Arabian keramiikkatehtaan naapuriin saattaa pian nousta korkeita torneja ja satoja uusia asuntoja

Helsingin Arabian vanhaan tehdaskortteliin, suljetun keramiikkatehtaan naapuriin, valmistuu todennäköisesti lähivuosina yli 20-kerroksisia tornitaloja, korttelisauna sekä design-liikkeiden keskittymä.

Näin käy, jos Helsingin kaupunki ja alueen asukkaat hyväksyvät keskiviikkona päättyneen arkkitehtuurikilpailun voittajatöiden ehdotukset.

Työeläkevakuutusyhtiö Varman järjestämän kilpailun ideana oli etsiä ehdotuksia, joiden avulla niin sanotusta Arabia135-tehdaskorttelista saadaan kehitettyä ”portti koko alueelle”.

Kilpailun palkintolautakunta päätti yksimielisesti jakaa ensimmäisen palkinnon Frank ja Kilta nimiä kantavien ehdotusten kesken. Kaksivaiheisen kilpailun finaalivaiheeseen oli päässyt kaikkiaan neljä työtä. Varman mielestä kyseisten ehdotusten ”toiminnalliset ideat” ja ”arkkitehtoninen ilme” olivat kilpailun parhaita.

Anttinen Oiva Arkkitehdit

Kaikkiaan Arabiankadun ja Muotoilijankadun välissä sijaitsevan korttelin kehittämiskilpailuun osallistui yhdeksän arkkitehtitoimistoa. Varma kutsui toimistot kilpailuun.

Frank-nimeä kantava ehdotus haluaa luoda Arabiaan ”vetovoimaista ja elävää kaupunkiympäristöä, joka hyödyntää korttelin tarjoamia ainutlaatuisia mahdollisuuksia”. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi neljää uutta asuintornia sekä katutasoa elävöittäviä liikkeitä.

Frank-ehdotuksessa uudisrakentamista esitetään yhteensä yli 43 000 kerrosneliön edestä. Asuintilaksi muutettuna se vastaa noin 34 600 neliömetriä.

Se tarkoittaisi, että Frank-ehdotus toisi kortteliin noin 530 uutta asuntoa, jos asuntojen määrä lasketaan viime vuonna toteutuneiden asuntojen keskimääräisen koon mukaan. Vuonna 2015 Helsinkiin valmistuneiden asuntojen koko oli keskimäärin 65,5 neliötä.

Esityksen ovat tehneet Anttinen Oiva Arkkitehtien Selina Anttinen ja Vesa Oiva.

Verstas Arkkitehdit

Kilta-nimeä kantava työ puolestaan lupaa kortteliin muun muassa hotellin, liikunta- ja terveyspalveluita, päivittäistavarakauppaa, kivijalkaliikkeitä, pienyritys- ja kulttuuritiloja sekä yleisen saunan.

Myös Kilta-ehdotus toisi kortteliin tuntuvasti lisää uusia asuntoja. Ehdotuksen mukaan kortteliin rakennettaisiin muun muassa kaksi 8–16 kerroksista tornitaloa. Tämän lisäksi ehdotus muuttaisi Hämeentietä reunustavien tehdasrakennusten ylempiä kerroksia asunnoiksi ja vanhoja punatiilisiä tehdasrakennuksia asunnoiksi.

Kilta-ehdotus toisi kortteliin rakentamista kaikkiaan yli 128 000 kerrosneliön edestä. Suunnitelmassa ei ole eritelty, mikä osa on asumista ja mikä osa kaupallista tilaa. Kilta-ehdotus on peräisin Verstas Arkkitehtien Ilkka Salmiselta, Jussi Palvalta, Riina Palvalta ja Väinö Nikkilältä.

Milloin tämä kaikki sitten Arabiassa nähdään? Varman toiveissa on, että mahdollisimman pian.

”Joitain osia kilpailutöissä esitetyistä ideoista päästään rakentamaan nykyisen asemakaavan puitteissa”, sanoo Varman rakennuttajapäällikkö Tuomas Vaarasalo.

”Asumiseen vaadittavat muutokset vaativat kuitenkin kaavamuutosta. Helposti menee siis kolme vuotta ennen kuin asumiseen liittyvät uudishankkeet tai käyttötarkoituksen muutokset sallivat asemakaavat olisivat lainvoimaisia”, Vaarasalo sanoo.

Varma uskoo, että sekä kaavoittaja eli Helsingin kaupunki että alueen naapurit suhtautuvat hankkeeseen ymmärtäväisesti, sillä molemmat ovat olleet mukana arkkitehtuurikilpailun eri vaiheissa.

Helsingin puolelta hankkeessa on ollut mukana kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston projektipäällikkö Tuomas Hakala.

”Kaupungilta on ollut edustaja mukana arvioimassa töitä kilpailun alusta asti. Olemme käyneet keskusteluja rakennusvalvonnan ja rakennussuojelusta vastaavien tahojen kanssa. He ovat arvioineet näitä töitä, koska kaavassa on nyt suojeltuja rakennuksia”, Vaarasalo sanoo.

Kaavojen hyväksymisen jälkeen hankkeille on haettava myös rakennusluvat.

Hämeentiellä, Arabiankadun ja Muotoilijankadun välissä sijaitseva kortteli on ollut lähiaikoina suurten mullistusten kourissa.

Näkyvimpiä ovat Arabian keramiikkatehtaan lopettaminen maaliskuussa ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun toimintojen siirtyminen Otaniemeen ensi vuoden loppuun mennessä.

Muuttoliikettä on myös toiseen suuntaan, sillä muun muassa Metropolia aikoo lisätä opiskelijoittensa määrää osoitteessa Hämeentie 135 sijaitsevan korttelin ympäristössä.

