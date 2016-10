Haluatko kämppikseksi sottapytyn vai hiljaisen hikipingon? ”Kämppis-Tinder” etsii opiskelijalle sopivan asuinkaverin

Fakta Hoas tarjoaa asuntoja opiskelijoille Hoas eli Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö perustettiin opiskelijajärjestöjen toimesta vuonna 1969. Hoasilla on asuntoja Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. 20 prosenttia pääkaupunkiseudun opiskelijoista asuu Hoasin asunnoissa. Hoas tarjoaa yksiöitä, pienkaksioita, perheasuntoja, soluasuntoja, kaveriasuntoja ja nyt uutuutena kämppisasuntoja. Suosituimpia ovat yksiöt.

Hoasin kehityspäällikkö Tommi Oran kannettavalla tietokoneella on näkymä, joka tuo hämärästi mieleen seuranhakusovellus Tinderin: ihmisten kasvoja, prosenttilukemia, jotka kertovat kuinka hyvin sovellut yhteen kyseisen ihmisen kanssa sekä peukkuja, jotka voi iskeä ylös tai alas hyväksynnän tai torjunnan merkiksi.

Eräänlainen Tinder ruudulla onkin, nimittäin kämppis-Tinder. Ideana ei siis ole etsiä seuraa romanttisessa mielessä opiskelijayhteisöstä vaan kartoittaa potentiaalisia kämppäkavereita tulevaan opiskelija-asuntoon. Hoas avaa älypuhelimella ja tietokoneella toimivan hakusovelluksen käyttöön tänään keskiviikkona.

”Selvityksissämme on käynyt ilmi, että kavereidensa kanssa yhdessä asuvat ovat kaikista Hoasin asiakkaista tyytyväisimpiä. Siis jopa hiukan tyytyväisempiä kuin yksiöissä asujat, vaikka yksiöt ovatkin paljon suositumpia”, Tommi Ora kertoo palvelun taustoista.

”Lähdimme miettimään, miten epäsuosittua soluasumista voisi kehittää enemmän kaveriasumisen suuntaan, ja tuloksena on tämä sovellus.Tietojemme mukaan vastaavaa ei ole koko Euroopassa.”

Ora huomauttaa, että soluasumisessa jännittää usein eniten juuri se, millaisia kämppikset ovat. Kämppishaun avulla tulevista kämppäkavereista voi päästä edes jonkinlaiseen selvyyteen.

Toinen keskeinen syy Kämppishaun kehittämiselle on Oran mukaan Hoasin epävarmuus siitä, mitä tulee tapahtumaan, kun EU- ja Eta -alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille astuvat Suomessa voimaan lukukausimaksut vuonna 2017.

”On mahdollista, että lukukausimaksut ja niistä johtuva kansainvälisten opiskelijoiden määrän väheneminen aiheuttaisivat tiettyjen Hoasin asuntotyyppien käyttöasteen vähenemistä.”

HS uutisoi 19. lokakuuta, että EU- ja Eta -alueiden ulkopuolelta tulevat opiskelijat muodostavat merkittävän osan pääkaupunkiseudun soluasuntojen asukkaista, ja ulkomaalaiset opiskelijat asuttavat ylipäätään noin kolmasosaa Hoasin asunnoista.

”Koska lukukausimaksut ovat uusi asia täällä, emme osaa sanoa, vähentyykö kansainvälisten opiskelijoiden määrä. Monissa muissa maissa, joissa lukukausimaksut on otettu käyttöön, niin on kuitenkin käynyt.”

Kämppishaku (englanniksi Hoas Matchie) toimii seuraavasti: palveluun kirjaudutaan Facebook-tunnuksilla, kirjoitetaan perustiedot itsestä, lisätään halutessa kuva ja vapaamuotoinen esittelyteksti.

Tämän jälkeen täytetään vaalikonehengessä tietoja itsestä kämppäkaverina, eli asetutaan johonkin viisiportaisella akselilla esimerkiksi ruokaelämykset–mikroruoka, tavoitteellinen opiskelija–ikuinen opiskelija, kasvissyöjä–lihansyöjä, siistiä pitää olla–sotku ei häiritse tai rauhallinen–vilkas.

Alkoholinkäytöstä tai juhlimisesta ei kysytä suoraan, vaikka sitä olisi ehkä voinut olettaa opiskelija-asumisen ollessa kyseessä.

Seuraavaksi täytetään samat tiedot unelmakämppiksestä, ja asioita voi vielä painottaa toiveidensa mukaan.

Sitten ruudulle lävähtää kuvia muista palveluun kirjautuneista opiskelijoista soveltuvuusprosenttien ja etunimien kera. Jos esimerkiksi muuan Liisa on 78 prosenttisesti soveltuva, hänen kuvaansa klikkaamalla saa lisätietoja asioista, joista on ollut samoilla tai eri linjoilla unelmakämppisakselilla. Sen jälkeen Liisalle voi lähettää viestiä Kämppishaun chat-osion kautta ja tutustua lisää.

Jos Liisa vaikuttaa mahdollisesti kivalta kämppisehdokkaalta, hänelle voi merkata vihreän peukun. Mikäli Liisakin merkkaa vihreän peukun vastareaktiona, sovellus luo erityisen tunnistekoodin, jonka avulla molemmat voivat hakea itsenäisillä vuokrasopimuksillaan samaa Hoasin kämppisasuntoa. Perinteisissä Hoasin kaveriasunnoissa vuokrasopimus oli aiemmin yhteinen.

Facebook-kirjautumisen ja alaspäin olevan peukun toivotaan torjuvan väärennettyjä profiileja ja häirikköjä. Jos jollekin palvelun käyttäjälle merkkaa alaspäin olevan punaisen peukun, hän ei enää näe peukun antajaa omissa hakutuloksissaan.

Jätkäsaaren Atlantinkatu 5:ssä opiskelija-asuntojen kaapit ovat vielä sinisen suojamuovin peitossa, ja tiloihin pääsee vierailemaan vain työmaan suojavarusteissa.

Atlantinkadulle valmistuvat vuodenvaihteessa Hoasin ensimmäiset huoneistot, jotka on tarkoitettu nimenomaan kämppisasunnoiksi. Ikkunat ovat uusissa asunnoissa korkeat, ja osasta on komea näköala merelle.

Kämppisasuntoja on 43 kokonaisuudessaan 103:sta asunnosta, ja niiden huoneissa on 12–15 neliötä. Vuokra on Oran mukaan huoneen koosta riippuen 350–490 euroa kuukaudessa. Kämppisasunnot on aina varattu 2–3 hengelle

Vaikka Hoasilla puhutaan Kämppishausta uudenlaisena asumiskonseptina, kyseessä on ennen kaikkea kämppäkaverin hakusovellus – itse asunnot eivät siis tyylillisesti juurikaan eroa perinteisistä soluasunnoista.

Osa Hoasin asunnoista vain varataan Kämppishaun kautta asuntoa hakeneille, ja esimerkiksi vanhoja soluasuntoja voidaan Oran mukaan perusparannusten yhteydessä muuttaa kämppisasunnoiksi.

Hoasin Atlantinkadun asuntoihin tulee kuitenkin laminaatti perinteisen muovimaton sijaan.

”Kyllä opiskelijatkin vaativat nykyään laatua”, Ora sanoo.

Hoasin Kämppishaku löytyy osoitteesta www.kämppishaku.fi ja www.hoasmatch.fi