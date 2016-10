HIFK:n uusi halli olisi Kalasataman keskuksen kokoinen jätti – kiireinen aikataulu herättää kummastusta

Fakta Garden Helsinki -hanke Projekti GH -niminen yritys haluaa rakentaa Helsingin vanhan jäähallin viereen maan alle sijoittuvan monitoimihallin ja maan päälle sijoittuvan hotellin, suuren päivittäistavarakaupan ja asuntoja. Monitoimiareenasta tulisi myös jääkiekkoseura Hifk:n kotihalli. Hankkeen toteuttamiselle ei ole vielä annettu lupaa. Helsingin kaupunginhallitus on myöntänyt hankkeelle suunnitteluvarauksen. Sitä, toteutuuko hanke ja laaditaanko sille asemakaava, aletaan käsitellä kunnallispolitiikassa luultavasti jo ensi vuonna. Kaupunkipoliitikot päättävät vanhan jäähallin kohtalosta myöhemmin. Museoviranomaiset haluaisivat suojella hallin, mutta myös sen purkamista on ehdotettu. Purkamista on perusteltu sillä, että peruskorjaus ja ylläpitäminen tulisivat kaupungille kalliiksi. Projekti GH:n julistamassa arkkitehtikilpailussa haetaan ehdotuksia myös siihen, miten vanhaa jäähallia voitaisiin käyttää uuden alueen osana. Tässä tapauksessa jäähallin omistava Helsingin kaupungin Jääkenttäsäätiö saattaisi myydä omistuksensa.

HIFK:n hallihankkeeksikin kutsuttua Helsingin vanhan jäähallin viereen suunniteltua asunto-, liike- ja urheilurakennusprojekti Garden Helsinkiä viedään eteenpäin vauhdilla.

Hankkeen vetäjät ovat nyt hahmotelleet paikan uudelle monitoimiareenalle ja Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston mukaan alueen asemakaavaluonnos voi tulla kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn ensimmäisen kerran jo keväällä.

Aikataulu on niin kova, että se on herättänyt ihmetystä osassa hankkeen suunnittelua varten käynnistetyn arkkitehtuurikilpailun osallistujista. Ideakilpailuun kutsutuille viidelle suomalaiselle arkkitehtitoimistolle on annettu vain kaksi kuukautta aikaa valmistella ehdotuksensa siitä, miten projektin vetäjien toiveet pitäisi niiden mielestä toteuttaa. Arkkitehtikilpailut kestävät usein kolme tai neljä kuukautta.

”Tiukka kilpailuaika ei estä hyvien suunnitteluratkaisujen syntymistä, mutta saattaa vaikuttaa suunnittelun tarkkuuteen”, yksi kilpailuun osallistuvan arkkitehtitoimiston arkkitehdeistä sanoo.

Arkkitehdit eivät kommentoi asiaa nimellään, koska kilpailu on vielä kesken.

Käytännössä rakennusprojektin nimittäminen hallihankkeeksi on Garden Helsinki -projektin kohdalla harhaanjohtavaa.

Jäähallin sijaan kyse on Kalasataman keskuksen kokoisesta rakennusprojektista, jossa halutaan rakentaa Nordenskiöldinkadun varteen maan alle sijoittuva monitoimihalli ja maan päälle sijoittuva hotelli, suuri päivittäistavarakauppa ja 50 000 kerrosneliömetriä asuntoja. Asukkaita uusiin asuntoihin mahtuisi Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston keskiarvojen avulla laskettuna jopa 1 200, ja hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan nousevan noin 600 miljoonaan euroon.

Sirpa Räihä / HS

Hanketta vetämään perustetun Projekti GH:n ja HIFK-Hockey Ab:n hallituksen puheenjohtaja Timo Everi ei pidä kilpailuaikataulua kiirehtimisenä.

”Työhön on tapana käyttää kaikki siihen annettu aika. Tämä on ideakilpailu, jossa haetaan erityisesti massoitteluun ja designiin hienoja ajatuksia. Esimerkiksi areenasuunnittelua ei tarvitse tehdä lainkaan, vaan siitä vastaa englantilainen areena-arkkitehtuuriin erikoistunut Populous”, Everi sanoo.

Everin näkemys saa myös tukea osasta kilpailuun osallistuvista arkkitehtitoimistoista.

”Olemme kokeneet, että on ehkä ihan hyväkin, että kilpailuaika on ytimekäs. Nyt ei mennä liian yksityiskohtaisiin ratkaisuihin, vaan katsotaan, että miten tämä sopii ympäristöön kokonaisuutena. Mutta kyllä tässä pitää jollain sopivalla tarkkuudella pystyä hahmottelemaan, että miltä rakennukset voisivat ilmiasultaan näyttää”, kommentoidaan eräästä kilpailuun osallistuvasta arkkitehtitoimistosta.

Everi ei halua antaa hankkeen valmistumiselle tavoiteaikataulua, mutta myöntää, että valmista halutaan mahdollisimman nopeasti. Vanha jäähalli on HIFK:n tarpeisiin aikansa elänyt ja rakennusprojektia on yritetty kammeta eteenpäin jo vuosikausia.

Arkkitehdit pitävät Nordenskiödinkadun jäähallin nykyisellä parkkipaikalla sijaitsevaa rakennusaluetta innostavana mutta haastavana. Keskustan ja Keskuspuiston tuntumaan, Olympiastadionin kupeeseen suunnitellut rakennukset tulevat olemaan tärkeä osa Helsingin kasvoja niin paikallisille kuin matkailijoillekin.

”Tässähän ollaan vähän kuin kansallismaisemassa”, yksi arkkitehdeistä sanoo.

Arvokkaan ympäristön lisäksi haasteita aiheuttaa suunnittelualueen ahtaus. Hankkeen taloudellinen kannattavuus on vahvasti riippuvainen asunto- ja liiketilarakentamisesta, koska pelkän monitoimiareenan tulot eivät tule mitenkään kattamaan hankkeen vaatimia investointeja.

Tällä hetkellä uutta monitoimiareenaa puuhaava organisaatio lähtee kuitenkin siitä olettamuksesta, että Helsingin vanha jäähalli jää paikalleen. Tämä karsii uusille rakennuksille jäävän rakennustilan vain vähän hallin nykyistä parkkipaikkaa suuremmaksi.

Suunnittelualue näkyy oheisesta kuvasta.

Timo Everi myöntää, että kaikkien suunniteltujen rakennusten sovittaminen suunnittelualueelle voi olla arkkitehdeille mahdoton tehtävä.

Hankkeen jatkoselvittämiseen suopeasti suhtautunut kaupunginhallitus teki kuitenkin kesäkuisessa kokouksessaan päätöksen, jonka mukaan Projekti GH:lle voidaan myydä tai vuokrata rakennusmaata tarvittaessa myös suunnittelualueen ulkopuolelta.

Helsingin kiinteistöviraston virastopäällikkö Jaakko Stauffer kertoo, että tällaisia alueita on tarpeen tullen löydettävissä lähistöltä.

”Esimerkiksi Auroran sairaalan aluetta ollaan nyt muuttamassa. Siinä olisi luontevin sijainti”, Stauffer sanoo.

Sitä, miten jättihanke rahoitettaisiin, ei ole vielä julkistettu. Everi kertoo, että erilaisten sijoittajatahojen kanssa on käyty ”kymmeniä, ellei satoja” keskusteluita. Julkisuudessa yhdeksi mahdollisesti hankkeesta kiinnostuneeksi sijoittajaksi on mainittu eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

Ilmarisen kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen sanoo, ettei yhtiössä suljeta pois investointimahdollisuutta.

”Mutta ennen kuin sijoittaja pystyy antamaan omaa näkemystään, tarvitaan vielä paljon lisätietoja”, Aimonen sanoo.

Kiinteistöviraston virastopäällikkö Stauffer kertoo, että kaupunki tulee vielä syynäämään tarkasti hankkeen rahoitussuunnitelman ennen kuin virallisempia keskusteluja tonttikaupoista, -vuokraamisesta tai asemakaavoituksesta aloitetaan. Staufferin mukaan tähän mennessä kaupungille esitetyt alustavat suunnitelmat ovat vaikuttaneet asianmukaisesti tehdyiltä ja uskottavilta.

”Sitten, jos aletaan miettiä tontinvarausta, pitää alkaa miettiä myös sitä, millä hinnoilla näitä kerrosaloja hankkeelle luovutetaan”, Stauffer sanoo.

Mutta miksi Helsinkiin sitten tarvitaan uusi monitoimiareena, jos sen rakentaminen ei ole kannattavaa ilman, että kaupunki myy kylkiäisiksi rakennusoikeutta myös asunnoille ja liiketiloille?

Timo Everin mukaan kysymys on sama kuin jos kysyisi, että miksi pitää ostaa uusia vaatteita, kun vanhat eivät vielä ole rikki. Hänen mukaansa kysyntää on ja Garden Helsinki päivittää Helsingin viihdetarjonnan 2020-luvulle.

”Maksamme tonteista markkinahinnan”, Everi sanoo.

Jos kaupunkipoliitikot jatkavat hankkeen tukemista, markkinahinnan tason määrittelijäksi palkataan luultavasti ensi vuonna ulkopuolinen konsultti. Everi myöntää kuitenkin, ettei urheilurakennukselle varatusta tontista luultavasti tarvitse maksaa yhtä paljoa kuin asuinrakennuksille varatuista alueista.

”Voidaan tietenkin kysyä, että miksi ei sitten rakenneta vain sellaisia asioita, joista kaupunki saa eniten rahaa? Mutta silloin voidaan kysyä myös, että miksi kaupunkiin rakennetaan teattereita, päiväkoteja tai muita minullekin tärkeitä asioita.”