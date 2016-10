Seksuaalirikoksia ilmoitetaan Helsingissä herkästi poliisille – entisestä harvemmassa raiskauksessa epäillään ulkomaalaista

Seksuaalirikoksia ilmoitetaan poliisille huimasti enemmän kuin vielä vuosi sitten. Helsingin poliisi on saanut syyskuun loppuun mennessä esimerkiksi seksuaalisesta ahdistelusta enemmän ilmoituksia kuin koko viime vuonna yhteensä.

Seksuaalinen ahdistelu on uusi asia, sillä se tuli rikoslakiin vasta syksyllä 2014. Ahdistelusta on tänä vuonna tehty Helsingissä 105 ilmoitusta. Viime vuoden tammi–syyskuusta luku on viisinkertaistunut.

Kasvua on myös Vantaalla, mutta siellä ahdisteluilmoitukset ovat olleet käytännössä yksittäistapauksia.

Poliisin tiistaina julkaisemissa tilastoissa on kyse nimenomaan rikosilmoitusten määrästä, ei esimerkiksi selvitetyistä tai rangaistukseen johtaneista rikoksista.

Tammi–syyskuussa Helsingissä tehtiin poliisille kaikkiaan 401 ilmoitusta erilaisista seksuaalirikoksista. Ilmoitusten määrä kasvoi 26,5 prosenttia.

Raiskauksista ilmoitettiin 164 kertaa, kun viime vuoden vastaavana aikana oli ilmoitettu 133 raiskausrikosta.

Poliisi julkaisi tiistaina erikseen tiedot myös siitä, kuinka monessa rikosilmoituksessa osallisena oli ulkomaan kansalainen.

Seksuaalirikoksista noin joka kolmannessa rikoksesta epäilty oli ulkomaalainen. Heidän osuutensa kaikista epäillyistä on kasvanut viime vuoden 25,6 prosentista 30,2 prosenttiin.

Raiskausten osalta ulkomaalaisia epäiltyjä on tänä vuonna ollut viimevuotista vähemmän, ja ulkomaalaisten osuus raiskauksesta epäillyistä on laskenut viime vuoden tammi–syyskuusta.

Tänä vuonna poliisille ilmoitetuista raiskauksista 26,2 prosentissa epäilty oli ulkomaan kansalainen.

Seksuaalisista ahdisteluista tehdyissä ilmoituksissa noin joka kolmannessa tekijäksi epäilty oli ulkomaalainen.

Raiskausrikokset olivat Helsingissä kasvussa jo viime vuonna.

”Fakta on, että lyhyen aikavälin tilastoissa Helsingin poliisille ilmoitettujen seksuaalirikosten määrä on noussut. Muutosta on erityisesti seksuaalisten ahdistelujen ja raiskausten määrässä”, Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön päällikkö Jonna Turunen kertoi HS:n haastattelussa viime keväänä.