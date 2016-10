Helsingin kaupunginvaltuuston on ensi keskiviikkona määrä päättää kaupungin tulevan rakentamisen suuntaviivoista pitkälle tulevaisuuteen, kymmenien vuosien päähän.

Kaupunginhallituksen jo hyväksymästä esityksestä riittää varmasti sanomista valtuustossa. Yleiskaavaesityksessä on monelle valtuutetulle monia kipeitä kohtia, joista tulehtuneimmaksi on osoittautunut Keskuspuiston kaventaminen.

Keskuspuiston kaventaminen liittyy yleiskaavaehdotuksessa lähinnä kahteen isompaan kokonaisuuteen. Ensinnäkin se liittyy väestöennusteeseen, jonka mukaan Helsingin väkiluku kasvaa 240 000:lla vuoteen 2050 mennessä, ja uusille helsinkiläisille täytyy rakentaa asuntoja. Toinen iso, ja samaan asiaan liittyvä tekijä, on valtuuston aiempi päätös Helsingin täydennysrakentaminen ja siihen taas liittyvä sisääntuloväylien laitamien rakentaminen eli ”bulevardisoiminen”. Se koskisi Keskuspuistoakin, kun nykyinen Hämeenlinnanväylä rakennettaisiin puistosta alaa syöväksi Hämeenlinnanbulevardiksi.

Yhtenäisimpinä yleiskaavaesityksen hyväksymisen puolesta ovat esiintyneet kokoomus ja Sdp. Vihreätkin sitä kannattavat – puolueena. Vihreän valtuustoryhmän sisällä on kuitenkin jakaantuneita mielialoja. Heille kipeitä ovat alueet, jotka kaupunkisuunnittelijat ovat värittäneet tosin vihreällä kynällä, mutta nykyistä pienemmiksi.

Yleiskaavaesityksen puoltajat ovat vilautelleet uhkakuvaa, että jos yleiskaavaa ei hyväksytä tällaisenaan vaan avataan jostakin kohdasta – esimerkiksi Hämeenlinnanväylän ja Keskuspuiston kohdalta – se poikii esityksen avaamisen moniaalta muualtakin, mikä taas tarkoittaisi koko esityksen vaarantumista.

Pahin uhka on, että yleiskaavaesitykseen tehtävät muutokset ovat niin isoja tai ”olennaisia”, että kaava joudutaan asettamaan uudelleen nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Uudelleen käsittelyn vaiheisiin kuluisi niin paljon aikaa, ettei yleiskaava valmistuisi tällä, ensi kevääseen päättyvällä valtuustokaudella.

Yleiskaavapäätös on ensi kevääseen päättyvän nelivuotisen valtuustokauden suurin, merkittävin ja tärkein. Olisi noloa poliitikoille, jos he eivät kykenisi siihen, mitä heidät on äänestetty tekemään eli päättämään. Yleiskaavapäätöksen viivästyminen yli nykyisen valtuustokauden olisi kivulias myös yleiskaavastakin vastaavalle apulaiskaupunginjohtajalle Anni Sinnemäelle (vihr), jonka virkaura on katkolla keväällä.

Varmistaakseen yleiskaavaesityksen läpimenon suuret kaavaesitystä kannattavat puolueet lisäsivät kaupunginhallituksessa esitykseen lausunnon: yleiskaavaan merkitty asuntorakentaminen tulee toteuttaa niin, että Keskuspuisto säilyy mahdollisimman laajana.

Lausunto ei ole sitova, mutta sen tahtotila on selkeä: Keskuspuistoon ei tule rakentaa niin paljon asumista kuin virkamiehet ovat sinne sijoittaneet, vaan luontoa ja virkistysaluetta tulee säilyttää merkittävästi enemmän kuin esitykseen nyt on jätetty.

Onko Keskuspuistoon rakentamiselle merkittyjen alueiden peruminen iso vai pieni asia? Onko muutos esitykseen olennainen vai vähäinen? Jos nimittäin poliitikot muuttavat yleiskaavaesitystä olennaisesti, on vaarana, että muutos poikii valituksia väärästä hallintomenettelystä – asia on muuttunut matkan varrella liikaa siitä, mitä aikaisemmin on esitetty ja mitä kansalaisille on näytetty siitä mielipiteensä kertomiseksi.

Helsingin virkamiehet ja osa poliitikoista haki pulmaan asiantuntija-apua viime viikon keskiviikkona. Kourallinen valtuutettuja raahautui paikalle, kun heille valtuustokokouksen edellä selostettiin yleiskaavasta päättämistä oikeudellisesta näkökulmasta. Olennaiseksi muodostui sana ”olennainen”.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 32. pykälä sanoo, että ”jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville”.

Onko se siis sitä? Olennainen muutos? Se, että Keskuspuistoa ei kavennettaisikaan niin paljon kuin yleiskaavaesitykseen on merkitty?

Helsingin yliopiston ympäristöoikeuden professorin Kai Kokon viesti on, että ei. Yleiskaavaehdotukseen merkityn Keskuspuiston kaventamisten peruminen ei olisi hänen mukaansa juridisesti ongelmallinen. Myös kaavoitukseen ja rakentamiseen erikoistuneen, eläkkeellä olevan oikeustieteen tohtorin Olavi Syrjäsen aiempi lausunto kaupunginhallitukselle päätyi samaan.

Aiemmat oikeusratkaisut liittyvät Kokon ja Syrjäsen mukaan asemakaavoihin, eikä niistä ole apua yleiskaavatulkintojen tekoon. Kuitenkin ”myös se, mitä nykyisissä asemakaavoissa on päätetty, pitää jollain lailla ottaa huomioon – – Molemmat – sekä maakuntakaava että asemakaavat – tukevat tässä tapauksessa olemassa olevan tilanteen eli Keskuspuiston säilyttämistä kokonaisuudessaan”, Kokko toteaa.

Jos muutos yleiskaavaesitykseen tehtäisiin, se ei olisi oikeastaan muutos ollenkaan: ”Tosiasiassa kyse on olemassa olevan tilanteen säilyttämisestä, mitä sekä maakuntakaavoitus että voimassa oleva asemakaavoitus tukevat.”

Kokon mukaan ”muutos on pieni suhteessa yleiskaavan tavoitteiden mittakaavaan. Tämä on yleinen, koko kaupunkia koskeva kaava eikä varsinainen rakentamiskaava. Kyse ei ole tässäkään suhteessa olennaisesta muutoksesta”.

Mahdollisten valitusten kohtalosta hallinto-oikeudessa professori Kokko toteaa, että ”tuomioistuimet tutkivat kaavojen lainmukaisuuden, mutta tuskin puuttuisivat kaavamuutokseen, koska se on poliittista tarkoituksenmukaisuusharkintaa ja kuuluu kunnille”.

Professori Olavi Syrjäsen lausunto on paljon Kai Kokon lausuman suuntainen. Hän huomauttaa, että Hämeenlinnanväylä voidaan edelleen muuttaa kaupunkibulevardiksi, vaikka sitä ei muutettaisi sellaiseksi koko matkalta: ”Kaupunkibulevardi on määritelty kaavaehdotuksen yleiskaavamääräyksessä tiealueeksi, joten rakentamisen poistaminen Keskuspuiston alueelta ei tarkoita, että Hämeenlinnanväylä ei tästä syystä voisi säilyä kaupunkibulevardina.”

Yleiskaavaesitys perustuu siis ennusteeseen Helsingin väkiluvun kasvusta 240 000:lla vuoteen 2050 mennessä. Monet pitävät ennustetta yliampuvana. ”Yleiskaavassa osoitettu uudisrakentamismäärä on 18 miljoonaa kerrosneliömetriä, vaikka rakentamistarve on yhdeksän (9) miljoonaa kerrosneliömetriä. Ylimitoituksen vuoksi rakentamisalueiden vähentäminen Keskuspuiston alueelta ei estä yleiskaavan rakentamistavoitteeen toteuttamista”, Syrjänen kirjoittaa.

Itse asiassa oikeusoppineiden mukaan ongelma saattaa pikemmin syntyä, jos ehdotusta e i muuteta: nykyinen ehdotus on maakuntakaavan vastainen, Keskuspuiston voimassa olevien asemakaavojen vastainen, ja se on myös kaupunginvaltuuston aiemmin hyväksymän virkistysaluekäyttötarkoituksen vastainen.

Nykyinen ehdotus ei myöskään noudata alueen ekologisen kestävyyden vaatimusta, se ei vaali alueen maisemaa ja luontoarvoja, ja lisäksi esitetty rakentaminen vaarantaisi virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden.

Säilytetäänkö vihreää vai rakennetaanko taloja, se on valtuuston päätettävissä? Valituksia tulee varmasti. Mutta kaksi seikkaa ainakin ovat päättäjien puolella ja valittajia vastaan, äänestävät poliitikot kummin päin hyvänsä: ensiksikin päätöksen kohteena olevat maat ovat Helsingin omistuksessa, ja toiseksi hallinto-oikeus ei käsittele poliittista tarkoituksenmukaisuusharkintaa.

Monillakaan ei ole siihen nokan koputtamista, kun valtuusto kaupungin ylimpänä vallan käyttäjänä harkitsee ja päättää kaupungin oman omaisuuden parhaasta mahdollisesta käytöstä.

Valtuusto päättänee kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti, siis ilman muutoksia. Mielenkiintoisinta onkin oikeastaan enää nähdä yleiskaavavaltuuston äänestyskartta. Kaupunginhallituksessa istuu puolueiden johtoa, mutta miten äänestävät rivivaltuutetut?

Se kiinnostaa varmasti poikkeuksellisen suurta joukkoa helsinkiläisiä. Jos esitys hyväksytään sellaisenaan, lapio iskee maahan monen äänestäjän naapurissa. Eikä vain lapio, vaan timanttipora ja kuormaajan kauha. Ja vaalit ovat keväällä.