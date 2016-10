Paikka jossa länsimetron viivästymisen näkee parhaiten – Ison Omenan ravintolat kituuttavat asiakkaiden puuttuessa

Oletko nähnyt olemattoman – kuten länsimetron? Etpä tietenkään. Olematonta on vaikea nähdä, mutta on yksi paikka, jossa metron viivästymisen näkee. Se on Ison Omenan kauppakeskuksen ravintolamaailma lauantai-iltana kello 18.

Kaupat sulkevat, ihmisillä on omaa aikaa ja nälkä. Keskikaupungin ravintoloissa kuhisee, mutta Matinkylän Isossa Omenassa Harald-ravintolan 250 asiakaspaikasta vain noin 50 on varattu.

”Ei sitä auta kiistää, että jos metro liikkuisi, niin ihmisiä olisi enemmän”, sanoo viikinkiteemaisen ravintolan ”kyläpiällikkö” Sari Sievinen.

Tamperelaislähtöisen Haraldin naapurista löytyy samoin tamperelaisperäinen Siipiweikot, 120 asiakaspaikkaa. Kanansiipiä syö juuri nyt noin 50 ihmistä.

”Totta kai odotamme kovasti sitä, että metro tulee. Saadaan ravintola täysillä käyntiin ja Helsingistä saakka porukkaa”, Emmi Lehtonen kertoo.

Vielä kesäkuussa uskottiin, että Ison Omenan ravintolamaailma saisi alusta asti osansa metron ja bussiterminaalin noin 35 000 päivittäisestä kulkijasta.

Kauppakeskuksen laajennusosa ravintoloineen aukesi 11. elokuuta, ja metron piti aloittaman muutamaa päivää myöhemmin. Nyt länsimetron avauspäivä on jälleen auki.

”Harmittaa se, totta kai”, Lehtonen tunnustaa. ”Onhan se hölmöä, kun se venyy.”

Kävi metron miten tahansa, niin puolen vuoden kuluttua Iso Omena on pääkaupunkiseudun tai kenties Pohjoismaiden suurin ravintolakeskittymä.

”Huhtikuussa aukeaa seitsemän salin elokuvateatteri ja 30 uutta ravintolaa”, sanoo kauppakeskusyhtiö Cityconin kaupallinen johtaja Sanna Yliniemi.

”Ravintoloita ja kahviloita on silloin yhteensä viitisenkymmentä.”

Käytännöllisesti katsoen kaikki ravintolat ovat tuttuja jostain muualta, mutta huhtikuun jälkeen niitä on enemmän kuin missään muussa pääkaupunkiseudun kauppakeskuksessa.

Silloin Iso Omena peittoaa ravintoloiden lukumäärässä myös Tukholman seudun Mall of Scandinavian, Göteborgin Nordstanin ja Malmön Emporian. Jälkeen jäävät myös Kööpenhaminan Waves ja Field’s sekä norjalaiset Sørlandssenteret ja Oslo City. Tiedot perustuvat kauppakeskusten nettisivuillaan antamiin listoihin.

Helsingin seudulla metroradan toinen suurkeskus eli Itis listaa sivuillaan 37 ravintolaa ja kahvilaa. Leppävaaran Sellossa niitä on 34 ja Jumbossa nettisivujen mukaan 23.

Jatketaan kuitenkin ravintolakierrosta lokakuisessa lauantai-illassa, joka on perjantain ohella ravintoloiden vilkkainta aikaa.

Sanni Niva ja Niklas Ahti katselevat viikinkiravintolan pöydässä toisiaan ja ravintolamaailman autiohkoa keskusaukiota.

Pari on sokkotreffeillä, joten ravintolan valitsi Ison omenan lähellä asuva treffien järjestäjä.

”Kaverin tyttöystävä tuntee hänen kaverinsa ja ilmoitti vain, että täällä on pöytä varattuna”, Ahti kertoo ja osoittaa Nivaa.

Treffien mittaan pari löysi yhteisiä kiinnostuksen kohteita, mutta illan päättymisestä tiedetään vain se, että molemmat lähtevät paikalta omilla autoillaan. Niin täällä nyt liikutaan. Kauppakeskuksen elokuisen laajennuksen jälkeen sen asiakasmäärä on noussut Yliniemen mukaan noin 30 prosenttia, ja autolla tulevien määrä on kasvanut 50 prosenttia.

Metron sijaan Iso Omena siis sai lisää autoja parkkihalliinsa. Kauppojen sulkeuduttua halli tyhjenee humauksessa. Yliniemikin odottaa metroa:

”Nyt Isossa Omenassa käy päivittäin vajaat 30 000 asiakasta, mutta metron ja bussiterminaalin valmistuttua odotamme noin 40 000 päivittäistä kävijää.”

Jalankin tullaan, sillä kauppakeskuksen laajennus räjäyttää läheisten Matinkylän ja Olarin ravintolatarjonnan.

”Palvelut ovat metron hyvä puoli”, arvioi Milka Lahnalammi-Vesivalo, joka on tuli Olarista pihville viiden naapurinsa kanssa. Mitä naiset ajattelevat metrosta – siitä lisää kuvan alla.

Mika Ranta / HS

Milka Lahnalammi-Vesivalo on seurueesta ainoa, joka ilmoittautuu metron kannattajaksi. Muille se tietää suoraan Helsinkiin kulkevan aamubussin vaihtumista joko kävelyksi metroasemalle tai vaihtoa bussista metroon.

Onhan se koomistakin: Laura Nisula kertoo t-paidasta, johon on painettu metrovaunu ja teksti ”I want to believe”.

”Viiden vuoden päästä tuskin muistamme koko juttua”, Nisula suhteuttaa.

Tällä kertaa naiset valitsivat virolaisen pihvipaikka Goodwinin: 120 asiakaspaikkaa, lauantai-illalle 38 varausta. Hovimestari Margit Valman mukaan se on vähemmän kuin yleensä.

”Lounasaikaan täällä on paljon äitejä, ja tuohon muodostuu vaunuparkki”, Valma osoittaa tyhjää paikkaa buffet-laarien luona.

Kun kello lähestyy iltaseitsemää, yksi kauppakeskuksen ravintoloista on aivan tyhjä, mutta yksi sentään liki täysi: Hangosta ja Jumbosta tuttu Makaronitehdas vetää pastanpurijoita. Odotetaanko täällä metroa?

”Meille se tietää vain lisää jonoja”, Emmi Henritius huikkaa tiskin takaa.