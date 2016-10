Leila Tuominen käräjillä: Minusta tehtiin välikappale, kun Jukka Peltomäki haluttiin pois virasta

Fakta Oikeudenkäynnissä on kolme haaraa Vantaan entisen kaupunginjohtajan Jukka Peltomäen (sd) epäillään saaneen lahjuksia arkkitehtitoimisto Forma-Futuran omistajalta Leila Tuomiselta. Tämän haaran käsittely on kesken Helsingin käräjäoikeudessa. Tuomisen epäillään lahjoneen myös Vantaalla erityisen vahvassa asemassa olleen vuokra-asuntorakennuttaja VVO:n entistä johtajaa ja vantaalaista kuntapoliitikkoa Tapio Päivistä (sd). Tämän haaran käsittely alkaa oikeussalissa marraskuun loppupuolella. Lisäksi Tuomisen epäillään lahjoneen myös HOK-Elannon entistä kiinteistöjohtajaa Jari Leivoa. Tämän lahjusepäilyn oikeuskäsittely alkaa tammikuussa.

Vantaan entisen kaupunginjohtajan Jukka Peltomäen lahjuskäräjillä kuullaan tiistaina rakennusarkkitehti Leila Tuomista. Tuomista syytetään törkeästä lahjuksen antamisesta.

Syytteiden mukaan Tuominen ja hänen yrityksensä Forma-Futura antoivat Peltomäelle ja tämän perheelle taloudellisia etuja yhteensä noin 280 000 euron arvosta vuosina 2006–2011.

Peltomäki toimi tuolloin ensin Vantaan maankäytön apulaiskaupunginjohtajana ja keväästä 2011 lähtien muutaman kuukauden Vantaan kaupunginjohtajana. Peltomäki on syytteessä törkeästä lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Tuominen kertoi, että hänen yrityksensä menestys perustui hyvään asiakaspalveluun, kovaan työntekoon ja matalaan organisaatioon. Hän ei ollut palkannut työntekijöitä hallinnollisiin tehtäviin, vaan hoiti esimerkiksi palkanmaksun ja laskutuksenkin itse.

”Olen rakastanut työtäni intohimoisesti niin, että olen jaksanut 40 vuotta tehdä töitä päivät, viikonloput ja illat. Päivät olin kokouksissa, illat tarkastin työntekijöiden töitä ja sen jälkeen aloin tehdä omia töitäni”, Tuominen kertoi.

Tuomisen mukaan menestykseen on vaikuttanut myös laaja toimialue, jonka ansiosta lamakaudet eivät ole päässeet yllättämään.

”Ollaan tehty asuinkerrostaloja, toimistoja, liikerakennuksia, kauppakeskuksia, logistiikkaa, teollisuutta. Kaikkea laidasta laitaan. Asiakassuhteet ovat olleet pitkäaikaisia.”

Tuominen kertoi, että Forma-Futuran liikevaihdosta noin puolet on tullut Vantaalta viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Tuomisen mukaan hän ei kaivannut Peltomäen apua tämän ollessa virassa Vantaan kaupungilla. Päinvastoin – hän ei ollut ollut innoissaan, kun Peltomäki oli kertonut hakevansa Vantaan apulaiskaupunginjohtajaksi.

”Hänellä oli hyvä virka sisäministeriössä ja Uudenmaan liitossa. Tiesin millaista ryöpytystä on Vantaalla, jos hän sinne menee, mutta tietysti kunnioitin hänen päätöstään.”

Tuomisen mukaan Peltomäen viralla ei ollut mitään vaikutusta heidän suhteeseensa. Siksi 1990-luvulta alkanut taloudellinen tukeminen jatkui viran aikana ja on jatkunut myös sen jälkeen.

”Jukka on ollut minulle rakas ystävä ja vakaumukseni mukaan olen häntä auttanut siinä missä olen voinut niin kuin kaikkia lähimmäisiäni.”

Tuomisen mukaan Forma-Futura ei saanut uusia pitkäaikaisia asiakkaita Peltomäen virkakauden aikana. ”Jotain kertaluontoisia on voinut tulla, mutta niitä menee ja tulee. Vuositasolla kertaluontoisia asiakkaita on ollut ehkä yksi.”

Heidi Piiroinen HS

Tuominen kuvaili, että he ovat Peltomäen kanssa nykyisin ystäviä. ”Olemme nykyisin läheisiä, hyviä ystäviä, mutta olemme myöskin seurustelleet”, Tuominen kertoi.

Tuominen kertoi, että hänellä oli läheiset suhteet myös Peltomäen lapsiin ja siksi hän oli tukenut ja kannustanut myös heitä. Kaksi Peltomäen poikaa on muun muassa asunut edullisesti Tuomisen ja Forma-Futuran asunnoissa.

Forma-Futuran omistaman asunnon vuokrasopimus oli laadittu Peltomäen pojan puolison kanssa. Tuomisen mukaan tämä johtui siitä, että yrityksen asuntoa ei olisi saanut vuokrata työntekijälle. Peltomäen poika siivosi tuolloin Forma-Futuran konttoria.

Tuomisen mukaan hän ei ollut keskustellut Jukka Peltomäen kanssa lasten vuokrasopimuksista tai heidän golfyhtiönsä rahoittamisesta.

Tuominen kertoi, että hän ja Peltomäki ovat joutuneet ajojahdin kohteiksi. ”Näkemykseni mukaan Jukka Peltomäki haluttiin pois virasta. Minä ja minun yhtiöni olivat sopiva välikappale tähän. Suhteestamme on luotu rikossuhde.”

Hän lisäsi myös, että yliopistollisen koulutuksen saaneilla Safa-arkkitehdeillä on ollut vaikeuksia sulattaa sitä, että rakennusarkkitehti, ja etenkin nainen, on menestynyt. ”Tästä on tullut Safa-arkkitehtien edunvalvontaprojekti.”