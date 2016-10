Klovneiksi ja possuiksi pukeutuneiden epäillään pelotelleet lapsia Tuusulassa

Poliisi on saanut kaksi ilmoitusta hahmoista, jotka ovat pelotelleet tiistaina lapsia Tuusulassa. Toinen tapauksista oli Lahelassa ja toinen Vaunukankaan koulun läheisyydessä. Hahmot olivat pukeutuneet klovneiksi tai possuiksi.

Helsingin Sanomat kertoi maailmalla yleistyneestä ilmiöstä tiistaina. Tapauksissa on kyse siitä, että klovniksi pukeutuneet henkilöt pelottelevat yleisillä paikoilla lapsia ja aikuisia. Maailmalta on raportoitu myös klovneiksi pukeutuneiden tekemiä väkivallantekoja.

Poliisin mukaan kyse ei ole lasten mielikuvituksen tuotteesta.

”Meillä on valvontakamerakuvaa, josta näkyy, että siellä on ollut aikuisia hahmoja naamarit päällä. Yhteistä tapauksille on, että kyse on aikuisista ja että he ovat tulleet paikalle autolla”, sanoo rikosylikomisario Timo Leppälä.

”Uskoisin, vaikka en tiedä, että kyse on lähestyvästä Halloweenista.”

Sen verran vakavasti poliisi kuitenkin suhtautuu ilmoituksiin, että se on tehnyt tapauksista rikosilmoitukset. Tutkintanimikkeenä on järjestyslain rikkominen.

Lahelasta ilmoitettiin noin kello 21, että kaksi aikuisen kokoista henkilöä juoksi ainakin yhden lapsen perässä ja pelotteli nuoria. Ilmoituksen mukaan henkilöt olivat pukeutuneet valkoisiin haalareihin ja heillä olisi ollut possunaamarit yllään ja pesäpallomailat mukanaan.

”Lapset oli kovasti peloissaan, pieniä kun ovat, iältään noin 7–11-vuotiaita.”

Possuiksi naamioituneet ovat tiettävästi liikkuneet vihreällä farmarimallisella Volvolla, joka on poliisin mukaan mahdollisesti ollut varustettu väärillä rekisterikilvillä.

Vaunukankaalla ilmoituksen tehnyt vanhempi, kertoi hänen kolme lastaan oli ollut seitsemän aikaan koulun pihalla.

”Paikalle oli tullut harmaa pitkä pakettiauto, josta oli tullut ilmoituksen mukaan kymmenkunta pellenaamarilla varustautunutta henkilöä ulos sinisiin haalareihin pukeutuneena”, Leppälä kertoo.

Lapset olivat lähteneet juoksemaan kävelytietä karkuun ja alikulkutunnelissa oli vastassa samanlaiseen asuun pukeutunut pelle moottorisahan kanssa pelottelemassa lapsia.

Poliisi on saanut myös ilmoituksen kahdesta autolla liikkuneesta klovnista Järvenpäässä.

”Tässä tapauksessa henkilöt istuivat naamarit ja mustat peruukit päässään autossa eivätkä pelotelleet ketään.”