Länsimetron velkaannuttama Espoo käy koulujen kimppuun: ”Yritämme ahtaa entistä enemmän oppilaita nykyisiin tiloihin”

Espoon koulupuolueella on edessään kovat ajat, ilmenee Espoon kaupungin tänään torstaina julkistamasta talousarvioesityksestä vuodelle 2017.

Se asettaa etenkin laadukkaan opetuksen puolestapuhujat vaikeiden päätösten eteen. Heidän on joko keksittävä jostain lisää rahaa veroja korottamatta tai luovuttava reilulla kädellä rahoitetusta laadukkaasta perusopetuksesta.

Leikkauslistalla ovat ne espoolaisittain pyhimmät asiat: opetus ja päivähoito. Kaupungin esitys on sellainen kuin poliitikot osasivat kehysneuvottelujen perusteella odottaakin. Tai ehkä pitäisi sanoa pelätä.

Markus Jokela HS

Periaatteessa Espoolla menee ihan hyvin. Sen rahat vain kuluvat tällä hetkellä rakennushankkeisiin. Lisäksi väkimäärä kasvaa nopeasti.

Kaupunki rakentaa länsimetroa ympäristöineen ja velkaantuu sen vuoksi. Velan taittamiseksi on niistettävä peruspalveluista, sanovat virkamiehet. Nyt tavoitteena on, että vuosittain kasvava velkataakka alkaisi pienentyä jo vuonna 2020.

Se on kova tavoite ja sen saavuttamiseksi talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaan sitoutuneet poliitikot joutuvat nyt todella miettimään keinoja.

Raha on tiukassa ja se näkyy: terveyskeskusmaksuja halutaan korottaa, vanhuksia ja vammaisia siirtää laitoksista kotihoitoon, palveluita siirretään verkkoon. Jopa uimahallimaksun korottamista ehdotuksessa esitetään.

Tuntuvimmat leikkaukset osuvat kuitenkin sivistystoimeen, siis Espoon tavaramerkkiin. Toimialalle siirrettiin 2,1 miljoonaa euroa lisää rahaa, sillä lautakunta ilmoitti jo syksyllä, ettei annettu rahamäärä riitä. Lisäraha on kuitenkin pienempi kuin lautakunnan pyytämä rahasumma eikä sillä kateta nykyisiä palveluita.

Esillä on taas päivähoito-oikeuden rajaaminen vain työssä käyville sekä sosiaalisin syin sitä tarvitseville. Päivähoidon ryhmäkokoja aiotaan kasvattaa. Espoo-lisän poistoa ei nyt esitetä. Iltapäiväkerhoa tarjottaneen jatkossa ensisijaisesti vain ensimmäisen luokan oppilaille.

Viesti tuntuu olevan, että jostain on nyt nipistettävä, niin, että tuntuu.

Mauritz Hellström / Espoon kaupunki

”Emme ole löytäneet keinoja tehdä juustohöylällä säästöjä niin, ettei sitä kukaan huomaisi”, sanoo sivistystoimen toimialajohtaja Sampo Suihko.

Opetukseen ja päivähoitoon esitetyt säästöt ovat arviolta kahdeksan miljoonan euron arvoiset.

Tuntikehyksiin esitetään kahden prosentin leikkausta. Tämä tarkoittaa ryhmäkokojen kasvua pienryhmissä. Luokkien enimmäisryhmäkoko jäisi nykyiselleen niin, että ensimmäisen ja toisen luokan oppilailla saisi olla enintään 25 oppilasta, 3–6-luokkalaisilla 32 oppilasta ja 7–9-luokkalaisilla 24 oppilasta samalla luokalla. Lukiossa tuntikehykseen ehdotetaan neljän prosentin leikkausta, mikä supistaisi ainetarjontaa.

Myös koulutilojen käytössä ollaan Espoossa uuden edessä. Uusia oppilaita on tulossa ensi vuonna suomenkieliseen perusopetukseen 750 sekä lukioon 70. Jo nyt kaupungissa opiskelee erilaisissa väistötiloissa 3 032 muualla kuin omassa koulussaan. Espoon yrittää nyt ratkaista ongelmaa kahta reittiä.

Koulua tarkastellaan palveluna eikä rakennuksena. Näin opetukseen ei välttämättä aina tarvittaisi perinteisiä luokkatiloja. Uutta on jo kokeiltu Aalto-yliopiston tiloissa, missä on toiminut puolen vuoden ajan Haukilahden lukio. Siinä on säästetty pitkä penni rahaa, Suihko sanoo. Kokeilua on ajateltu laajentaa ensi vuonna englanninkielisellä koululla sekä yksityisellä päiväkodilla.

Toinen ratkaisu on uusien tilojen löytäminen nykyisistä kiinteistöistä: tämä voi tarkoittaa, että opetukseen saatetaan jatkossa käyttää esimerkiksi taukotiloja, neuvottelutiloja tai vaikkapa juhlasalia.

”Nyt katsotaan, ettei kouluissa ole keskellä päivää mitään tiloja tyhjänä. Yritämme ahtaa entistä enemmän oppilaita nykyisiin tiloihin”, Suihko sanoo.

Artikkeliin liittyvät Umpikokoomuslainen Espoo jaksaa yllättää: Talouskuria vaali vuosien ajan vasemmistolainen Pekka Heikkinen 26.10.2016

Tilanahtaus voi vielä näyttäytyä espoolaisilla koululaisille entistä karummalla tavalla: On mahdollista, että kaikki eivät jatkossa automaattisesti pääse lähikouluun, Suihko sanoo.

Jatkossa myös lukiotilojen tarpeellisuus tulee suurennuslasin alle. Espoossa on 11 suomenkielistä lukiota – niitä ei ehkä tarvita niin montaa. Matinkylän Merimatti-suurlukion rakentaminen on osa tätä kehitystä. Sen rakentaminen on määrä alkaa ensi vuonna ja koulu on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020 tai viimeistään vuonna 2021.

Kulttuuritoimen ja liikuntatoimen puolelle ei ehdotuksessa esitetä varsinaisia leikkauksia, mutta väkimäärän lisääntyessä tuhansilla uusilla asukkaille vuodessa, se väistämättä tarkoittaa niukkuuden jakamista entistä suuremmalle väkijoukolle, sillä toimialojen määrärahoja ei myöskään koroteta.

Samaan aikaan nurkan takaa esiin putkahtavat sisäilmaongelmat kouluissa ja kalliit hätäväistöt syövät kaupungin rahoja. Kädenojennuksena opetukseen annettiin sisäilmaongelmien kanssa painiville kouluille 10 miljoonaa euroa korjausrahaa ensi vuodelle. Tästäkin käytiin tiukat neuvottelut poliitikkojen kesken kehysneuvotteluissa.

Espoo ottaa velkaa ensi vuonna suunnitelman mukaan sata miljoonaa euroa.

Kaupungin tulos ensi vuonna on suunnitelman mukaan 20 miljoonaa. Vuosikate jää hieman talouden tasapainottamis- ja tuottavuusohjelmassa asettaman tavoitteen alapuolelle. Vuosikate kuvaa sitä rahasummaa, mikä kaupungilla jää menojen, tässä tapauksessa kuntalaisten palveluiden, jälkeen kulutettavaksi investointeihin eli esimerkiksi rakennushankkeisiin tai velanlyhennykseen.

Tämä summa on Espoossa ensi vuonna arviolta 166 miljoonaa euroa.

Verotulot kasvavat, mutta aiempaa hitaammin. Ennallaan säilyvä kuntavero (18 prosenttia) tuo kaupungin kassaan 1,18 miljardia ja siitä selvästi suurin osuus kuluu sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sivistystoimeen.

Kaupunki nostaa kiinteistöveroa valtion asettamalle uudelle alarajalle, mikä tarkoittaa noin kymmenen miljoonaa euroa.

Espoon kaupunginvaltuusto aloittaa talousarviota koskevat neuvottelut marraskuussa ja tekee lopullisen päätöksen ensi vuoden talousluvuista joulukuussa.