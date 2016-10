Holtiton velkaantuminen voi viedä jopa oman kodin alta – Kalliossa huutokaupataan yhtä kymmenistä surullisista tapauksista

Tämä kerrostalokoti Pengerkadulla Kalliossa on yksi luku lisää tilastoon, johon kootaan tänä vuonna pakkomyydyt helsinkiläiset asunto-osakkeet. Asunnon omistaja on niin pahoissa talousvaikeuksissa, että koti myydään alta ja myynnistä saadut rahat ohjataan velkojille.

Ylivelkaantuneiden ihmisten asuntojen ja irtaimiston ulosmittaustapaukset ovat yhä kasvamaan päin.

”Kyllä se on surullista, jos kotinsa menettää. Se on todella surullista”, sanoo Eila Hyttinen, joka tuli katsomaan Pengerkadun yksiötä tyttärensä kehotuksesta.

Ainoaa näyttöä varten asunto on siivottu myynti-ilmoituksen kaoottisten kuvien ottamisen jälkeen. Mutta valoja ei päälle saa, sillä kämpästä on katkaistu sähköt. Kuten yleensä aina pakkomyytävistä kodeista, joissa asuu hallitsemattomasti velkaantunut ihminen.

Sami Kero / HS

”Haiseeko täällä tupakka”, yksi asunnonkatsojista kysyy. ”Se on tämä kaupunkikäry”, toinen vastaa.

”Oliko tässä paljon vastikevelkoja?” ”Onko asukas jo häädetty?” ”Tuliko tähän vielä ostohinnan päälle jotain lainaosuuksia?”

Asuntoa käy katsomassa arviolta viitisenkymmentä ihmistä. Näyttö kestää vain puoli tuntia. Osa harkitsee asuntoa remontoitavaksi ja edelleen voitolla myytäväksi.

”Ei kannata, hinta on jo nyt liian korkea [tuolloin ylin tarjous 141 001 euroa]. Remontti maksaa 15 000–20 000 ja sitten on tuo 40 000 euron velkaosuuskin. Ei kannata”, sanoo mies, jolla on pari vastaavaa kohdetta remontoitavana lähistöllä.

Moni paikalle tulleista haluaisi ostaa yksiöstä kodin itselleen. Kuten esimerkiksi Roza Turunen, läheisen lukion opiskelija, joka tuli katsomaan asuntoa ystävänsä Ida Malmin kanssa.

Sami Kero / HS

Mikko Aitto-oja kertoo saaneensa juuri edellisen asuntonsa myytyä ja nyt on uusi kiikarissa. Kerta on ensimmäinen pakkomyyntikohdetta katsomassa.

”Kuvittelin, että täällä olisi ollut vähän vähemmän ihmisiä. Ettei olisi ollut kaikilla tiedossa, mutta täällähän on hirveä vilinä”, Aitto-oja sanoo.

Myyntiesitteessä Helsingin ulosottovirasto muistuttaa, että ulosottomies on velvollinen antamaan ”ostajan pyynnöstä ostajalle tarpeellista virka-apua omaisuuden haltuun saamiseksi, jos velallinen käyttää myytyjä tiloja sen jälkeen, kun kauppahinta on maksettu”.

”Mutta tämä näyttää siltä, että täältä on muutettu pois. Toivottavasti se edellinen henkilö on päässyt jonnekin muualle nukkumaan, ettei ole tuolla kadulla”, Aitto-oja pohtii.

Vuonna 2015 pelkästään Helsingissä pakkomyytiin 85 asunto-osaketta. Se on yhdeksän vähemmän kuin vuonna 2014. Koko maassa pakkomyyntien määrä on kasvanut rajusti vuosikymmenen ajan.

Hienoinen väheneminen ei kuitenkaan kerro siitä, että ihmisten talousvaikeudet olisivat hälvenemässä tai pahasti velkaantuneiden ihmisten kyky hoitaa velkojaan olisi parantunut.

”Realisointitarve ei ole vähentynyt. Helsingin ulosottoviraston myymien asunto-osakkeiden määrän lasku johtuu ulosottoviraston sisällä tehdyistä työjärjestelyistä. Eli vaikka luvut ovat hienoisessa laskussa, syyt eivät ole sellaisia kuin mitä ensimmäisenä tulisi mieleen”, selittää johtava kihlakunnanvouti Visa Kallio Helsingin ulosottovirastosta.

Juttu jatkuu tilaston jälkeen.

Kallion mukaan pakkomyytyjen asuntojen määrän hienoista laskua selittäisi myös asuntojen myymisen vaikeutuminen.

”Se vaikuttaa ulosottorealisoinneissa vastaavasti, kuten muussakin asuntokaupassa, myyntiaikojen pidentymisenä”, Kallio sanoo.

Länsi-Uudenmaan ulosottovirasto, jonka alaisuuteen lukeutuu myös Espoo, realisoi 11 asunto-osaketta enemmän vuonna 2015 kuin vuotta aiemmin. Itä-ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto, johon Vantaa kuuluu, pakkomyi vuonna 2015 asunto-osakkeita 59 kuin vuotta aiemmin määrä oli 79.

”Tilanne on yhä vaikea. Ulosottojen määrät ovat yhä korkealla. Huonot ajat näkyvät”, Kallio sanoo.

Ulosmittaaminen ei välttämättä vielä tarkoita sitä, että asunto päätyy pakkomyyntiin. Ulosmittauksella varmistellaan velan maksamista. Perhe voi jatkaa ulosmitatussa asunnossa asumista, mutta asukkaat eivät voi myydä asuntoa enää ominpäin, vaan ainoastaan voudin myötävaikutuksella. Ulosmitattua asuntoa ei myöskään voi käyttää uuden velan vakuutena.

”Suuri osa asuntojen realisoinneista toimitetaan siten, että velalliset itse myyvät ulosottomiehen luvalla asuntonsa”, kertoo johtava kihlakunnanvouti Ari Ranta Länsi-Uudenmaan ulosottovirastosta.

Eli velallinen tekee useimmiten toimeksiantosopimuksen kiinteistövälittäjän kanssa ja myy asunnon. Sitten kauppahinta maksetaan ulosottomiehelle, joka tilittää varat velkojille.

Vuonna 2015 vain alle kaksi prosenttia ulosmittauksista koski asunto-osakkeita eli tavallisimmin kerrostaloasuntoja, kertoo ylitarkastaja Teemu Turpeinen Valtakunnanvoudinvirastosta. Valtaosa ulosmittauksista kohdistuu palkkaan, eläkkeeseen tai elinkeinotuloon. Asunto on ulosmittauksen kohteista yleensä se viimeisin.

Koko maan osalta realisointien lukumäärä on kasvanut viime vuosina. Turpeinen muistuttaa kuitenkin, että omaisuuden realisointi kohdistuu edelleenkin vain pieneen osuuteen velallisista: vuonna 2015 noin puoleen prosenttiin velallisista.

Pengerkadun 35,6-neliöisen asunnon viimeinen tarjouksenjättöpäivä on 2. marraskuuta. Vaikka velkojen takia realisoitavan asunnon myyntiä kutsutaan yleisesti pakkomyynniksi, asuntoa ei myydä, jos tarjoukset eivät yllä niin sanottuun käypään hintaan.

Sami Kero / HS