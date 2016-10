Tämän takia länsimetro myöhästyy: Kilometrejä väärin asennettua virtakiskoa ja metrotunneli pesemättä

Miksi länsimetro ei valmistunut ajoissa?

Syntipukiksi on tähän mennessä julkisuudessa päässeet vain onnettomat savunpoistoluukut, jotka tilattiin liian myöhään.

Myöhästymisen taustalta paljastuu muutakin: kokemattomuutta ja huonoa onnea.

Rakentamista läheltä seuranneet asiantuntijat paljastivat HS:lle uusia asioita, jotka menivät pieleen. Ongelmia ovat aiheuttaneet virtakiskojen epäonnistunut asennus sekä junien tunnistimet tukkiva kivipöly.

Virtakisko on metron kolmas kisko, joka kulkee kiskojen vieressä. Sitä pitkin kulkee sähkö. Virtakiskoa on länsimetrossa yhteensä 28 kilometriä.

Virtakiskoksi valittiin uudenaikainen alumiinikisko. Sitä pidetään tehokkaampana, sillä alumiinikisko johtaa sähköä paremmin kuin nykyiset teräskiskot. Uudet virtakiskot toimitetaan useiden metrien mittaisina palasina, joten kiskoon tulee paljon liitoskohtia.

Virtakiskot olisivat kuitenkin toimiakseen vaatineet erittäin tarkan asennuksen, ettei saumoihin jää korkeuseroja. Tässä kuitenkin HS:n tietojen mukaan epäonnistuttiin. Saumakohdista tuli epätasaisia, ja ne hioivat metrojunassa olevaa sähköä johtavaa virroitinta.

Jonkin aikaa pelättiin, että kiskot joudutaan uusimaan kokonaan. Tämä olisi viivästyttänyt metron käyttöönottoa ainakin vuodella.

Nyt virtakiskojen saumakohtia on hiottu, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen.

”Jokainen liitoskohta on erikseen tarkistettu ja tarpeen vaatiessa hiottu.”

Se, kestääkö metrojunan virroitin virtakiskon hionnan jälkeen, selviää vasta joidenkin viikkojen koeajojen päätteeksi. Tähän mennessä länsimetron tunnelissa ei ole voinut ajaa 80 kilometrin tuntinopeutta.

”Minun käsitykseni on, että virtakisko on kunnossa koko matkalla ja siinä pystyy ajamaan, ne on ihan asiaankuuluvilla instrumenteilla mitattu”, Kokkinen sanoo.

HS:n tietojen mukaan osa virtakiskoeristä olisi ollut vääränkokoisia. Erot koossa eivät saa olla edes millimetriä, sillä suuremmalla erolla riskinä on, ettei saumakohdasta tule riittävän tasaista. Kokkinen kieltää väitteet vääränkokoisista virtakiskoista.

”Ei minulla ole tiedossa, että olisi ollut vääränkokoisia. Niissä saa kokovaihtelu olla alle puoli milliä.”

Heidi Piiroinen HS

Virtakiskon hiontatyöt Kokkinen myöntää, mutta pitää niitä asiaankuuluvina toimina.

Kuitenkin metrojunaa päätettiin ajaa hiomattomilla virtakiskoilla niin, että metrojunan virroitin kului melkoisesti normaaliin verrattuna.

”No me luulimme, että ne ovat valmiita. Niin meille oli ilmoitettu, mutta siinä kävi ilmi, että piti kuitenkin vielä hioa. ”

Asian toi HS:n tietoon espoolainen kaupunginvaltuutettu Kurt Byman (ps/sit). Hän on kerännyt tietoa länsimetrohankkeesta koko sen puuhaamisen ajan. Byman on tullut tunnetuksi kiivaana länsimetron vastustajana.

Toinen myöhästymiseen johtanut ongelma aiheutui tunnelissa käytetystä kiviaineksesta.

Koekäytöissä paljastui nopeasti, että tunneliin jäänyt kivipöly nousee ylös junan aiheuttamassa ilmavirrassa ja tukkii muun muassa junan suodattimet ja tunnistimet. Jos kivipölyn täyttämässä tunnelissa olisi tehty ajettu jatkuvasti, olisi se tuhonnut metrojunat.

Metrotunneli on nyt pesty, joten tunnistimet toimivat ja junien koeajoja voidaan jatkaa, kertoo Kokkinen.

Hyvä uutinen on myös se, että ensi viikolla uudessa metrotunnelissa päästään jo ajamaan niin, että nopeus kahdeksankymmentä kilometria tunnissa.

Myös traagisiksi muuttuneet savunpoistoluukut on saatu asennettua ja ne toimivat, kertoo Kokkinen.

Vielä ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa siitä, koska metro saadaan liikenteeseen.

Sauri haluaa lykätä Helsingin länsimetroselvitystä

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri (vihr) haluaa lykätä Helsingin selvitystä länsimetron myöhästymiseen johtaneista syistä.

Helsingin kaupunginhallitus päätti kesäkuussa, että ulkopuolisen toimijan pitää selvittää syy hankkeen viivästymiseen. Samalla oli tarkoitus selvittää, syntyykö Helsingille mahdollisesti lisäkustannuksia. Selvittäjäksi valittiin konsulttiyhtiö Deloitte.

Nyt Sauri esittää kaupunginhallitukselle, että Helsinki odottaa selvityksen kanssa, kunnes Länsimetro-yhtiö saa oman selvityksensä asiasta valmiiksi.

Länsimetron selvitystä tekevät rakennusalan asiantuntijat Pekka Kontiola, Jaakko Heikkilä ja Juhani Kuusisto. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Matti Kokkinen.

Länsimetron myöhästymisen syistä on ollut vaikea saada tietoa, sillä Länsimetro Oy ei Espoon ja Helsingin omistamana yhtiönä kuulu julkisuuslain piiriin. Hankkeessa toimii myös yksityinen rakennuskonsulttiyritys Sweco Oy. Se on kieltäytynyt kommentoimasta hanketta.