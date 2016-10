Helsinki hyväksyi kiistellyn yleiskaavan – mitä tapahtuu seuraavaksi?

Päätös yleiskaavasta on ovi Helsingin rakentamisen tulevaisuuteen. Se on ollut myös tulppa, kun kaupunkisuunnitteluvirastossa on piirrelty alueita asumiselle, työnteolle, virkistykselle, palveluille, kaupalle ja väylille.

”Meillä on monen vuoden työ tässä takana. Nyt se menee eteenpäin olettaen, että valtuusto hyväksyy yleiskaavan”, yleiskaava-arkkitehti Heikki Salmikivi Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta sanoi ennen kuin kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan seitsemän tuntia kestäneen maratonkäsittelyn päätteeksi.

Helsingin yleiskaavan taustalla on ennuste, jonka mukaan väestö pääkaupungissa kasvaa noin 240 000:lla vuoteen 2050 mennessä. Näille asukkaille etsitään alueita asuntorakentamiselle sekä raideliikenteelle, jota helsinkiläisten on määrä tulevaisuudessa yhä enemmän käyttää.

Työjärjestyksessä seuraavana on se, että kaupunkisuunnitteluvirastossa laaditaan yleiskaavan toteuttamisohjelma. Se on tarkoitus luonnostella jo tämän vuoden puolella. Valmis toteuttamisohjelma tuodaan päättäjille kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2017 syksyllä.

Ohjelmassa puntaroidaan alueita, joille rakennetaan ja sitä, missä järjestyksessä niitä rakennetaan. Salmikivi mainitsee lonkalta kaksi kohdetta, joiden maaperään lapio todennäköisesti ensimmäisenä isketään: Malmin lentokenttä ja Raide-Jokerin ympäristö.

Raide-Jokerin ympäristöön rakentaminen toteuttaa Helsingin jo aiemmin hyväksymää tiivistämisrakentamisen periaatetta. Se tuo lapion ja timanttiporan yhä useamman helsinkiläisen naapurustoon. Helsinkiläiset ovatkin jättäneet valtavan määrän muistutuksia ja valituksia kaavasta.

Malmin lentokentän rakentamiselle on aikanaan esitetty ehto, että lentoliikenne siirtyy muualle. Minne, se on vielä herrassa – kentälle ei ole löydetty korvaavaa paikkaa.

Malmin lentokentän säilyttämiseksi viimeisin veto on niin kutsuttu Lex Malmi, aloite eduskunnalle, että kenttä säilytettäisiin lentotoimintapaikkana. Kansalaisaloitteen on allekirjoittanut yli 56 000 kansalaista.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Kipeitä kohtia yleiskaavassa on lukuisia ja monelle valtuutetulle ja helsinkiläiselle. Varsinkin Helsingin sisääntuloväylien muuttaminen niin sanotuiksi kaupunkibulevardeiksi on aiheuttanut mutinaa. Se tarkoittaa Länsiväylän, Turunväylän, Vihdintien, Hämeenlinnanväylän, Tuusulanväylän, Lahdenväylän ja Itäväylän laitamien rakentamista.

Eniten riitaa on syntynyt Keskuspuiston kaventamisesta Hämeenlinnanväylän kohdalla. bulevardisoimiseksi. Myös Tuomarinkylän peltojen lohkomisesta on valitettu runsaasti.

Samassa kokouksessa käsiteltiin myös Vartiosaaren osayleiskaavaa. Sen läpimeno tarkoittaa raitiosillan ja kerrostalojen rakentamista huvila- ja luontosaareen. Suunnitelma on synnyttänyt runsaasti vastustusta.

Rakentamaan uusilla yleiskaavan määrittelemillä alueilla päästään ehkä 2020-luvulla.

”Tämä on hidasta hommaa”, Salmikivi sanoo.

Suunnittelijoilla ja rakentajilla on ollut viime vuosina jo ennestään tarpeeksi tekemistä muun muassa Jätkäsaaren, Kalasataman alueen, Keski-Pasilan ja Kruunuvuorenrannan alueiden kanssa. Oma lukunsa on Sipoosta Helsinkiin liitetyt Östersundomin alueet.

Östersundomin rakentamiseen metroratoineen ja asuintaloineen on esimerkiksi kaupunginjohtaja Jussi Pajunen (kok) julkisuudessa kertonut päästävän ehkä 2030-luvulla.