Isot puolueet päättivät – kaikki pääsevät sittenkin mukaan Helsingin budjettineuvotteluihin

Helsingin poliittiset ryhmät ovat aloittaneet neuvottelut kaupungin ensi vuoden rahankäytöstä eli budjetista. Kaikki ryhmät ovat mukana neuvotteluissa.

HS uutisoi viime viikolla, kuinka kolme suurinta ryhmää olivat aloittaneet keskustelut budjetista keskenään kokoomuksen, vihreiden ja Sdp:n voimin.

Etenkin vasemmistoliiton valtuutettu Paavo Arhinmäki esitti tuolloin paheksuntansa. Hän piti keskusteluiden aloittamista ilman pieniä ryhmiä – ja etenkin ilman omaa puoluettaan – kostona siitä, että vasemmistoliitto niskuroi yleiskaavaesityksessä vaatimalla poistamaan siitä etenkin Keskuspuiston karsimisen asuntorakentamisen tieltä.

Sama käsitys tuntuu vallitsevan puolueessa yhä: ”Kyllä se [keskusteluista sivuuttaminen] oli näpäytys yleiskaavasta”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo (vas) sanoi tiistaina.

Neuvottelujen koolle kutsuja on kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Lasse Männistö. Kokoomuksessa tunnutaan olevan melko tyytyväisiä kapunginjohtaja Jussi Pajusen (kok) talousarvioesitykseen.

”Isossa kuvassa esitys on tasapainoinen ja hyvä, eikä sitä ole tarvetta muuttaa. Tavoite on kaupungin talouden pitäminen tasapainossa. Koko valtuustokauden jatkunut positiivinen trendi näyttää jatkuvan”, Männistö kehui budjettia.

Valtuusto sopi kautensa ensimmäisenä keväänä 2013 tuottavuustavoitteesta. Sen mukaan palveluihin pantava rahamäärä saa kasvaa vain yhden prosentin vuodessa, ja samalla kaupungin tarjoamien palvelujen on pidettävä tasonsa.

Männistö mainitsee kokoomuksen toivelistalta ”eräiden kaupunginosien palvelutason ylläpitämiseen” lisättävät määrärahat. Etenkin varhaiskasvatus ja koulutus ovat kokoomuksen silmäteriä.

”Ne ovat investointeja tulevaisuuteen. Uusien rakennettujen kaupunginosien palveluverkko, perheiden palvelut ... Yksittäisenä esimerkkinä mainittakoon Lauttasaaren peruskoulutilanne.”

Lisärahoja saattaisi Männistön mukaan Helsingillekin siunaantua valtakunnallisesta kilpailukykyuudistuksesta (kiky). Sen on arveltu tuovan noin 74 miljoonaa laskennallista euroa Helsingille ensi vuonna muun muassa kaupungin työntekijöiden palkkojen pienennyksinä. Samalla apajalla on kalassa vihreät.

”Kaupunki säästää”, vihreiden ryhmäjohtaja Otso Kivekäs sanoi tiistaina. Hän ei satsaisi tuloksen tekoon, vaan palveluiden tason ylläpitämiseen.

”Lasten määrä on monilla alueilla ylittynyt ennustetusta – jälleen kerran. Rahat eivät riitä päiväkoteihin eivätkä kouluihin. Lasten iltapäiväkerhotoiminta saataisiin turvattua kaikille lapsille [ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille] alle kahdella miljoonalla eurolla”, Kivekäs sanoi.

Demarien ryhmäpuheenjohtaja Osku Pajamäki tinkisi tuottavuustavoitteesta opetuksen, varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveystoimen palveluiden turvaamiseksi. Tai ei oikeastaan tinkisi, sillä hänen näkemyksensä on, että kiky-sopimuksen taloudelliset vaikutukset kaupungille korvaavat yhden prosentin tuottavuustavoitteen. Kiky-vaikutukset tulevat kaupungin työntekijöiden rahapusseista pidennettyinä työaikoina ja lomarahoina.

”Yhdessä ne ovat tuplasäästö”, Pajamäki tulkitsi.

Tuplasäästön sijasta Pajamäki satsaisi sisäilmaremontteihin ja esimerkiksi terveysasemien sekä Haarmanin ja Malmin päivystysten ruuhkajonojen purkuun sekä vanhusten kotihoidon vahvistamiseen.

Kotihoito on myös Veronika Honkasalon ja vasemmistoliiton listalla: ”Vanhusten kotihoidon tilanne on hälyttävä. He eivät pääse palvelutaloihin, vaan kuolevat useimmiten jonoihin”, Honkasalo sanoi.

Myös kotihoidon työntekijöiden työskentelyolosuhteet ovat Honkasalon mukaan ”epäeettiset. Esimerkiksi Kalliossa on asuntoja, jotka eivät sovi kotihoitoon. Joissakin asunnoissa ei ole edes suihkuja.”

Puolueiden väliset neuvottelut budjetista jatkuvat lähipäivinä. Helsingin kaupunginvaltuuston on määrä käsitellä vuoden 2017 budjettiesitystä kokouksessaan 16. marraskuuta.