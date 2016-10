Espoon poliitikot taas täysin pimennossa länsimetron ongelmista: ”Näin sitä päättäjät lukevat asioista lehdestä”

Espoolaiset poliitikot ovat vaiteliaina uusimmasta metrouutisesta.

HS kertoi perjantaina länsimetron rakentamisen teknisistä ongelmista. Muun muassa uudenlainen virtakisko on pitänyt hioa osalta rataosuuksilta, sillä sen saumoista on löytynyt korkeuseroja. Myös tunnelissa käytetty kiviaines on aiheuttanut ongelmia. Tunneliin jäänyt kivipöly nousi junan aiheuttamassa ilmavirrassa ja tukki junan suodattimia ja tunnistimia. Nyt käytävät on pesty.

HS:n haastattelemista poliitikoista edes Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei tiennyt näistä asioista ennen kuin luki siitä lehdestä.

”Mielellään sen kuulisi sieltä mistä pitäisikin”, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markus Torkki (kok). Hän istuu toimittajan soittaessa auton ratissa, eikä ole vielä ehtinyt tutustua asiaan. Torkki pitää asian kommentointia hankalana, sillä tietoa hankkeen toteutuksesta ei ole ollut riittävästi. Nyt kustannuksista ja aikataulusta on pyydetty metroyhtiöltä selvitystä vuoden loppuun mennessä.

”On ennenaikaista kommentoida ennen kuin saamme selvityksen. Niistä asioista otetaan nyt selko. Tämä on ollut koko ajan Espoon kanta.”

Pitäisikö mielestäsi päättäjillä olla parempi mahdollisuus olla mukana päättämässä ja seuraamassa hanketta?

”Onhan päättäjiä siellä hallituksessa”, Torkki sanoo.

Hän viittaa Länsimetro Oy:n hallitukseen, jossa istuu kahdeksan ihmistä. Heistä kolme on poliitikkoja, loput viisi ovat virkamiehiä.

Yksi hallituksen jäsenistä on kaupunginvaltuutettu Jyrki Kasvi (vihr), joka tiesi HS:n kertomat asiat jo entuudestaan.

Hän kokee saaneensa kaiken tiedon, mikä saatavilla on ollut.

”Onko se sitten riittävästi, on eri kysymys. Koen, että meillä olisi pitänyt olla enemmän tietoa alun perinkin.”

Kasvi kokee asemansa tukalaksi, sillä tieto, mikä hänelle on, ei ole muille kerrottavissa.

”Sekin tuntuu ikävältä, että emme voi kertoa tietoa muille [päättäjille], vaikka tietäisimmekin, koska Länsimetro Oy on osakeyhtiö ja toimii tässä asiassa kyllä huonosti.”

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin omistamana yhtiö, eikä sillä ole velvollisuutta avata hankkeen yksityiskohtia julkisuuteen tai edes kaupungin ylimmille päätöksentekijöille, kaupunginvaltuutetuille.

Tähän mennessä kaupunkien edustajista vain kahdeksalla henkilöllä on ollut mahdollisuus tutustua yksityiskohtaisesti siihen, miten länsimetroon laitetut sadat miljoonat eurot on käytetty. Nämä kahdeksan henkilöä ovat kaupungin virkamiehiä ja poliitikkoja. Hankkeessa toimii myös yksityinen rakennuskonsulttiyritys Sweco Oy. Se on kieltäytynyt kommentoimasta hanketta.

”Näin sitä päättäjät lukevat Hesarista asioista”, sanoo Espoon konsernijaoston jäsen Liisa Kivekäs (sd) sarkastisesti.

”Vähän se tuntuu oudolta, varsinkin kun itse istun konsernijaostossa, jonka tehtävä on valvoa myös tätä yhtiötä.”

Myös Kivekäs olisi toivonut kuulevansa asioista mieluummin virallisten päätöksentekoelinten kautta. ”Edellytän tiettyä rehellisyyttä näissä asioissa.”

”Miksi tällaisia pitäisi salata, voihan ongelmia aina korjata. Mutta niiden salaaminen ei hyödytä mitään. Kysymys on kuitenkin julkisista verovaroista, niiden käyttämisestä pitää olla ajantasaista tietoa. Ja meidän päättäjien pitäisi pystyä arvioimaan aina päätöksiemme seurauksia jotenkin.”