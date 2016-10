Helsinki ei tiedä vieläkään mitä se haluaa länsimetron urakkaa selvittävältä konsultilta

Helsinki yrittää vielä viikon ajan setviä, mitä se oikeastaan haluaa konsulttiyhtiö Deloitten selvittävän länsimetron urakasta. Lykkäys on jo toinen kahden viikon aikana.

Kaupunginhallitus linjasi kesäkuussa, että metroselvityksen pitäisi valmistua lokakuun loppuun mennessä.

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri on kuitenkin esittänyt selvitystyön lykkäämistä siihen asti, kunnes Länsimetro Oy:n oma selvitys valmistuisi vuoden lopulla.

Deloitten selvitystyö on aivan alkutekijöissään, koska se on järjestyksessä kolmas yritys, jolta selvitystehtävää on pyydetty. Tarjouskilpailun voittaja vetäytyi hankkeesta ja toiseksi tullut ilmoitti, että sen henkilöresurssit on sidottu muualle.

”Deloitte on päässyt tekemään työsuunnitelmaa vasta syyskuussa”, sanoo Sauri.

Kaupunginhallituksen maanantaisessa kokouksessa oli myös epäselvää, millainen toimeksianto konsulttiyhtiölle on annettu. Kesäkuinen kirjaus oli kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäen (kok) mukaan ehkä liiankin väljä.

”Hallituksen tahto on ollut, että selvitystyö tehdään useammalta vuodelta kuin vain tästä viimeisimmästä viivästyksestä. Halutaan perinpohjainen selvitys esimerkiksi automatisoinnin ja muiden käänteiden vaikutuksista kustannuksiin ja aikatauluihin”, sanoo Rauhamäki.

Rauhamäki ottaa omaan piikkiinsä sen, että kaupunginhallituksen päätös on voinut jäädä epäselväksi.

Sauri taas sanoo, ettei hän osannut tuoda toimeksiantoa hallituksen nähtäville, koska kukaan ei ollut sitä pyytänyt.

”Me katsomme viikon kuluttua, onko toimeksiantoa kenties syytä muuttaa. Myös mahdolliseen lykkäykseen palataan silloin”, sanoo Rauhamäki.

Poliittisissa ryhmissä on ollut ristivetoa siitä, missä määrin metroyhtiön omaa selvitystä kannattaa edes odottaa ennen oman selvityksen tekemistä. Helsinki on Länsimetro Oy:ssä vähemmistöosakas.

Maanantaina metroyhtiö viestitti, että ensimmäinen virstanpylväs länsimetron järjestelmätestauksissa on saavutettu. Aalto-yliopiston asemalla kymmenet eri järjestelmät ovat toimineet hyväksytysti viime viikolla.

Seuraavaksi testausvuorossa ovat Tapiolan ja Keilaniemen asemien järjestelmät. Kun Espoon ja Helsingin pelastusviranomaiset ovat varmistuneet siitä, että turvallisuusjärjestelmät toimivat, länsimetro voi saada käyttöönottoluvan.

Metroyhtiö ilmoittaa marraskuun lopussa uuden aikatauluarvion länsimetron avautumisesta.