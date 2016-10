Espoon varhaiskasvatuksen johtajaksi Virpi Mattila

Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtajan virkaan on valittu kasvatustieteen maisteri Virpi Mattila.

Mattila johtaa helmikuusta lähtien varhaiskasvatuspalveluita, joita ovat päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus. Varhaiskasvatus sisältää Espoossa myös esiopetuksen sekä lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuen.

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa Espoossa on noin 15 500 lasta. Henkilöstöä on 2 700 ja vuonna 2016 tulosyksikön talousarvio on 208 miljoonaa euroa.