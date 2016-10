Töölönlahden rannoille ja VR:n makasiinien raunioihin on syntynyt romanileirejä – Helsinki valmistautuu hätämajoitukseen pakkasilla

Helsingin paraatipaikalle Töölönlahden ympäristöön on noussut useita huomaattomia yösijoja. Sunnuntai-iltana savunkatku ja palonalut kuitenkin kiinnittivät pelastuslaitoksen ja poliisin huomion yhteen Töölönlahden puistossa olevista Itä-Euroopan romaneiden leireistä.

Töölönlahdenrannassa paloi iltakuudelta makuupusseja, patjoja ja muuta tavaraa. Helsingin poliisin päivystävän komisarion Teemu Lappalaisen mukaan joku oli todennäköisesti tuikannut tavaroita tuleen romanileirissä. Kyse voi olla joko tuhotyöstä tai varomattomasta tulen käsittelystä.

Alle kahden tunnin päästä ensimmäisestä hälytyksestä tuli tieto toisesta palosta lähistöllä olevalla keskustakirjaston työmaalla. Kirjaston rakennustyömaalla paloi käyttämättömiä bitumimattoja.

Maanantaina poliisin tutkijat tarkastivat vahinkoja. Tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Anne Hietalan mukaan ei vielä ollut tiedossa, liittyvätkö kaksi paloa toisiinsa.

”Kirjaston työmaalla olisi tullut isot vahingot, mikäli paloa ei olisi havaittu aikaisessa vaiheessa”, Hietala sanoo.

Toisista EU-maista tulevien romanien leirien määrä näyttää tänä vuonna olleen kasvussa Helsingissä. Töölönlahdella leirejä on Helsingin rakennusvirastoon tulleiden havaintojen perusteella myös Linnunlaulun huvilan ja Finlandia-talon tuntumassa.

”Paikat ovat sellaisia, joita ei näe helposti, ennen kuin lehdet putoavat puista. Näihin aikoihin ilmoituksia tulee enemmän”, sanoo projektipäällikkö Pekka Mukkala Helsingin rakennusvirastosta.

Yksi alueen romanileireistä näyttää olevan VR:n vanhojen makasiinien raunioissa, kirjastotyömaan naapurissa. Alueesta vastaa Helsingin kaupunki, ja poliisi kävi yhdessä kaupungin edustajien kanssa syyskuussa makasiinirakennuksen sisällä. On viitteitä, että raunioissa on nukuttu.

”Meillä on tieto poliisilta, että siellä on yöpynyt kymmenkunta romania”, sanoo Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö Olli Salin.

HS:n käydessä paikalla maanantaina iltapäivällä leiriytyjiä ei näkynyt.

Aidatulla alueella makasiinin raunioissa on ollut joitain ryhmiä majoittuneena, kertoo turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö Matti Koskinen Helsingin kaupungilta. Kaupungin edustajat ovat miettineet Helsingin pelastuslaitoksen kanssa, onko turvallista, että raunioita käytetään majoittumiseen.

Rakennusvirasto on tyhjentänyt ja siivonnut raunioita aika ajoin ennenkin.

Helsingin kaupungilla ei ollut maanantaina välittömiä suunnitelmia romanileirien purkamiseksi Töölönlahden alueelta. Myöskään HS:n haastattelemilla poliiseilla ei ollut tietoa yöpymisen estämisestä alueella.

Pakkasöiden tullessa ajankohtaiseksi nousee myös EU-maista tulevien romanien mahdollisuus päästä kaupungin ylläpitämään hätämajoitukseen.

Viime tammikuussa Helsinki ei päästänyt paukkupakkasilla yöpaikkaa hakeneita romaneita kaupungin ylläpitämään Hietaniemenkadun palvelukeskukseen. Syyksi mainittiin, että palvelukeskus tarjoaa palveluja vain helsinkiläisille.

Yösijan epäämisestä poiki tuolloin yhteydenottoja eduskunnan oikeusasiamiehelle ja yhdenvertaisuusvaltuutetulle. Tänä talvena Helsingin kaupunki on sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikön Salinin mukaan valmistautumassa hätämajoittamiseen.

Vaihtoehtoja on useita. Yksi on päiväkeskus Hirundon tukeminen, toinen Hietaniemen palvelukeskuksen käyttäminen. Tosin Hietaniemessä on Salinin mukaan jo nyt kymmenkunta ihmistä ylipaikoilla. Tilaa on 55 ihmisen yhden yön majoitukseen ja 55 pitkään majoitukseen.

Helsingin poliisi kaipaa tietoja Töölönlahden tulipalojen mahdollisista tekijöistä. Vihjeet voi soittaa virka-aikana numeroon 029 547 5318 tai sähköpostilla osoitteeseen vakivaltarikosyksikko.helsinki@poliisi.fi.