Ohjauskaapin kaatuminen pimensi liikennevaloja Helsingin Rastilassa – mahdollisesti ilkivaltaa

Helsingin Rastilassa on ollut maanantaiaamuna liikennevaloja pimeänä. Ongelma johtuu Vuotien ylittävän Karavaanisillan kupeessa, lähellä Rastilan metroasemaa kumollaan olevasta ohjauskaapista.

Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskuksesta kerrotaan, että tapauksen vuoksi pimentyneet valot sijaitsevat Meri-Rastilan tiellä, Karavaanikadulla ja Vuotien rampissa.

Ohjauskaapin kaatumisen syy on hämärän peitossa. Yksi mahdollisuus on se, että kaappi on tyrkätty kumoon tarkoituksella.

”Ei ole tietoa, onko kyse ilkivallasta”, sanoo vanhempi konstaapeli Ismo Lipponen pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskuksesta.

Liikennevaloja ei ollut vielä ehditty korjata kello 10.40:n aikaan. Lipponen kuitenkin uskoo, että asia saadaan kuntoon piakkoin.

Helsingissä on Lipposen mukaan noin 800 liikennevaloa. Yleisin syy niiden epäkuntoon menemiseen on yksinkertaisesti lampun palaminen.

Ohjauskaappeja kaatuu myös törmäysten voimasta.

”Talvella on tyypillistä, että lumiaura osuu kaappeihin tai tolppiin.”