Mistä rahaa, missä seksiä, milloin nukkumaan – lukijat kertovat täysi-ikäisten nuorten asumisesta vanhempien luona

”Huh, miten yksi yö voi muuttaa asioita. Paljon hyvää, mutta myös joitakin asioita, mitä ei ymmärtänyt ottaa huomioon, kuten pankkiasiat”, kirjoitti Espoon Laajalahdesta Arja Lipponen-Pönniö, kun HS pyysi lukijoitaan kertomaan, millaista elämä on täysi-ikäistyneen, vielä kotona asuvan lapsen kanssa.

HS-kyselyyn vastasi lähes 1 200 ihmistä, joukossa niin vanhempia kuin nuoria. Avoimia kertomuksia lähetettiin Helsingin Sanomille noin 160. Niissä kommentoitiin eniten raha- ja talousasioita sekä kotitöiden tekoa.

Kun Santtu Pönniö täytti viime helmikuussa 18 vuotta, pankki lähestyi häntä heti kirjeellä, pyysi käymään ja keskustelemaan raha-asioista.

”Jo tämä on nuorelle uutta ja outoa, sillä eihän nykyään käydä pankissa samalla tavalla kuin ennen”, äiti sanoo.

18-vuotiaalle markkinoitiin pankissa vapaaehtoista vakuutusta ja samalla reissulla hän sai pankkitunnukset. Säästötili, jonne pienestä pitäen oli kerätty muun muassa sukulaisilta saatuja lahjarahoja, ilmestyi näkyviin Santun verkkopankkiin eli käytännössä kännykän ruudulle.

Pian tämän jälkeen selvisi, että säästötililtä oli nostettu rahaa seitsemän kertaa ja nostoista pankki veloitti 70 euroa. Pönniö oli vanhojentanssiviikolla käyttänyt ajokorttiin tarkoitettuja säästötilirahoja muun muassa ravintolassa syömiseen.

”En tiennyt, että nostaminen maksaa”, Santtu sanoo.

”Kymmenen euroa kappale”, äiti päivittelee pankin nostomaksua.

Säästötili on tämän jälkeen palautunut alkuperäiseen tarkoitukseensa ja sinne säästetään. Vanhemmat laittavat enemmän, Santtu vähemmän.

”Pienen painostuksen jälkeen osa kesätyörahoista pantiin säästöön. Autokoulun toinen vaihe on tulossa”, äiti kertoo.

HS-kyselyn vastauksista ilmeni, että samalla kun aikuistuvaa opetetaan hoitamaan itsenäisesti asioitaan, häntä tuetaan rahallisesti. Vajaasta 1 200 vastauksesta yli 800:ssä kerrottiin, että täysi-ikäinen lapsi saa elatuksen lisäksi vanhemmiltaan rahaa, keskimäärin 105 euroa kuukaudessa.

Kun kaikki vastaukset huomioidaan, täysi-ikäisen kotona asuvan lapsen saama rahasumma on keskimäärin 72 euroa.

Vastaajien keskuudessa harvinaista oli se, että täysi-ikäinen maksaa vanhemmille.

Näin lukijat kertoivat raha-asioista:

”Nuori on kesän ja syksyn aikana velkaantunut huomattavasti pikavipeillä, joita ei pysty maksamaan. Maksuhäiriömerkinnät tulevat vaikuttamaan haitallisesti tulevaisuudessa muuttamiseen/opiskeluun. Lainatarjousten aggressiivinen markkinointi ja nuoren ymmärtämättömyys vippien ottamiseen on erittäin iso ongelma.”

”Nuoren päätyö on opiskelu. Kahden työssäkäyvän taloudessa ei tuon ikäisen tarvitse vanhemmille maksaa.”

”Kiitos sen, että sain asua vanhempieni luona 24-vuotiaaksi, olen nyt oman asunnon omistaja Helsingissä ilman suurta velkataakkaa.”

”Vietän välivuotta töitä tehden ja itsenäisesti opiskellen. Osallistun perheen kuluihin käymällä kaupassa muutaman kerran kuukaudessa. Vanhemmat maksavat puhelinlaskuni. Maksan perheen ’kauppa-auton’ bensat, vastineeksi saan käyttää autoa, kun siitä sovitaan.”

”17-vuotias putoaa lapsilisiltä ja 18-vuotias elatustuelta ’ei miksikään’. Yhtäkkiä pitäisi olla omat tulot, opiskella, osata byrokraattinen viidakko jne. Pienillä tuloilla on mahdotonta elättää kahta tai useampaa ihmistä, asumistuki putoaa paljon lapsen täytettyä 18.”

”Tytär pyrkii hammaslääketieteelliseen. On sovittu, että hän keskittyy lukemiseen, ja me tarjoamme ilmaisen ylläpidon.”

”Kotiin maksettava vuokra on sovittu nuoren kanssa. Sen tavoitteena on rahanhallinnan harjoittelu. Nuoremme ymmärtää, että itsenäistä elämää on hyvä harjoitella etukäteen.”

”Nuori käy töissä ja säästää omaa asuntoa. Järjestely on tapamme tukea ensiasunnon ostoa.”

”Pohdinnassa on ollut, pitäiskö nuoren osallistua ruokalaskuun tai maksaa jonkinlaista vuokraa.”

Santulle täysi-ikäisyys on tuonut vapautta niin liikkumisessa kuin raha-asioissakin.

”Aika nopeasti palkka aina meni, viikossa”, hän kertoo kesätyötienestistään, joka napsahti varastotöistä tilille parin viikon välein.

”Bensaan, baareihin ja festareihin.”

Kallein mutta mieleenpainuvin meno viime kesältä oli Blockfest. ”Maksoin kaikki festarikulut omasta pussista.”

Vaikka omat rahat loppuivat ennen seuraavaa palkkaa, pikavippejä Santtu ei ole edes harkinnut. Niistä on kotona varoitettu. Verokorttiasioissakin hän on saanut vanhemmiltaan apua. Kesätyön hakemiseen vanhemmat kannustivat jo aikaisin talvella.

”Onneksi ei tarvitse heti kaikkea yksin osata”, hän sanoo.

Santtu Pönniö on harjoitellut raha- ja pankkiasioita vähitellen. Hän sanoo, että koulussakin niistä on puhuttu, mutta enemmänkin niitä voisi siellä käsitellä – varsinkin siinä vaiheessa, kun asiat ovat ajankohtaisia.

Pönniö sai pankkikortin 12-vuotiaana. Aluksi sillä pystyi vain nostamaan rahaa automaatista, iän karttuessa korttiin lisättiin maksumahdollisuus.

Lukiota käyvä Pönniö on vanhempien tulojen vuoksi opintotuetta, mutta saa kotoa perjantaisin muutaman kympin viikkorahaa. Santtu kertoo, että sen saadakseen hänen täytyy vähintään pitää oma huone siistinä.

”Ja välillä tiskailen”, hän lisää.

”Äitinä vaadin osallistumaan kotitöihin. Välillä jäkätän ja olen oikea komentoora”, Arja Lipponen-Pönniö sanoo.

Näin lukijat kertovat kotitöistä:

”Meillä whatsappaillaan päivän tehtäviä. Ollaan myös joustavia, jos tulee jotain kivaa eteen. Itsekin menen mieluummin leffaan kuin imuroin.”

”Olen 26-vuotias ja muutin lapsuuden kodistani kaksi vuotta sitten. En koskaan käynyt ruokaostoksilla tai laittanut ruokaa, koska siinä oli vain yksi oikea tapa – äidin tapa.”

”Kun nuori tuli täysi-ikäiseksi ja oli sitä, mieltä että hänen ei tarvitse tehdä mitään kotitöitä, hänen isänsä tulosti vuokrasopimuksen ja aikoi täytättää sen nuorella ja perivänsä vuokraa. Sen jälkeen ei ole nuori kieltäytynyt kotitöistä!”

”Nuori tulee ja menee miten huvittaa. Kotitöihin ei ehdi osallistua. Olen suunnitellut lopettavani pyykinpesun. Käyttäköön likaisia vaatteita tai opetelkoon käyttämään pesukonetta. Olen kyllästynyt olemaan hotellipalvelija.”

”Ammattiin valmistumisen jälkeen nuori on käynyt töissä ja maksaa itse omat menonsa. Kuukausittain hän maksaa myös jonkun perheen yhteisen laskun. Kotona hän asuu ainakin armeijan alkuun saakka.”

”Meillä on viisi lasta, joista kolme on täysi-ikäisiä. Kotitöitä tehdään laatimani työlistan mukaan. Kukin voi valita työtehtävän ja niiden suorittamiselle on merkitty määräaika.”

”Lisärahaa nuori saa siitä, että tekee kotitöitä. Niihin kuuluvat myös omakotitalon pihatyöt ympäri vuoden. Tekemällä työtä saa esimerkiksi auton käyttöönsä, omaan kun ei ole varaa.”

Koulujutut abiturientti Santtu Pönniö hoitaa itsenäisesti, eikä vanhemmilla ole ollut Wilma-tunnuksia sen jälkeen, kun hän täytti 18.

Kommellukset ja asioiden opettelu kuuluvat nuoren elämään.

”Meillä on sanottu, että mitä tahansa tapahtuu, niin kotiin voi aina tulla”, äiti sanoo. Myös jos on mokannut.

”Se tuntuu turvalliselta”, Santtu sanoo.

Kasvattamista Pönniöillä on helpottanut myös vertaistuki.

”Meillä on täällä Laajalahdessa ollut sellainen tiivis äitirinki, jossa sähköpostia ja tekstaria on lähtenyt välittömästi, kun esimerkiksi olutta nuoret ensimmäisiä kertoja maistelivat”, äiti kertoo.

”Uskon siihen, että puhumalla kaikki asiat selviävät, myös hankalat.”

Monissa kyselyn kautta lähetetyissä kertomuksissa tuli esiin ajatus, että jos vanhemmat eivät ole opettaneet asioita vähitellen, ei lapselta voi olettaa suuria harppauksia elämänhallinnassa yhtäkkiä.

Vastuunottokyky lisääntyy, kun omien asioiden hoitamista harjoittelee itsenäisesti. Vähitellen vanhemmat voivat siirtyä tukiverkoksi taustalle.

Myös seksi ja syrjäytyminen hiertävät nuorten ja vanhempien välejä

Aikataulut

”Elämänrytmi poikkeaa, nuori valvoo myöhempään. On sovittu, että arkisin keittiössä ei kolistele kello 22 jälkeen.”

”Yhteiset pääosin jokapäiväiset ruokailuhetket ovat tärkeä yhteydenpidon ja päivittämisen muoto, silloin ei kännyköitä suvaita.”

”Kun lopetin kasvattamisen ja aloin suhtautua lapseeni enemmän aikuisena kuin lapsena, yhteiselo alkoi sujumaan paremmin. Sovittiin, että lapsi kertoo omista menemisistä, minä omistani. Kotityöt sovittiin tilanteen mukaan.”

”Ongelmia aiheuttaa enimmäkseen erilainen vuorokausirytmi. Itse haluaisin vetäytyä sänkyyn lukemaan kirjaa tai käyttämään iPadia, nuori taas voisi aivan hyvin silloin täyttää pesukonetta tai vaikkapa imuroida.”

”Ongelmina aikataulut, esimerkiksi milloin käydään kaupassa ja kenen ehdoilla. Yh-äitinä deittailu on vaikeaa, kun kotona asuu täysi-ikäinen tytär.”

”Vuorokausirytmi on välillä mitä sattuu.”

”Meille vanhemmille rasittavinta on, kun nuori kulkee iltaisin kavereiden luona ja tulee vasta yöllä kotiin. Hän huolehtii kyllä erittäin hyvin osa-aikatyöstään.”

Seksi

”Asuu kotona, kunnes intti on käyty. Jos ei ole pidempi seurustelu, niin on sovittu, että yhden yön suhteita ei tuoda kotiimme.”

”Iso kysymys on poika- ja tyttöystävät. Joskus nuoret jopa perustavat oman pikkuperheen perheensä keskelle, ja vanhemmat maksavat. Itse vetoan siihen, että olen aikuinen omassa kodissani, haluan liikkua vähissä vaatteissa tai ilman ja siksi en halua kotiini lasten poikaystäviä. Äidin ei tarvitse huolehtia seksipaikan hankkimisesta nuorille. Lapsuudenkodissa ei voi elää teiniparisuhde-elämää.”

Syrjäytyminen

”23-vuotiaalla on yksi ammattikoulutasoinen tutkinto, joka ei ollut oikea valinta. Työkokeilua on ollut ja niistä kiittävää palautetta. Ei etsi töitä, ei osaa miettiä mihin kouluun hakisi. Ei tee mitään.”

”Opinnoista tuli potkut, ei jaksa työvoimatoimistoon eikä sossuun, vanhemmille valehdellaan tilanteesta.”

”Nuori asuu omassa huoneessaan suljetun oven takana ja pelaa. Lähtee kaupungille kulkemaan kaupoissa ja on yksin. Ainoat kaverit on pelimaailmasta. Ammattikoulun kavereista ei ainakaan puhu. Koulupäivät ovat lyhyitä. Vapaa-ajan nuori nukkuu ja pelaa.”

”Poikamme täytti kesäkuussa 18. Koulu ei ole kiinnostanut viimeiseen vuoteen. Palavereja on käyty neljä kevään ja syksyn aikana. Nuori lupasi, että poissaoloja ei enää tule. Meno muuttui kuitenkin hurjemmaksi: lintsausta, myöhästelyä, valehtelua, lunttaamista jne. Rehtorilta varoitus ja ehdotus aikuislukiosta. Mielestäni tähän väliin voisi tehdä vaikka sivarin, sitä mieltä myös kuraattori. Jos koulumotivaatiota ei ole nytkään, mistä se löytyy aikuislukioon, jossa suurin osa opiskelijoita on todella motivoituneita ja paljon työtä jää myös kotiin tehtäväksi. Huonolta näyttää.”