Jorviin uusia leikkaussaleja – potilaat kotiin 23 tunnissa

Espoossa sijaitsevaan Jorvin sairaalaan suunnitellaan seitsemää uutta leikkaussalia. Sairaalan toiseen kerrokseen rakennettavassa yksikössä on tulevaisuudessa tarkoitus tehdä sellaisia leikkauksia, joista potilaat voidaan lähettää takaisin kotiin alle vuorokaudessa.

Yksikkö korvaa nykyisen pienen ja vanhentuneen päiväkirurgiaosaston Jorvissa ja toimii väistötilana muiden leikkaussalien remontin aikana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) hallitus käsittelee asiaa maanantain kokouksessaan. Lopullisesti 12 miljoonan euron investoinnista päättää Husin valtuusto myöhemmin.

Uuden yksikön on tarkoitus valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä. Toiminta ei kuitenkaan ala täysillä vielä tällöin, sillä uusien salien valmistuessa Jorvissa jo nykyisin olevia isompia leikkauksia hoitavia leikkaussaleja aletaan remontoida ja tarvitaan väistötilaa.

Kun myös vanhojen salien peruskorjaus valmistuu, Jorvi pystyy hoitamaan nykyistä selvästi enemmän leikkauksia. Alle vuorokaudessa hoidettavien leikkauspotilaiden määrä kasvaa nykyisestä 5 700:sta noin 7 000:een vuodessa, vaikka nykyinen pieni päiväkirurginen yksikkö menee tällöin kiinni.

Nyt päätettävät investoinnit ovat osa pitkää remonttien ja laajennusten sarjaa. Hus aikoo tulevaisuudessa keskittää toimintaansa nykyistä vahvemmin etenkin Espoon Jorviin ja Helsingin Meilahteen.

Jorvin sairaala on rakennettu 70-luvulla, ja se on osin huonossa kunnossa sekä tekniikaltaan vanhentunut. Laajoja rakennustöitä on toki myös jo tehty: esimerkiksi Espoon uusi kuntoutussairaala tulee käyttöön alkuvuodesta.

Tuleva uusi leikkausyksikkö sijaitsee sairaalan toisessa kerroksessa, jossa on aiemmin toiminut esimerkiksi sisätautien ajanvarauspoliklinikka.