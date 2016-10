Motillinen polttopuita: 267 euroa – tältä näyttävät Helsingin kalleimmat klapit

Fakta Poimintoja polttopuiden hinnoista K-rauta Forum 4,95 e/40 l (76,73 e/irtokuutio, vain tilauksesta) Hong Kong -tavaratalot: 4,99 euroa/40 litraa (77,35 euroa/im3) Prismat: 5,50 e/40 l (85,25 e/im3) Plantagenit: 5,99 e/40 l (92,85 e/im3) K-rauta Ruoholahti: 6,95 e/40 l (107,25 e/im3) Shell Liisanpuistikko: 9,10 e/40 l (141,05 e/im3) Kaartin kotikauppa: 8,95 e/30 l (185,27 e/im3) Neste Hietalahti: 12,90 e/30 l (267 e/im3) Hinnat muunnettu pinohinnasta irtokuutiohinnaksi Metsäkeskuksen kertoimella, jonka mukaan yksi pinokuutio on 0,61 irtokuutiota. Hinnat muunnettu pinohinnasta irtokuutiohinnaksi Metsäkeskuksen kertoimella, jonka mukaan yksi pinokuutio on 0,61 irtokuutiota.

Tässä on todellista arvopuuta, Suomen kenties kallein klapi. Kalikka on peräisin 30 litran laatikosta, joka on ostettu Hietalahden Neste-asemalta hintaan 12,90 euroa.

Eikä nyt ole kyseessä höylätty sisustushalko vaan ihan tavallinen koivuklapi, josta voi saada tikun sormeen.

Koviin hintoihin on kuitenkin tyytyminen, jos sattuu asumaan Helsingin keskustassa ja haluaa ostaa polttopuunsa läheltä.

Ensipakkasten aikaan takkapuiden kauppa käy kuumimmillaan, ja niin käy myös polttopuiden hintakilpailu. Halvoista kuutiohinnoista hyötyy kuitenkin vain se, jolla on auto, iso liiteri tai molemmat.

Kehäteiden marketeista saa 40 litran säkin koivuhalkoa 5–6 eurolla, jos käy itse autolla hakemassa.

Puukaupankin mullistaneesta internetistä puuta voi saada suunnilleen samalla hinnalla kotiin asti, mutta nettikauppiaiden mimimitilaus ylittää yleensä kaupunkikodin säilytyskapasiteetin.

Esimerkiksi Vihdin Nummelassa toimivan PTJ-Palvelujen pienin erä on 20 säkillistä, ja yksi säkki vetää 40 litraa. Kerralla olisi siis tilattava 800 litraa eli 0,8 kuutiometriä puuta.

”Espoon liepeille on mennyt 20 ja 45 säkin eriä, mutta jos miettii kantakaupunkia, niin en tiedä, missä parikymmentä säkkiä saisi varastoitua”, sanoo Jukka Joronen PRJ-Palveluista.

”Katteet ovat niin pienet, ettei alle 20 säkin kannata lähteä kuljettamaan.”

Jorosen 5,95 euroa maksavissa säkeissä polttopuiden hinnaksi tulee noin 89 euroa irtokuutiolta. Netin halvimmat tarjoukset liikkuvat 50 euron tietämissä, mutta tällöin hintaan ei kuulu vielä pakkaamista eikä kuljetusta.

”Jos myyjä haluaa saada yhtään katetta, niin irtokuution hinta nousee väkisin 60 euron paikkeille”, sanoo Metsäkeskuksen asiakasneuvoja Olli-Pekka Koisti.

Polttopuiden hinnan vertailu on vaikeaa. Nettikaupassa kuljetushinnat riippuvat kuorman koosta, ja siinä missä toiset puhuvat litroista, toisten suure on kilo tai kuutio.

”Litrahinnoittelu on yhtä epämääräinen käsite kuin perunakappa.”

Kuutioista puhuttaessa kaupunkilaistuneen kuluttajan päätä sekoittavat vielä irto-, heitto- ja pinokuution käsitteet.

Yritetään kuitenkin! Ja aloitetaan määritelmistä.

Irto- tai heittokuutio tarkoittaa kuutiometrin kokoiseen laatikkoon heittelemällä menevää puumäärää. Toinen yksikkö taas on pinokuutio, jossa puut on kauniisti pinottu yhden kuutiometrin eli 1 000 litran laatikkoon.

Tavallisimmin pilkekaupassa puhutaan irtokuutioista. Metsäkeskuksen määritelmän mukaan yksi irtokuutio vastaa 0,61:tä pinokuutiota. Kaupan säkeissä ja laatikoissa puut ovat yleensä pinossa, mutta nettikauppiaat hinnoittelevat yleensä irtokuutioita.

Nyt tulee laskun vaikein kohta eli muuntaminen. Voit kokeilla sitä itse, mutta kerromme tuloksen:

Tavanomainen marketin klapisäkki vetää 40 litraa. Jos se maksaa 5,50 euroa, puun irtokuutiohinnaksihinnaksi tulee 85,25 euroa.

Samalla laskukaavalla Hietalahden Nesteen 30 litran (12,90 euroa) laatikon puut maksaisivat 267,03 euroa irtokuutiolta.

Nesteen puiden hinnalla marketista saisi siis yli kolminkertaisen määrän puita.

Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. Nesteen laatikko on erinomaisen tiiviisti pakattu, mutta markettien säkeissä voi olla paljonkin ilmaa.

”Olisi kaikkein selvintä, jos myyjä ilmoittaisi puun kosteusprosentin ja massan. Silloin kukaan ei pääsisi jymäyttämään tilavuusmitoilla”, Koisti sanoo.

Netistä ostettuna ja yksittäin toimitettuna irtokuution hinta nousee yleisesti sadan euron yli.

Nettipuukaupan isot kuormat eivät ole yksinomaan säilytystilakysymys, sillä kuumasti palavana materiaalina polttopuu on myös paloturvallisuusasia.

Polttopuuta ei saa pinota esimerkiksi autotalliin tai räystään alle. Suurille puumäärille on rakennettava erillinen liiteri, ja jos liiteri on kahdeksaa metriä lähempänä rakennuksia, sen seinää on paloeristettävä.

Ahtaalla pientaloalueella kahdeksankin metriä on pitkä matka.

”Sisällä asunnossa puuta kannattaa varastoida vain päivittäisen käytön verran”, sanoo päivystävä palotarkastaja Karim Mokaddem Helsingin pelastuslaitokselta.

”Ja kellarissa motti on jo paljon: jos kellarissa on paljon komeroita ja kaikilla on se kuutio, niin se on jo kestämätön tilanne.”

Motti tarkoittaa yhtä kuutiometriä puuta, ja netin puukauppiaista harva edes toimittaa kotiin niin pientä erää.