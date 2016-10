Härskit valepelastajat tunkeutuneet vanhusten koteihin Vantaalla – huijanneet rahaa ja omaisuutta

Pelastuslaitoksen työntekijöiksi tekeytyneet ovat härskisti huijanneet vanhuksilta rahaa ja omaisuutta Länsi-Vantaalla ja Uudellamaalla.

Vanhuksille on soitettu ja uskoteltu, että kyseessä on pelastuslaitoksen työntekijä, ja että vanhuksen asunnossa epäillään kaasuvuotoa. Vanhuksille on myös valehdeltu, että asunnolle on tulossa pian pelastuslaitoksen työntekijöitä tarkistamaan, onko asunnossa kaasulukemat koholla.

Pelastusviranomaisten asua muistuttaviin vaatteisiin pukeutuneina huijarit ovat saapuneet asunnolle mukanaan mittauslaitetta muistuttava väline. Vanhukselle on uskoteltu kaasulukeman olevan koholla ja hänet muka evakuoidaan.

Härskisti vanhusta on vielä pyydetty keräämään arvo-omaisuutensa, muun muassa korut, rahat, pankkikortit ja pankkitunnukset mukaan. Vanhuksen vielä pakatessa tavaroitaan huijarit ovat pyytäneet vanhusta odottamaan asunnossaan, kunnes hänet haetaan. Huijarit ovat poistuneet asunnolta arvo-omaisuus mukanaan ja jättäneet vanhuksen asunnolle odottamaan evakuointia, Vantaan verkkosivuilla kerrotaan.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kertoi asiasta Vantaan kaupungin verkkosivuilla torstaina iltapäivällä.

Pelastuslaitos muistuttaa, että ennen kuin päästää ketään asuntoonsa, on aina oikeus kysyä virkakorttia. Virkakortti löytyy jokaiselta virassa olevalta pelastusviranomaiselta, ja se on kuvallinen. Kortista selviää henkilön edustama organisaatio, sekä virka-asema organisaation sisällä.

Mikäli henkilöltä ei virkakorttia löydy, häntä ei ole pakko päästää asuntoon sisälle, pelastuslaitos muistuttaa. Myös pelastusviranomaisen työvaatteissa lukee hänen nimensä ja virka-asemansa. Lisäksi pelastuslaitoksen työntekijät liikkuvat aina paloautolla eivätkä koskaan siviiliautoilla.

Vantaan tapaus on tuore. Elokuussa tapauksia oli muun muassa Porvoossa, Sipoossa ja Hyvinkäällä. Poliisi tutkii tapauksia.

Epäilyttävissä tilanteissa pelastuslaitos pyytää soittamaan asiakaspalvelunumeroonsa 09-8394 0000 ja kiireellisissä tapauksissa 112.