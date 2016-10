VR pelkää: töhrimisestä on tulossa buumi – ”Joka ainoa maalaus on lipun hinnassa”

Paikallisjunan kylki töhrittiin ja ikkunat maalattiin umpeen.

Maalatun junan kylki kiinnitti Eetu Marjasen huomion keskiviikkoaamuna puoli seitsemän aikaan Vantaan Tikkurilan asemalla, ja hän lähetti kuvan spraymaalilla töhritystä junasta Helsingin Sanomille.

Ilkivallan tekijä tai tekijät eivät olleet tyytyneet junan metalliosien maalaamiseen, vaan ikkunat ja ovien ikkunat oli kauttaaltaan peitetty sinisellä värillä.

Juna on nyt otettava pois liikenteestä ja vietävä puhdistettavaksi.

Vielä 1990-luvun lopulla luvattomat graffitit, tarrat ja julisteet olivat Helsingille iso ongelma. Tuolloin kaupunki vastasi ongelmaan Stop töhryille -hankeella. Kymmenen vuotta kestänyt hanke maksoi yli 20 miljoonaa euroa, ja sen avulla kaupunkikuvaa saatiin siistittyä. Töhrimisilmiö ei kuitenkaan kadonnut.

VR joutuu maksamaan vuosittain jopa 500 000 euroa töhrimisien ja muiden ilkivallantekojen takia, kertoo VR:n turvallisuuspäällikkö Pekka Ahola.

”Tämä on pelkkä pesulasku. Se raha otetaan asiakkaalta. Toimimme liiketaloudellisella perusteella. Joka ainoa maalaus on lipun hinnassa”, Ahola harmittelee ilkivallan vaikutuksia.

VR pyrkii poistamaan töhrityt junat nopeasti liikenteestä. ”Voisimmehan me lähteä sille linjalle, että ajamme niillä, mutta vielä ne on pesty pois.”

Aholan mukaan lisäkustannuksia tulee myös siitä, että kovilla liuottimilla pestyjä junia täytyy välillä teipata uudelleen. Myös ilkivalta-asioiden käsittely, vartiointi ja kaluston poissaolo maksavat.

”Kun kalusto on pois käytöstä, se voi aiheuttaa junien peruuntumisia.”

Tikkurilan sinisen maalauksen tekijä on Aholan mukaan ennestään tuttu.

”Tekijöitä saadaan hyvin kiinni. Pitäisi vielä saada se korvaus, mutta heillä ei ole taskut täynnä rahaa.”

Korvauksia tekijältä ovat usein VR:n lisäksi hakemassa muutkin tahot kuten Liikennevirasto tai Helsingin kaupunki.

Junien töhriminen on VR:lle jatkuva harmi.

”Se on viikottaista. Jonkinlainen buumi nyt valitettavasti näkyy”, Ahola sanoo ja viittaa viime aikoina esillä olleisiin kaupunkimuraaleihin.

”Suhtaudun positiivisesti siihen, että jokin tyhjä talonpääty taloyhtiön luvalla maalataan, mutta en hyväksy sitä, että kehotetaan maalaamaan esimerkiksi Stadionin torni tai Finlandia-talo”, Ahola viittasi Helsingin Sanomien artikkeliin, jossa ideoitiin muraaleja arvotaloihin.

”Katutaiteeseen suhtaudutaan nykyään monissa artikkeleissa myönteisesti, mutta jos kysytään omistajilta, saadaan eri vastaus. Itse puhun mieluummin töhrimisestä, joka on rikos”, Ahola sanoo.

”Kun täällä oli kansainvälinen katutaidetapahtuma, niin me löysimme junista graffiteja, jotka ovat tuttuja Italiassa.”

Myös busseissa spraylla tai tussilla tehdyt tagit ovat arkipäivää.

”Niitä tulee päivittäin, ihan päivittäin. Kyllä se riesa on”, Transdev Finlandin liikennejohtaja Tom Roth kertoo. Yhtiöllä on noin 160 bussia pääkaupunkiseudun liikenteessä.

”Ilkivaltaa tehdään enemmän bussin sisäpuolelle kuin ulkopuolelle. Lasia raaputetaan jollain terävällä, tageja tehdään istuinten takaosiin, kumiosia yritetään rikkoa, ruuveja otetaan irti”, kertoo Roth.

Töhryjen poistaminen ja ilkivallan korjaaminen työllistää bussiyhtiöissä koko ajan.

”Yhdellä Espoon linjalla otimme joka yö bussin putsaukseen ja joka päivä siihen ilmestyi se tietty tagi. ”

Rikosylikomisario Tuomo Lotta kertoo, että graffitien ja töhryjen teko on poliisin tilastojen Helsingissä pysynyt viime vuosina aika lailla ennallaan. Tällä hetkellä Helsingin poliisilla on noin 200 juttua tutkinnassa.

”Meille tulee ilmoituksia myös näistä myös niin sanottuina koonti-ilmoituksina asianomistajilta ja tänä vuonna on ollut kaksi piikkiä, toinen oli maaliskuussa ja toinen elokuussa”, Lotta sanoo.

”Monesti tieto tulee näistä poliisille jälkikäteen.”

Lotan mukaan isompia, ammattimaisempia tekijöitä ei ole saatu kiinni pitkään aikaan, mutta pienempiä tekijöitä saadaan selvitettyä.

Bussien ja junien lisäksi myös metrovaunut ovat usein töhrimisen kohteena.

”Se on oma alakulttuuri, joka näitä isoja töitä tekee ja he osaavat hommansa. He ovat siellä, missä junat seisoo yöllä”, Lotta sanoo.

”Rysän päältä heitä on aika vaikea saada kiinni ja yksittäisen tagin teko voi tapahtua aika nopeastikin esimerkiksi kiinteistön seinälle. Kiinnijäämisriskiä parantaa, että olemme kehittäneet yhteistyötä bussiyhtiöiden ja turva-alan yhtiöiden kanssa ja saamme heiltä kuvamateriaalia, jota voidaan yhdistää tekijöihin.”