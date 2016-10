Suurmenestykseksi nousseet kaupunkipyörät jäävät talviteloille – ”hyvää kannatti odottaa”

Fakta Kaupunkipyörien määrä kasvaa ensi kesänä Tänä kesänä pyöriä on liikenteessä 500 ja pyöräasemia 50. Ensi kesänä verkosto laajenee. Tarkempi suunnittelu, minne asemia tehdään lisää, on käynnissä. Varmaa on, että pyöriä tulee olemaan 1 500 ja asemia 150. Poliitikoista koostuva HKL:n johtokunta päättää seuraavan kauden maksuista talven aikana. HKL:n tutkimuksen mukaan kaupunkipyörät muodostuivat kesällä osaksi joukkoliikennettä.

Tiistaina ne taas katoavat katukuvastamme kuin muuttolinnut etelään, keltaiset kaupunkipyörät nimittäin.

Vuosien odottelun jälkeen toukokuussa kaupunkikuvaan rantautuneet Alepa-logoilla varustetut pyörät ovat olleet suuren yleisön silmissä todellinen jättimenestys. Pyörillä on tehty lähemmäs 400 000 matkaa ja ajettu yli 740 000 kilometriä.

”Kaupunkipyörät ovat olleet ehdottomasti onnistuneimpia hankkeita suosion kannalta, mitä meillä on ollut. Se johtuu muun muassa siitä, että tekninen toteutus on ollut toimiva”, sanoo HKL:n infra- ja kalustoyksikön johtaja Artturi Lähdetie.

Juhani Niiranen / HS

”Hinta on hyvä ja pyörät laadukkaita ja hyviä käyttää”, kommentoi Ympyrätalon kulmalta lauantaina pyörän alleen poiminut Marko Bunn.

Menestyksestä kertoo jo sekin, että pyörille täksi kesäksi asetetut käyttäjätavoitteet rikottiin jo toukokuussa. Lue HS:n uutinen aiheesta täältä.

Pyörät palaavat kaduille jälleen ensi toukokuussa. HS kertoo seuraavaksi kaiken oleellisen, mitä uusien kaupunkipyörien ensimmäisestä kaudesta jäi käteen.

80 prosenttia käyttäjistä asuu Helsingissä, mutta turkulaisetkin käyttävät kaupunkipyöriä

Helsinkiläiset ovat omineet kaupunkipyörät. Kaupunkipyörien käyttäjistä noin 80 prosenttia asuu Helsingissä. Pyörät ovat saaneet sijaa myös Helsingin ulkopuolella, ja pyörillä on ollut esimerkiksi yli 60 turkulaiskäyttäjää.

Tiedot selviävät HSL:n rekisteröintitiedoista. Niihin on suhtauduttava suuntaa antavina, sillä tiedot on otettu HSL:n järjestelmistä elokuun puolivälissä. Tämän tuoreempaa dataa HS ei pyynnöstä huolimatta saanut.

10 000+10 000+2 000 käyttäjää

Kaupunkipyörät ovat olleet suosittuja myös käyttäjämäärällä mitattuna. Koko kaudeksi eli lokakuun loppuun rekisteröityneitä käyttäjiä oli lokakuun loppupuolella yli 10 000. Päiväksi rekisteröityneitä polkijoita oli reilut 10 000 ja viikoksi rekisteröityneitä yli 2 000.

”Käyttäjämaksut ovat tuoneet kaupungille tuloja noin 400 000 euroa”, kertoo HKL:n projektipäällikkö Samuli Mäkinen.

Pyörien tuottomekanismi toimii niin, että maksamalla 25 euroa pyörällä voi ajaa ilman lisämaksua puolen tunnin matkoja. Sen pidemmästä käytöstä joutuu maksamaan lisää.

”Valtaosa tuloista on tullut nimenomaan noista kausimaksuista, kuten ennakoitu, pidempiä matkoja ei tehdä paljon”, Mäkinen sanoo.

Mäkisen mukaan matkat ovat yleensä pituudeltaan alle kaksi kilometriä. Pyörän selässä vietetään arkisin keskimäärin noin 20 minuuttia. Viikonloppuisin hieman pidempään, keskimäärin jopa puoli tuntia kestäviä matkoja.

Syys-lokakuussa loppukaudeksi sai rekisteröityä normaalia edullisempaan hintaan 15 eurolla. Ainakaan matkamäärässä se ei näkynyt, sillä pyörillä tehty matkamäärä laski syksyllä kesään verrattuna selvästi.

Lokakuussa hiljentyminen on näkynyt ennestään, sanoo pyörien järjestelmän toteutuksesta vastaavan Citybike Finlandin Juha Pitkänen.

”Lukuja ei ole vielä tiedossa, mutta onhan se hiljaisempaa ollut”, Pitkänen sanoo.

Poliitikoista koostuva HKL:n johtokunta päättää seuraavan kauden maksuista talven aikana.

20 prosenttia polkijoista asuu Etu-Töölössä ja Kalliossa.

Etutöölöläiset ja kalliolaiset ovat HSL:n tietojen perusteella kaupunkipyörien aktiivisimpia käyttäjiä. Etu-Töölön sekä osan Kampista ja Kluuvista kattavalla postinumeroalueella 00100 asuu noin joka kymmenes kaupunkipyöräilijä.

Toiseksi eniten pyöriä käyttävät 00530 postinumeroalueella asuvat. Postinumeroalue peittää pääosin Kallion kaupunginosan ja pienen siivun Sörnäisiä. On tosin muistettava, että HSL:n data kuvaa sitä, missä rekisteröityneet käyttäjät asuvat, ei sitä, kuinka monta matkaa he ovat tehneet.

Kalliossa asuva Adam Oszaczky on tyytyväinen pysäkkien määrään omilla kulmillaan ja pitää pyöräjärjestelmää siinä mielessä hyvänä, että metron vaihtaminen pyörään onnistuu päähänpistosta. Itse pyöriä hän sen sijaan kehittäisi.

Juhani Niiranen / HS

”Aika kömpelöitä ajaa nämä ovat. On kevyt vaihde ja raskas vaihde, muttei oikein mitään niiden väliltä. Mutta haasteellistahan nämä on suunnitella niin, että nämä sopivat kaikkien käyttäjien tarpeisiin.”

Suosituimpia pyöräasemia ovat olleet pysäkit, joiden ympäristössä liikkuu muutenkin paljon ihmisiä. Eniten käyttöä on ollut aivan Sanomatalon kupeessa sijaitsevan Töölönlahdenkadun, Ruoholahdessa sijaitsevan Itämerentorin ja Kampin metroaseman pysäkeillä.

Esimerkiksi Kampin metroasemalla oli otettu pyörä käyttöön lokakuun puoliväliin mennessä noin 17 000 kertaa. Vähiten lähtöjä pidempään toimineista asemista on ollut Eiran sairaalan ja Katajanokalla sijaitsevalla Merisotilaantorin asemalla.

6 matkaa pyörää kohti arkena

HKL:n mukaan jokaisella kaupunkipyörällä on ajettu arkipäivisin noin kuusi matkaa. Viikonloppuisin matkoja on tehty pyörää kohti kolmesta viiteen.

Pyöriä on ollut tänä kesänä käytössä 500 kappaletta ja asemia vajaat 50. Arkipäivisin pyörillä on siis tehty päivittäin noin 3 000 matkaa. Ensi vuonna suhailun määrä sen kuin kasvaa, sillä pyöriä on tuolloin käytössä 1 500 ja asemia 150.

Järjestelmän toteuttaneen Citybike Finlandin mukaan pyörien käyttö on ollut vilkkainta tiistaisin ja keskiviikkoisin. Vähiten pyöriä on käytetty sunnuntaisin.

Kaupunkipyörät ovat olleet mielenkiintoinen hanke avointa dataa hyödyntäville yrityksille. Esimerkiksi teknologiayritykset Affecto ja Sniffie ovat keränneet kaupunkipyöristä dataa toukokuun alusta saakka. Yritysten analyysin perusteella pyöriä on käytetty eniten iltapäivisin ja alkuillasta.

”Analyysimme tukee aika ilmeistä oletusta siitä, että pyöriä on käytetty etenkin mennessä töihin ja töistä tultaessa”, sanoo Affecton liiketoimintajohtaja Mikko Eerola.

Analyysi osoittaa muun muassa, että usealla asemalla pyörien käyttö on ollut aktiivisinta aamuisin. Alla olevan kuvan värit kertovat, milloin käyttö on ollut milläkin asemalla vilkkainta.

Eerolan mukaan yritykset ovat tehneet analyysin, sillä he ovat halunneet osoittaa, että datan käytöstä tulee paljon arvokkaampaa, kun sen liittää muuhun julkiseen dataan.

”Tässä tapauksessa HSL:n pyöriä koskevasta datasta tulee kiinnostavampaa, kun sen liittää esimerkiksi tapahtumatietoihin”, Eerola sanoo.

Eerola sanoo, että esimerkiksi Helsinki Pride kesäkuun lopussa ja heinäkuinen Tuska-festivaali näkyivät pyörien käytössä selvinä piikkeinä.

”Yllättävää kyllä, pyöräilevien kaupunkilaisten ykköstapahtuma Flow Festival sen sijaan ei näkynyt lainkaan”, Eerola sanoo.

Eerola julkaisee yritysten analyysien tulokset Affecton sivuilla tänään sunnuntaina. Esitykseen voi käydä tutustumassa tästä linkistä.

13 miljoonan euron pyörät

Maanantain jälkeen katukuvasta häviävät kaupunkipyörät maksavat kymmenen vuoden aikana 13 miljoonaa euroa eli vuosittain 1,3 miljoonaa.

Ilman esimerkiksi bloggari Veikka Lahtisen teilaamia Alepan mainoksia järjestelmä olisi ollut vieläkin kalliimpi.

HKL ei saa Alepan mainostuloista senttiäkään, sillä mainostulot menevät Citybikelle.

”Mainosrahoitus ei tuo suoraan tuloja HKL:lle, se vain mahdollistaa Citybike Finlandin tarjoavan järjestelmän meille edullisemmin”, Mäkinen sanoo ja jatkaa.

”Alepa tai Citybike ei saa käyttäjien maksamista maksuista eli HKL:n tuloista mitään muuten, mutta meillä on mahdollisuus maksaa vaadittuakin paremmin toimivasta kaupunkipyöräjärjestelmästä bonuksia Citybikelle, ja näihin käytettäisiin noita tuloja”, Mäkinen kertoo.

Bonusjärjestelmä, kiinnostavaa! Onkos niitä maksettu?

”Sopimukseemme liittyviä asioita emme CityBike Finlandin puolelta kommentoi”, Pitkänen vastaa.

Suurehkosta hintalapustaan huolimatta katupyörät ovat ensimmäisen kautensa perusteella olleet selkeästi edellistä yritystä menestyneempi hanke.

Edellisen kerran Helsinki kokeili kaupunkipyöräjärjestelmää vuosina 2000–2010. Rahapanttiin perustuva pyöräjärjestelmä kärsi ilkivallasta. Pyöriä oli parhaimmillaan käytössä yli 400 kappaletta, mutta vuonna 2009 pyöriä oli jäljellä enää alle 150.

Tämän jälkeen pyöriä odotettiin vuosikausia muun muassa niihin liittyvien mainospaikkakiistojen vuoksi.

”Valmistelu kesti aika monta vuotta, mutta sen avulla olemme saaneet hyvän lopputuloksen”, HKL:n Lähdetie sanoo.

Myös pyöräilijöiltä tulee hyvää palautetta.

”Nämä toimivat hyvin. Kerran on ollut pyörää palauttaessa ongelma, jota jouduin selvittämään puhelimella”, kertoi kaupunkipyörän käyttäjäksi lokakuussa rekisteröitynyt Emmi Skytén.

”Tosi mukavia nämä ovat ajaa, ei ole valittamista.”

Myös järjestelmän toimittanut Helsingin seudun liikenne (HSL) on ollut palveluun tyytyväinen.

”Maailmalla on monenlaisia järjestelmiä, tämä järjestelmä on sopinut hyvin juuri Helsingin tarpeisiin”, sanoo HSL:n liikkumisen ohjauksen johtava asiantuntija Tarja Jääskeläinen.

”Voi sanoa, että hyvää kannatti odottaa.”