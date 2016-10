Miten Aleppon lapsiuhreista pitäisi puhua perheissä? ”Voi olla hyväkin katsoa Syyrian sotakuvia, jotta tulisi ymmärrystä”

Syyrian Aleppossa on käynnissä yksi rajuimmista kaupunkisodista vuosikymmeniin, jonka uhreina on ollut paljon lapsia.

Kuvamateriaali, joka mediassa ja somessa näkyy päivittäin, sisältää pommituksissa raunioituneiden rakennusten lisäksi myös kuolleita ja loukkaantuneita lapsia.

Moni vanhempi pohtii, miten lasten kanssa voi käsitellä näitä sotakuvia ja pitääkö lapsia suojella sotakuvilta.

Kokenut kriisityöntekijä Salli Saari haluaa rauhoitella vanhempia, jotka pohtivat asiaa.

Marja Airio

”Vanhemmilla on kova suojelunhalu lapsiaan kohtaan, vaikka on mahdoton tehtävä suojella kaikelta. Vanhempien on hyvä tiedostaa, että pienet lapset eivät käsitä useinkaan asioita niin kamalan vaikeina, vaan yksinkertaisemmin kuin aikuiset”, dosentti, kriisipsykologi Saari sanoo.

”Lapset voivat järkyttyä, mutta usein vain hetkeksi ja sitten he jatkavat omia touhujaan.”

Sen sijaan lapset vaistoavat herkästi aikuisen tunnetilan.

”Vaikeuksia voi tulla siitä, että lapset huomaavat aikuisen ahdistuksen ja lapsen hätä tulee silloin enemmän siitä kuin alkuperäisestä asiasta”, Saari sanoo.

ABDALRHMAN ISMAIL / Reuters

Jos vanhempi huomaa, että sotakuva jää askarruttamaan lapsen mieltä, Saaren mukaan silloin on tärkeää, että vanhempi juttelee asiasta lapsen kanssa.

”Ei pidä kieltää tapahtunutta. Voi sanoa, että kuvassa oleva asia on totta, että tämmöistä tapahtuu. Voi selittää, että sota tarkoittaa esimerkiksi sitä, että koteja hävitetään.”

Joskus pieni lapsi voi alkaa kuvitella, että uutiskuvien kauheudet tapahtuvat hänen lähellään tai läheisilleen.

”Ihan pienelle asiaa voi selittää esimerkiksi siten, että isot sedät tappelevat, eivätkä pysty sopimaan. Samalla pitää kertoa, että sota on kaukana ja että täällä olemme ihan turvassa”, Saari sanoo.

Suomen ja etenkin pääkaupunkiseudun päiväkodeissa ja kouluissa on yhä enemmän lapsia, jotka ovat tulleet hyvinkin epävakaista ja väkivaltaisista oloista. Pitääkö ja voivatko vanhemmat valmistaa lapsiaan puolin ja toisin näistä asioista puhumiseen ja niiden käsittelyyn?

”Ajattelen sillä tavalla, että voi olla hyväkin katsoa Syyrian sotakuvia, jotta tulisi ymmärrys mitä turvapaikanhakijat ja pakolaiset ovat ehkä kokeneet”, Saari sanoo.

”Tällöin voi olla helpompi ymmärtää, miksi joku reagoi johonkin eri tavalla kuin mihin olemme tottuneet. Pitäisi puhua erilaisuudesta, siis kulttuurista, mutta myöskin siitä, että on elämä voi olla hyvinkin erilaista eri puolilla maailmaa.”

ABDALRHMAN ISMAIL / Reuters

Jos sotakuvat pelottavat lasta, pelkoa ei saa vähätellä muistuttaa Saari.

”Lapsen pitää saada puhua siitä vanhemman kanssa ja saada lohdutusta. Eikä niin, että vanhempi sanoo, että älä itke vaan mieluummin, että itke vain paha mieli pois.”

Kriisipsykologi korostaa aitoa läsnäoloa lapsen kanssa.

”Se, mistä olen huolissani, eikä vain tähän asiaan liittyen, että aikuiset eivät anna lapselle sataprosenttisesti aikaansa, kun he keskustelevat lapsen kanssa”, Saari sanoo.

Kotityöt ja some siis sivuun, kun haluaa hyvän kontaktin lapseen.

”Kun lapsen kanssa juttelee näistä ja muistakin asioista, niin pitäisi tehdä se niin, ettei tee koko ajan jotain muuta siinä sivussa. Keskustelun pitää olla intensiivistä, jotta mikään muu vie aikuisen huomiota.”

ABDALRHMAN ISMAIL / Reuters

Suomen Mielenterveysseuran kriisityöntekijä ja psykoterapeutti Veli-Matti Husso on samoilla linjoilla ja korostaa, että lapsen mahdollinen kuviin liittyvä pelko pitää ottaa tosissaan.

”Ja sitten puhua lapsen ikätason mukaisesti.”

Joillekin lapsille kuvista mieleen tulevat asiat voivat jäädä mieleen pyörimään pidemmäksi aikaa.

”Lapsen kanssa pitää joskus puhua monta kertaa samaa asiaa, kun me aikuiset ymmärrämme helpommin kerralla. Lapsen mieleen tämmöinen kamala asia voi tulla yhä uudestaan ja vanhemman pitää olla valmis puhumaan siitä yhä uudelleen ja olla kärsivällinen, eikä tuskastua”, Husso neuvoo.

”Mitä turvattomampi ympäristö on, sitä turvallisempia, meidän aikuisten pitää olla.”

Isompien lapsia ja nuoria ei voi enää estää näkemästä sotakuvia, jotka somessa leviävät hetkessä puhelimen ruuduille. Mutta ihan pikkulapsia voi ja pitää Husson mukaan suojella kuvilta.

”Vanhempien pitää olla läsnä, jos pikkulapset katsovat uutiskuvia ja selittää, mitä niissä tapahtuu.”