Ei minun takapihalleni – kaavoituksesta valittavat ajavat usein täysin avoimesti omaa etuaan, kertoo tuore tutkimus

Fakta Nimby-ilmiö Nimby on lyhenne sanoista not in my backyard, siis ei minun takapihalleni. Ilmiöllä tarkoitetaan yleensä kaupungin asukkaiden pyrkimyksiä vastustaa omalle lähialueelleen suunnattua rakentamista tai muita muutostöitä. Sosiologi Veikko Eranti tutki Helsingin yliopistolle tekemässään väitöskirjassa sitä, minkälaisilla argumenteilla rakentamista vastustetaan Helsingissä. Eranti kävi läpi muun muassa 321 kaupunkisuunnitteluvirastolle lähetettyä kaavoitusta koskevaa kommenttikirjettä. Erannin artikkeliväitöskirja käsittelee nimby-ilmiön lisäksi myös sitä, miten suomalaiset käyttävät sosiaalista mediaa politiikan tekemiseen. Yli 70 prosentissa kaupunkisuunnitteluvirastolle lähetetyistä kirjeistä vastustettiin rakentamista. Argumentteja perusteltiin useilla eri tavoilla. 73 prosenttia vetosi yhteiseen hyvään, mutta 46 prosenttia puolusti argumenttiaan avoimesti omalla edullaan.

Oma etu ja parkkipaikat. Jos meiltä kysytään, minkälaisen yhteiskunnan haluamme, höpisemme luultavasti jotain tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta.

Mutta kun katsotaan, minkälaista palautetta Helsingin kehittämistä suunnittelevalle kaupunkisuunnitteluvirastolle lähetetään, olemmekin yllättävän kiinnostuneita edistämään omaa asiaamme ja suojelemaan pysäköintipaikkoja.

Tämän lopputuloksen voi lukea keskiviikkona väittelevän sosiologi Veikko Erannin Helsingin yliopistoon tekemästä väitöskirjatutkimuksesta. Eranti analysoi tutkimusta varten satoja tavallisten helsinkiläisten kaupunkisuunnitteluvirastoon lähettämiä kaavoitusta koskevia kommenttikirjeitä.

”Ruuhkiin ja parkkipaikkoihin voi vedota lähes aina, jos haluaa vastustaa rakentamista”, työhuoneessaan Kallion Kustaankadulla teetä särpivä Eranti sanoo.

Leipäjono laskee asuntoni arvoa. Uusi kerrostalo pilaa näkymäni. Tukiasuntoihin muuttavat päihde- ja mielenterveysongelmaiset tuovat kotini lähelle turvattomuutta. Siinä esimerkkejä helsinkiläisten viime vuosina esittämistä kaavoitusta koskevista huolista.

Parantola pilaa kotikaupungin idyllin. Se taas on esimerkki Britanniassa sijaitsevasta rantakaupungista 1800-luvun puolivälistä. Esimerkki on varhaisin Veikko Erannin löytämä nimby-ilmiötä koskeva maininta tieteellisessä tekstissä. Nimby, siis not in my backyard eli ei minun takapihalleni, tarkoittaa ilmiötä, jossa kaupunkilaiset pyrkivät vastustamaan kotinsa lähistölle suunnitteilla olevia muutoksia. Uusia kerrostaloja, uutta tietä, sosiaalisin perustein rakennettavia asuntoja tai neulanvaihtopistettä.

”Niin kauan kuin on ollut kaupunkeja, on ollut konflikteja siitä, mihin pitää rakentaa”, Eranti sanoo.

Nimbyn idea on lähes aina sama. Kaupungin kehittyminen toivotetaan kyllä tervetulleeksi, kunhan kehitys ohjataan jonnekin muualle kuin omalle kotikadulle. Erannin aineistossa yli 70 prosenttia kaupunkisuunnitteluviraston saamista kirjeistä oli muutosta vastustavia.

Tässä ei sinänsä ole mitään mullistavaa: nimbyily on ollut osa suomalaista kaavoituskeskustelua jo pitkään. Yllättävintä on – ja tästä puhuessaan Erannin silmiin syttyy aivan uudenlainen loiste – se, millä perusteilla helsinkiläiset kaavoitusta vastustavat.

46 prosentissa kirjeistä kirjoittaja myönsi nimittäin suoraan ja avoimesti, että kaupungin suunnitelmat tökkivät, koska ne asettuvat vastakkain hänen oman etunsa kanssa. Näin tapahtuu, vaikka moni ymmärtää, että asuntojen rakentaminen purkaa Helsingin asuntopulaa ja laskee asumisen hintaa. Tai että neulanvaihtopisteet ovat äärimmäisen tärkeitä huumeriippuvuudesta kärsivien terveyden kannalta.

Olemmeko siis avoimesti itsekkäitä?

”Ihmiset käyttävät sellaisia retorisia keinoja, joiden he uskovat olevan tehokkaita. Mutta eihän Suomessa ole perinteisesti ajateltu, että omaan etuun vetoaminen olisi hyväksyttävää”, Eranti sanoo.

Suomalaiseen sosiaalidemokraattiseen nöyryyteen kuuluu, että politiikkaa tehdään, ainakin julkisen puheen tasolla, ääni väristen yhteiseen etuun vedoten.

”Omaan etuun vetoaminen on amerikkalaisempaa. Siellä voi sanoa, että on minun oikeuteni kantaa haulikkoa”, Eranti sanoo.

Alla olevasta grafiikasta näkee, miten helsinkiläiset kommentoivat kaavamuutoksia Erannin tutkimusaineiston perusteella. Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

On kuitenkin huomattava – ja tämä on merkittävää, Eranti sanoo – että perinteisesti negatiivisia mielleyhtymiä kantava nimbyily on todellisuudessa hyvin monipuolinen ilmiö.

Ensinnäkin: kommenttikirjeiden lähettäjät puolustivat argumenttejaan usein monilla eri keinoilla.

73 prosentissa kirjeistä esiintyi myös yhteiseen hyvään pohjaava perustelu. Eranti huomauttaa, että olisi ehkä turhankin skeptistä epäillä, että kaikissa tapauksissa oman edun tavoittelu olisi vain yritetty piilottaa altruististen perustelujen, esimerkiksi ympäristönsuojelun, taakse.

Ja toiseksi: joskus oman edun tavoittelu on hyvin ymmärrettävää.

”Esimerkiksi Östersundomin yleiskaavaa kommentoinut kansalainen pyysi, että suunniteltua tielinjausta siirrettäisiin vähän, koska se kulki hänen talonsa päältä. Tällaista on vaikea pitää kauhean itsekkäänä”, Eranti sanoo.

Motiivien, itsekkäiden tai epäitsekkäiden, avoin julkistaminen on tervetullutta myös kolmannella tavalla. Se vie keskustelun arvovalintoihin suunnittelupäätösten takana.

”Monesti ajatellaan, että kaupunkisuunnittelu on hyvin teknistä, koska siitä argumentoidaan numeroilla. Numeropuheella pyritään kuitenkin usein vain peittämään olemassa olevia arvoristiriitoja”, Eranti sanoo.

Edellä mainittujen syiden takia Eranti kertoo harmittelevansa sitä, että nimbyksi kutsumisesta on tullut retorinen lyömäase, jolla rakentamisen puolustajat pyrkivät nuijimaan kaikenlaista rakentamisen vastustamista.

Eranti muistuttaa, ettei nimbyily ole demokraattisen järjestelmän liepeillä häärivä varjoilmiö vaan demokratiaa itsessään.

”Suomeen on luotu tällainen osallistamismalli, joka perustuu siihen, että rakentamisesta eivät päätä vain puolueet, rakennusliikkeet ja arkkitehdit. Silloin voisi ajatella, että se olisi ihan toivottavaa, että kaupunkilaiset tosiaan osallistuisivat”, Eranti sanoo.

Tieteellisessä tutkimuksessa on todettu, että kaupungeilla on usein ongelmia osallistamisen tuottaman tiedon viemisessä suunnitelmiin. Eranti kuitenkin huomauttaa, että varsinkin pienempien yksityiskohtien tasolla monet helsinkiläisten esittämät toiveet ovat todella muuttaneet kaavoja. Purettavaksi suunniteltu leikkikenttä on säästynyt ja poikkeuksellisen kovaa vastarintaa tehneen asunto-osakeyhtiön piha on jätetty vähän suunniteltua suuremmaksi.

Kaupunkilaisten palautteesta on myös suunnittelijoille todellista hyötyä. Ilman paikallisten opastusta suunnittelijan voi olla vaikea tietää, mikä ruohopläntti on joutomaata ja mikä tärkeä osa alueen ihmisten elinpiiriä.

Mutta: demokratia ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokainen saa tahtonsa läpi, Eranti sanoo.

”Ihmisillä on vastakkaisia toiveita, joten konflikteja tulee väkisinkin. Sitä ei mikään määrä osallistamista vie pois.”

Tämä jättää jäljelle kymmenen pisteen kysymyksen: johtavatko intressien konfliktit kaupunkisuunnittelupolitiikassa aina siihen, että parhaan mahdollisen lopputuloksen sijaan suunnittelussa joudutaan tyytymään valjuihin kompromisseihin, joihin kukaan ei voi olla täysin tyytyväinen?

Monesti näin käy, mutta ei läheskään aina, Eranti sanoo. Hän nostaa esiin Vartiosaaren, jolle kaupunginvaltuusto hyväksyi torstaina uuden osayleiskaavan.

Saareen suunnitellaan 7 000 asukkaan asuinaluetta. Periaatteessa saaren luontoarvoihin vedonneiden rakentamisen vastustajien intressissä olisi voinut olla, että jos lisää asukkaita tulee, heitä tulisi mahdollisimman vähän. Se olisi kuitenkin tarkoittanut, että raideyhteyden toteuttaminen saarelle olisi pian muuttunut kannattamattomaksi.

”Silloin olisivat hävinneet sekä rakentamisen puolustajat että vastustajat. Oli fiksua, että tässä ei tehty kompromissia”, Eranti sanoo.