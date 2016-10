Matinkylään nousee Espoon toisiksi suurin uimahalli kesään 2021 mennessä – karsittu halli maksaa 30 miljoonaa euroa

Espoon Matinkylään on nousemassa vajaat 30 miljoonaa euroa maksava uimahalli kesään 2021 mennessä. Tynnyripuiston alueelle, uuden Meri-Matin koulun ja länsimetron pysäkin naapuriin, nousevasta hallista on tulossa sekä allaspinta-alalla että kävijämäärällä mitattuna Espoon toisiksi suurin.

Alkujaan hallin piti olla suurin, mutta tontin ahtaus on johtanut siihen, että Matinkylän uimahallin suunnitelmia on jouduttu karsimaan alkuperäisistä. Hallin vesipinta-alasta on jouduttu nipistämään 420 neliötä. Se tarkoittaa, ettei halliin ole tulossa esimerkiksi erillistä hyppy- ja vesijuoksuallasta.

”Nyt toteuttamatta jäävät tilat siirtyvät toteutettaviksi Espoonlahden uimahallin peruskorjauksen ja laajennuksen yhteydessä”, hankesuunnitelmassa kirjoitetaan. Halukkaat voivat lukea asiakirjan kokonaan täältä.

Hallin kustannusarvio on tällä haavaa noin 27 miljonaa euroa. Summalla on tarkoitus saada rakennettua 300 000 kävijää vuodessa vetävä halli. Allaspintaa hallissa on yhteensä reilut 1 200 neliötä. Tätä suurempi on Espoossa ainoastaan Espoonlahden uimahalli, jossa kirjattiin viime vuonna 380 000 käyntiä. Espoonlahdessa on allaspinta-alaa noin 1 300 neliötä.

Espoonlahden halli on valtakunnallisestikin kovassa käytössä. Sen kävijämäärät ovat kuitenkin kaukana, Helsingin Vallilassa sijaitsevan Mäkelänrinteen uimahallin kävijämääristä. Siellä kirjattiin vuonna 2014 noin 800 000 käyntiä.

Matinkylän halliin on päivitetyn suunnitelman mukaan tarkoitus tehdä noin 880 neliömetrin pääallas, joka jakaantuu neljään 50 metrin ja neljään 25 metrin kuntouintirataan. Pääaltaaseen jaetaan myös osa uimahyppyalueeksi.

Tämän lisäksi halliin on tulossa lapsille ja opetuskäyttöön tarkoitettu allas, vauvoille tarkoitettu allas, monitoimiallas, kaksi poreallasta sekä kylmävesiallas. Altaiden lisäksi halliin tulee muun muassa peseytymistilat miehille ja naisille, kuntosali sekä kahvio.

Matinkylä on tällä haavaa ainoa Espoon kaupunkikeskus, jossa ei ole omaa uimahalliaan. Alueella asuu ensi vuosikymmenen alussa arvioiden mukaan jo yli 40 000 asukasta.

Espoon uimahalleilla oli viime vuonna yli 910 000 kävijää. Eniten käyttöä oli Espoonlahden uimahallissa, jossa vierailtiin yli 380 000 kertaa. Toisiksi eniten kävijöitä oli Keski-Espoon uimahallissa, jossa kirjattiin yli 290 000 käyntiä. Viisi kuukautta suljettuna olleessa Tapiolan uimahallissa kirjattiin lähes 230 000 käyntiä ja Olarin uimahallissa lähes 12 000 käyntiä.

”Nykyiset uimahallit ovat iltaisin ja viikonloppuisin täynnä, eivätkä kaikki halukkaat aina mahdu sisään. Erityisesti Tapiolan ja Keski-Espoon uimahalleihin olisi tulijoita enemmän kuin sisään voidaan ottaa. Verrattaessa Espoon ja muiden suurten kaupunkien uimahalleja, selviää, että Espoossa on niukasti allaspinta-alaa/asukas”, Matinkylän uimahallin hankesuunnitelmassa kirjoitetaan.

Espoon kaupunginhallitus käsittelee Matinkylän hallin hankesuunnitelmaa maanantaina. Lopullisesti hankkeen toteutuminen vaatii vielä Espoon kaupunginvaltuuston hyväksynnän.