on pesiytynyt erikoinen metsästystapa. Noin 5 kilometrin päässä Santahaminasta sijaitsevalla Länsitoukin saarella on muun muassa jätetty kuoliaaksi ammuttujen alli-lintujen ruhoja kasaan. Vastaava toiminta on esimerkiksi metsästäjien etuja valvovan Metsästäjäliiton ohjeiden vastaista.

”Kohtele kuollutta saaliseläintä sen arvon mukaisesti. Saaliin heitteille jättäminen on metsästäjän ja metsästyksen häpeä. Käytä saalis hyödyksi sille parhaiten soveltuvin tavoin ja mahdollisimman täydellisesti”, Metsästäjäliiton ohjeissa sanotaan.

Helsingin ulkosaaristossa paljon liikkuvan luontokuvaaja huomasi Länsitoukin allikasan lauantaina. Kuvaaja välitti HS:lle kuvan, jossa näkyy läjä kuoliaaksi ammuttuja alleja – ja grillimakkara.

”Liikun alueella paljon, mutta en ole aiempina vuosina törmännyt vastaavaan. Jos esimerkiksi mantereella joku hirviporukka sikailisi vastaavalla tavalla, niin siitä tulisi aivan varmasti palautetta”, kuvaaja sanoo.

Allit kuvannut henkilö ei halua esiintyä jutussa nimellään, sillä hän ei halua linnut ampuneiden miesten tunnistavan häntä.

Alli on sorsalintu, jota voi metsästää syyskuun alusta joulukuun loppuun. Lintujen suojelujärjestö Birdlife Suomen mukaan alli on maailmanlaajuisesti uhanalainen.

”Meidän näkökulmasta alleja ei pitäisi metsästää lainkaan”, sanoo Birdlife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi.

Helsingin Sanomiin yhteyttä ottanut kuvaaja sanoo kokeneensa Länsitoukin lähistöllä viime aikoina liikkuneiden metsästäjämiesten aseidenkäytön vaaralliseksi. Hän sanoo myös nähneensä viime lauantaina metsästäjien mukana viinapullon ja lonkeron kaltaista miedompaa alkoholia.

Lukijan kuva

Kuvaaja laittoi HS:lle allikasan lisäksi toisen kuvan, jossa näkyy useita oluttölkkejä Länsitoukissa sijaitsevan pienen puurakennuksen edustalla. Kuvaajan mukaan oluet kuuluivat allit läjään jättäneelle metsästäjäjoukolle.

Kuvaaja ei ole tehnyt metsästäjistä rikosilmoitusta. Helsingin poliisi ei ollut keskiviikkoon mennessä saanut muitakaan ilmoituksia metsästäjien käytöksestä.

Metsästäjäliitto pitää allit Länsitoukille jättäneiden metsästäjien toimintaa moitittavana. HS näytti Metsästäjäliitolle kuvaa allikasasta.

”On irvokasta, että tämä on tehty Helsingin kaupungin lähistöllä olevalla luodolla, jolla on myös muuta virkistyskäyttöä. Varmasti luonto siivoaa nämä jäljet. Mielestäni ei kuitenkaan ole soveliasta toimia tällä tavalla näin yleisellä virkistysalueella”, sanoo Metsästäjäliiton vesilintuvastaava Jaska Salonen.

Salonen sanoo, että kuvan perusteella vaikuttaa siltä, että linnut on suolistettu kalliolla ja niistä on kerätty niin sanotut täkkälihat eli rintalihat. Pelkästään tappamisen ilosta lintuja ei ole siis ammuttu.

”Lintujen ampuminen vain ampumisen ilosta on täysin tuomittavaa eikä sitä voi hyväksyä mitenkään. Onneksi Suomessa tällainen toiminta on äärimmäisen harvinaista”, Salonen sanoo.

HS:lle kuvat välittänyt luontokuvaaja sanoi HS:lle, että yksi metsästäjä oli ampunut viikko sitten keskiviikkona veneestä alleja veteen silloin, kun kuvaaja oli ollut saarella. Kuvaajan mielestä tilanne oli vaarallinen, sillä metsästäjä ampui osittain häntä kohti.

Metsästäjäliiton Salosen mielestä kuvaajan olisi kannattanut tehdä rikosilmoitus poliisille, jos hän koki metsästäjien toiminnan uhkaavaksi. Kyseiseen tilanteeseen hän ei halua ottaa kantaa, koska ei tiedä tarkkaan, mitä on tapahtunut.

”Jos kokee metsästyksestä uhkaa, niin siitä pitää ottaa yhteyttä poliisiin, joka tutkii asian. En halua uskoa, että ihmiset tahallaan ampuvat toisiaan päin”, Salonen sanoo.

Salosen mukaan Metsästäjäliitto ei ole saanut Helsingin lähialueilla tapahtuvasta metsästyksestä muuta palautetta. Hän kehottaa olemaan yhteydessä heti, jos törmää vastaaviin väärinkäytöksiin.

”Uskoisin, että olisimme kuulleet asiasta, jos tällaista tapahtuisi enemmän”, Salonen sanoo.

Salonen sanoo, että jokainen metsästäjä voi toiminnallaan vaikuttaa siihen, millainen kuva metsästyksestä syntyy. Hänen mielestään kannattaa miettiä esimerkiksi sitä, millaisia kuvia ammutusta saaliista julkaisee sosiaalisessa mediassa ja miten saaliin ”ylijäämätavaraa” käsittelee.

”Jos esimerkiksi saaliiksi saadut vesilinnut hyödyntäisi ja linnuista syntyvän ylijäämätavaran jättäisi esimerkiksi metsään petoeläimille ja variksille, niin sehän olisi tietyllä tavalla vain luonnon kiertokulusta huolehtimista”, Salonen sanoo.

”Mutta se on tarpeetonta, että eläimiä jätetään virkistysalueille. Varsinkin pääkaupunkiseudulla, jossa monet ihmiset eivät hyväksy metsästystä ollenkaan. Asiat voisi hoitaa toisellakin tapaa.”