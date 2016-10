Länsimetrosta otettiin opiksi – Helsinki ja Espoo eivät perusta yhtiötä Raide-Jokerin rakentamista varten

Helsinki ja Espoo ovat valinneet Helsingin liikennelaitoksen (HKL) toteuttamaan ja rakennuttamaan Raide-Jokerin. Päätös on merkittävä muun muassa hankkeen avoimuuden ja läpinäkyvyyden kannalta.

”Tämä tarkoittaa sitä, että periaatteessa kaikki Raide-Jokeria koskevat asiakirjat ovat julkisia”, sanoo Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri (vihr) HS:lle.

HKL on Helsingin kaupungin liikelaitos, joten sen asiakirjat ovat julkisia samalla tavoin kuin esimerkiksi kaupunkien päätösasiakirjat.

Jos Raide-Jokeria varten olisi perustettu Helsingin ja Espoon omistama yhtiö, hankkeen julkinen valvonta olisi ollut paljon hankalampaa, sillä niihin ei sovelleta julkisuuslakia.

Tosin on muistettava, että myös HKL:ää moitittiin salailusta, kun se muutama vuosi sitten ajoi Helsingin metron automatisointia yhdessä Siemensin kanssa.

Yhtiömuoto on osoittautunut ongelmalliseksi esimerkiksi Länsimetron yhteydessä. Länsimetro on Espoon ja Helsingin täysin omistama yhtiö, mutta se voi liikesalaisuuksiin vedoten jättää kertomatta asioita, joita esimerkiksi HKL:n kaltaisten liikelaitosten pitää kertoa.

”Virastojen pitää lain mukaan antaa kysyjälle tietoa ja asiakirjoja, mutta osakeyhtiö kertoo sen, mitä haluaa. Juuri nyt vain vähän”, kirjoitti HS:n kehityspäällikkö Esa Mäkinen kolumnissaan heinäkuussa. Lue kolumni kokonaisuudessaan täältä.

Apulaiskaupunginjohtaja Sauri, mikä vaikutus länsimetron ongelmilla on ollut Raide-Jokerin toteutustapaan?

”Varmaan se on ollut avittamassa tämän mallin valintaa, mutta tämä on myös hankkeena länsimetroa tavanomaisempi, koska rataa rakennetaan maanpäälle. Ainoa, mikä tässä on erityistä on se, että raitiotietä rakennetaan kuntarajojen yli”, Sauri sanoo.

Raide-Jokeri kulkee Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen. Sen on tarkoitus korvata nykyinen bussilinja 550.

Raide-Jokerin vaatiman infrastruktuurin kustannusarvio on yhteensä 275 miljoonaa euroa. Helsingin osuus kustannuksista on 123,9 miljoonaa euroa, Espoon 66,6 miljoonaa euroa ja valtion 84 miljoonaa euroa.

Tämän lisäksi Raide-Jokeria varten joudutaan hankkimaan raitiovaunukalustoa yhteensä vajaalla 110 miljoonalla eurolla. Alkujaan kaluston hinnaksi arvioitiin 85–95 miljoonaa euroa. Lue HS:n syyskuinen uutinen kustannusarvion noususta täältä.

Sauri sanoo, ettei kustannusten pitäisi enää nousta nykyisestä arviosta.

Helsingin ja Espoon arvioiden mukaan Raide-Jokerin rakentaminen mahdollistaa asuntojen rakentamisen yli 40 000 uudelle asukkaalle.