Vesi vetäytyi, Pokémon Go johdattaa kansaa merenpohjaa pitkin saareen – katso, minne pääsee nyt kuivin jaloin Helsingissä

Kesä- ja talviolosuhteet vallitsevat nyt yhtäaikaa Veijarivuorenniemessä Helsingin Lauttasaaressa. Kesäistä on se, että merivesi on madellut kokonaan pois niemenkärjen ja sen edustalla olevan Sisä-Hatun saaren välistä. Ja siksi kävely sujuu saareen kuivin jaloin ikään kuin jäitä pitkin kulkisi.

Kymmenisen metriä leveää maakannasta pitkin astelee Lauttasaaressa vuosikymmenen asunut Harry Lönnqvist. Hän ei muista, että olisi aiemmin nähnyt merivettä näin matalalla. Että voikin olla keskellä kaupunkia näin täydellinen saaristoluonto ja vielä ihan erilainen näkymä Jätkäsaareen ja Suomenlinnaan asti, hän ihailee.

Artikkeli jatkuu valokuvan jälkeen.

Jukka Gröndahl / HS

Itämeren ja Skandinavian yllä roikkuu sitkeä korkeapaine. Korkeapaineessa ilmaa on matalapainetta enemmän, ja siksi ilma painaa nyt merenpintaa yli puoli metriä tavanomaista alemmas.

Vielä ainakin viikonloppun ajan ehtii halutessaan tutkia pääkaupunkiseudun rantoja, löytyykö muitakin paljastuneita saaria.

”Jos olisi ollut kesällä tällainen tilanne, meillä olisi ollut huikeat helteet”, sanoo meteorologi Niko Tolman Ilmatieteen laitokselta.

Tuulikin on kääntymässä loppuviikkoa kohti etelästä itään. Se työntää vettä kohti eteläistä Itämerta, ja koko Itämeren allas on tavanomaista tyhjempi vedestä. Esimerkiksi Puolan rannikoilla vesi on lähes yhtä alhaalla kuin Helsingin edustalla.

Artikkeli jatkuu valokuvan jälkeen.

Jukka Gröndahl / HS

Pelkkiin maisemiin Sisä-Hatussa ei ole pakko tyytyä. Yliluonnollinen tunnelma tiivistyy, kun kaivaa kännykän esiin ja avaa Pokémon Go -mobiilipelin: muka vetten päällä tässä kuljetaan.

Katja Kuokkanen / HS

Saaren kärjessä on pokéstoppi, ja Helsingin omasta Pokémon-ryhmästä Facebookissa näkeekin, että asia on tiedossa. Asettamalla taskuhirviöiden houkuttimen eli luren pokéstoppiin voi saada hyvän joukon pokémoneja.

Toinen hyvä taskuhirviöiden metsästyspaikka on talviuintiseura Humauksen koppi pääsaaren puolella, kertoo paikallisasiantuntija Hannu Pulli. Pulli on asunut Lauttasaaressa jo 74 vuotta.

Artikkeli jatkuu valokuvan jälkeen.

Jukka Gröndahl / HS

Jukka Gröndahl / HS

Veijarivuori on ruokkinut mielikuvitusta jo kauan ennen pokémoneja. Paikka tunnetaan myös nimellä Ryssänkärki, sillä sen rannoilla on venäläisten rakennuttamia linnoitusvalleja Krimin sodan ajoilta. Sisä-Hatun kallioissa puolestaan on toinen toistaan hienompia kaiverruksia kompassiruususta koukeroisiin nimikirjaimiin.

”Pikkukundeina keksittiin vaikka mitä hirveitä tarinoita tykkipattereista. Sisä-Hattu oli silloin 1950-luvulla suosittu kesänviettopaikka, ja esimerkiksi parhaat kaiverrukset saaren kallioissa olivat paikoillaan jo silloin”, Pulli sanoo.

Myös Itä-Helsingissä pääsee kuivin jaloin saareen

Jos Itä-Helsinki on Lauttasaarta kätevämpi paikka saarikävelyä ajatellen, ainakin Vuosaaressa Kallahdenniemen uimarannan edustalla pääsee myös kuivin jaloin pikkusaareen. Viikon kuluessa vesi ei tällä tietoa ole lähdössä ainakaan kovaan nousuun, meteorologi Niko Tolman arvioi.

Jukka Gröndahl / HS

Löysitkö pääkaupunkiseudulta lisää saaria, joihin meriveden vetäytyminen on avannut kulkureitin? Lähetä paikan sijaintitiedot ja valokuva osoitteeseen hs.kaupunki@hs.fi otsikolla Kuivat saaret.

Jukka Gröndahl / HS

Jukka Gröndahl / HS

Jukka Gröndahl / HS

Jukka Gröndahl / HS