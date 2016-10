Yle: Pellepuvut pelottavat kouluissa – helsinkiläiskoulu kielsi klovnipuvun käytön halloween-juhlassaan

Klovnipukuiset pelottelijat ovat aiheuttaneet Suomessa niin paljon kauhua, että Helsingin Roihuvuoressa sijaitseva ala-aste on kieltänyt klovniasun käytön halloween-juhlassaan, kertoo Yle.

Ylen uutisen mukaan päätöksen asiasta teki koulun rehtori Seppo Salmivirta. Salmivirta päätti kieltää asun siksi, että ”pellehysteria” on herättänyt paljon pelkoa lasten keskuudessa.

”Se on aiheuttanut hämmennystä varsinkin pienille lapsille, että tämmöinen hahmo, joka on yleensä hauska, niin siitä on tullut uhkakuva ja pelotteluaspekti”, Salmivirta sanoi Ylen mukaan.

Salmivirta lähetti asiasta vanhemmille Wilma-viestin. Hän kehotti vanhempia varmistamaan, ettei kukaan oppilaista lähde torstai-iltaiseen juhlaan pelleasussa.

”Joku saattaa yhdistää nämä kaksi asiaa eli halloween-juhlan ja klovnit. Toivon, ettei kukaan oppilaista lähde viljelemään sellaista huumoria”, Salmivirta sanoi Ylelle.

Klovni-ilmiö harmittaa etenkin naamiaiasuja myyviä liikkeitä. Esimerkiksi Helsingin keskustassa, kauppakeskus Forumissa sijaitsevassa Butterick's juhlatarvikekaupassa klovni-ilmiö herättää närää.

”Klovnituotteiden myynti loppui kuin seinään, kun nämä uutiset alkoivat. Tämä on ollut todella huonoa mainosta”, sanoi liikkeessä myyjänä toimiva Teija Salminen HS:lle.