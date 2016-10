Otetaan annos lasten omaa kansanperinnettä, someajan kiertokirjeitä. Lisätään populaarikulttuuria ja kohua. Mitä meillä on: kas, pelottelevia pellepukuisia hahmoja.

Ällistyttävintä säikyttelijöissä on, että ilmiö näyttäisi jossain määrin todella olevan olemassa. Joku aikuisen kokoinen on ilmoitettu poliisille, yksi teini sai sakot.

Paha silti sanoa, paljonko keskenkasvuisten raukkamaisesta pelotteluleikistä on totta. Mutta jotain hirvittävän tuttua tässä on.

Näinhän sitä luulisi: vain lapsen pelko on järjestä irrallaan, tuntemattoman pelkoa. Pimeä on kauhu, koska se peittää jotain vierasta. Irvistävä pelle on vaarallinen, koska ei voi tietää, mitä naamarin alla on.

Aikuisen peloista osa perustuu muka rationaaliseen ajatteluun, karuihin kokemuksiin. Pelkäämme sairautta, lentokoneen putoamista, väkivaltaa, kuolemaa.

Ja sittenkin, jotain irrationaalista myös. Aikuistenkin suusta suuhun -tarinoissa on tilaa moottorisaha kädessä alikulkutunnelissa väijyvälle vieraalle.

Yllättävän paljon tilaa, sillä suuri osa kohtaamastamme vihasta ja väkivallastahan tulee oikeasti läheltä. Etenkin naista tai lasta satuttaa yleensä tuttu, usein miestäkin. Rakastettu, oman perheen jäsen, tavallinen ihminen.

Jos nyt ei oteta huomioon sotien tai kansanmurhien kaltaista teollista pahuutta, väkivalta on arkista. Sitä tekevällä on harvoin naamio, sillä hänet tunnistaisi sen altakin.

Pelkäämme terrorismia enemmän kuin liikenneonnettomuutta, vaikka jälkimmäisen todennäköisyys omalla kohdalla olisi miten paljon suurempi. Pelkäämme vierasta, emme tuttua uhkaa.

Lasten pellepelko on kuin kaiku aikuisten keskustelusta viime aikoina.

En tarkoita pelkästään varsinaista muukalaisvihaa, loputonta aggressiivista horinaa maahantunkeutujista. Sen sijaan tulee mieleen vielä tavallisempia esimerkkejä, joissa aikuisten tuntemattoman pelko on kasvanut verkossa hysteriaksi.

Espoossa levisi alkuvuodesta huoli, kun poliisikin kertoi tutkivansa tapausta, jossa pakettiauto otti lapsia kyytiin. Selitys löytyi. Auto oli koulutaksi.

Järvenpäässä puolestaan koululla oppilaat suljettiin kiireesti luokkiin tässä kuussa, kun koululla liikkui tuntematon mieshenkilö. Mies osoittautui yhden oppilaan isäksi, joka etsi vessaa.

Samassa kaupungissa teinien maleksiminen kaupungilla tulkittiin turvallisuusuhaksi ja verkossa alkoi velloa vihapuhe. Siis aikuiset tulkitsivat, tietenkin.

Poliisin tai koulun kuuluukin tällaisissa tapauksissa ottaa tilanteet äärimmäisen tosissaan.

Mutta entä me muut? Miten me aikuiset puhumme ja kirjoitamme, miten epätodennäköisiin houreisiin lähdemme miettimättä mukaan? Miten paljon me tankkaamme maailmaan vihaa ja pelkoa näkemällä keksittyjä mörköjä?

Ei ole ihme, että lapset uskovat moottorisahalla tuntemattomia uhkaavan klovnin olevan mahdollinen.

Pitäisi ehkä ennemmin toimia kuin klovnit. Siis oikeat klovnit, eivät pelotteluretkelle lähteneet hölmöläiset.

Sirkustaiteessa nimittäin tapahtuu paljon ihailtavaa. Tarkoitan tätä sosiaalista sirkusta, jossa pellenä olo voi monella tapaa jopa pelastaa elämiä.

Sairaalaklovneilla on jo pitkä perinne, mutta klovneriaa viedään nykyisin innolla myös esimerkiksi pakolaisleireille. Ihan täällä Helsingissäkin sirkusta pääsevät tekemään esimerkiksi eri vammaisryhmät ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret.

Me valitsemme. Voimme päättää suurennella keksittyjä uhkia – tai tehdä jotain oikeille ongelmille. Yhdessä, kuten todelliset pellet tekevät.