Meditointihuone, 3D-printteri ja kaupungin suosituin vessa – Tällainen on Helsingin uusi keskustakirjasto

1. Valtaosa kirjastosta on aluetta, jossa saa puhua ääneen.

Kun keskustakirjaston suunnittelijat selvittivät kansalaisten toiveita selvisi, että kirjastokansa haluaa rauhaa ja hiljaisuutta.

Toive on kuultu. Keskustakirjaston koko kolmas kerros pyhitetään lukurauhalle. Lisäksi toiseen kerrokseen on suunniteltu lukusalin tyyppinen rauhallinen tila ja mietiskelyyn tarkoitettu meditointihuone.

Keskustakirjastoon tulee myös paikkoja, joissa voi elämöidä tai ainakin keskustella ääneen. Kirjaston pohjakerros on suunniteltu tapahtumien ehdoilla ja toiseen kerrokseen tulee ryhmätyötiloja sekä työskentelypisteitä.

2. Kirjastoon tulee luettavaa lukuisilla kielillä.

Saksaa, ranskaa ja espanjaa, mutta myös kiinaa, arabiaa ja somaliaa. Keskustakirjastoon tulee aineistoa noin kymmenellä kielellä.

Ulkomaalaistaustaiset tai kieltä opiskelevat voivat siis löytää materiaaleja harvinaisemmillakin kielillä.

Keskustakirjaston aineistosta tulee monipuolisempi kuin pienemmissä kirjastoissa, koska kirjastosta tulee suuri. Pasilaan jää monikielinen kirjasto, missä aineistoa on yli 80 kielellä.

3. Ylimmästä kerroksesta näkee toiseen päähän, vaikka rakennus on hyvin pitkä.

Keskustakirjaston arkkitehtuuria suunnitellessa on tehty mielenkiintoisia ratkaisuja. Esimerkiksi kolmannen kerroksen eteläkulmassa on paikka nimeltä ”Huippu”, joka nousee niin korkealle, että sieltä näkyy kerroksen läpi. Se on epätavallista, koska keskustakirjasto on pitkänmallinen rakennus. Sen pituus on 150 metriä.

4. Kirjaston vessoista tulee todennäköisesti kantakaupungin käytetyimmät.

Avoimia, maksuttomia ja turvallisia tiloja ei liiemmin ole kaupungeissa. Sillä on kääntöpuolensa.

”Keskustakirjastosta tulee taatusti keskikaupungin suosituin vessa”, Helsingin kirjastolaitoksen johtaja Tuula Haavisto toteaa.

5. Keskustakirjastossa voi kokeilla 3D-tulostinta ja vinyylileikkuria.

3D-tulostimet ja vinyylileikkurit ovat olleet kirjastoissa jo jonkin aikaa asiakkaiden käytössä.

Niitä tarjotaan kirjastokansalle, koska kirjaston perustehtävä on jakaa tietoa. Tuula Haaviston mukaan kaupunkiverstaat 3D-tulostimineen ja vinyylileikkureineen saavat ihmiset verkottumaan.

”Tämän olemme huomanneet moneen kertaan aloitettuamme kaupunkiverstaan Lasipalatsissa kolme vuotta sitten.”

Vastaavissa tiloissa käyttäjät esimerkiksi perustavat klubeja, auttavat toisiaan ja pienyrittäjät saattavat aloittaa yhteistyön. Nyt Lasipalatsin kaupunkiverstas on siirretty Kirjasto 10:een.

”Kirjastossa asiakkaat voivat tutustua sellaisiin uusiin innovaatioihin, jotka ovat vielä liian kalliita kotiin hankittavaksi tai mahdutettaviksi pieniin neliöihin”, Pirjo Lipasti kertoo.

6. Saunaa kirjastoon ei sittenkään tule.

Alun perin keskustakirjastoon suunniteltiin saunaa, mutta suunnitelmat muuttuivat.

Kirjastolta kerrotaan, ettei saunaa tule, sillä osoittautui, ettei se olisi ollut liiketaloudellisesti kannattavaa. Kirjasto olisi joutunut sponsoroimaan yrittäjää.

7. Elokuvateatteri

Keskustakirjastoon tulee elokuvateatteri, jossa on 253 paikkaa. Kirjastolta kerrotaan, että neuvottelut ovat pitkällä Kansallisen audiovisuaalisen arkiston (KAVI) kanssa.

Jos kirjasto pääsee KAVIn kanssa sopimukseen, näytetään kirjaston elokuvateatterissa todennäköisesti samankaltaisia elokuvia kuin Sörnäisissä sijaitsevassa Elokuvateatteri Orionissa.

Elokuvasalia käytetään myös muihin tarkoituksiin kuten puhetilaisuuksiin ja pienimuotoisiin musiikkiesityksiin.

8. Turistit, perheet ja freelancerit tervetuloa!

Tanskan Aarhusin monitoimikirjastosta on tullut suosittu paikka turistien keskuudessa. Siksi myös keskustakirjaston odotetaan vetävän puoleensa matkaajia.

Kirjastoa on suunniteltu perheille sopiviksi. Sen läheisyyteen tulee leikkipuisto ja kulkureittejä on pohdittu lastenrattaat mielessä.

Lisäksi tilaan on mietitty paikkoja, joissa voi työskennellä ryhmässä tai yhdessä. Aalto-yliopistossa on tutkittu, että isoissa yrityksissä työskentelevät viettävät etäpäiviään mieluiten kotonaan tai kahvilassa. Freelancerit sen sijaan arvostavat kirjastojen ilmapiiriä. Kirjaston ryhmätyötilat soveltuvat esimerkiksi koulutöiden puurtamiseen porukassa.

Keskustakirjasto palvelee edelleen sellaisia henkilöitä, jotka haluavat vain lainata kirjan ja lähteä kotiin sitä lukemaan.

9. Kirjaston kahvilaravintolassa riittää kävijöitä.

Keskustakirjastoon rakennetaan kahvilaravintola ja kahvilapiste. Ravintola tulee ensimmäiseen kerrokseen ja kahvila kolmanteen eli hiljaiseen kirjastokerrokseen.

”Kahvilapisteestä voi ottaa kahvin ja mennä lukemaan, minne tykkää. Suhtaudumme sallivasti siihen, että kirjastonkirjoja luetaan kahvikupin kanssa. Kirjastolaitos perustuu luottamukseen.”

Helsingin kirjastolaitoksen johtaja Tuula Haavisto odottaa, että kahvilaravintolasta tulee suosittu. Paikka on keskeinen ja miljöö miellyttävä.

10. Keskustakirjaston kaltaiset monitoimikirjastot ovat muotia Euroopassa

Keskustakirjaston kaltaisia tiloja on rakennettu viime aikoina useissa paikoissa Euroopassa.

Tanskan Aarhusissa valmistui vasta kirjasto, jossa voi kirjojen lainaamisen lisäksi katsoa videoita ja kuunnella puhetilaisuuksia ja nauttia kahvia juoden satamamaisemasta. Lisäksi Norjan Osloon ja Belgian Gentiin on tulossa lähivuosina kirjastot, joissa voi tehdä muutakin kuin lainata kirjoja.

Pirjo Lipastin mukaan etenkin lapsiperheet ovat löytäneet Aarhusin kirjaston, vaikka se sijaitsee keskellä keskeneräistä satama-aluetta.

”Kyllä voi sanoa, että on jonkinlainen kirjastobuumi menossa. Ainakaan kirjasto ei ole kuolemassa”, Lipasti kertoo.