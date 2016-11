Helsinki puntaroi Guggenheimia – Perussuomalaiset: ”Lattioilla nököttävien esineiden pällistely” ei ole tarpeista tärkein

Helsingin suurimpien poliittisten ryhmien kaupunginvaltuutetut olivat torstaina aamupäivällä ehtineet pintapuolisesti tutustua aamulla esiteltyyn uusimpaan malliin Guggenheim-museon rakentamiseksi Helsinkiin.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki (kok) ja valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen Otso Kivekäs (vihr) näkivät esityksessä Helsingin kannalta myönteisiä muutoksia. Sen sijaan demarien kaupunginhallituksen varajäsen Kaarin Taipale (sd) piti uutta esitystä lähinnä silmänlumeena.

”Se on vain paketoitu hienommin”, Taipale kommentoi tuoreeltaan torstaina.

Taipale on profiloitunut Guggenheim-hankkeen vastustajana. Hän ei näe museota sen enempää taidepoliittisesti kuin taloudellisesti kannattavana Helsingille. Onko Guggenheim demarille ideologisesti vaikea?

”Ei todellakaan. Olen asunut New Yorkissa ja käynyt Guggenheim-museossa. Helsinki ansaitsisi jotakin parempaa. Guggenheim on vanhanaikainen”, Taipale sanoi.

”Hieno rantatontti tärvätään talolla ja bulevardilla, joka ei kuulu siihen.”

Edellisessä vuoden 2012 ehdotuksessa Helsingin osuus valmiin museorakennuksen omistuksesta olisi ollut 60 prosenttia. Tätä kritisoitiin laajasti. Nyt 84 prosenttiin nostettu omistus ei tee Taipaleeseen vaikutusta:

”Onko sillä merkitystä, jos mikään muu ei muutu?”

Kokoomuksen Tatu Rauhamäki ja vihreiden Otso Kivekäs sen sijaan näkevät muutosta, vaikka hekin olivat torstaina aamupäivällä ehtineet tutustua esitykseen vain silmäilemällä.

”Olennainen muutos on yksityisen rahoituksen kasvanut osuus rakentamisesta. Myös kaupungin omistusosuus kiinteistöosakeyhtiöstä on suurempi kuin vuoden 2012 esityksessä”, Rauhamäki sanoi torstaina.

Kaupungin osuus oli siis nostettu 60 prosentista 84 prosenttiin, kun tukisäätiön osuudeksi jäisi 16 prosenttia. Entä riskit? Jos esimerkiksi rakennuskustannukset kohoavat matkalla, kuka maksaa?

”Eikö se perinteisesti ole niin, että alittuvat kustannukset tai ylittyvät, rahoitusosuuden suhteessa kannetaan riski”, Rauhamäki sanoi.

”Onhan tämä muuttunut vuoden 2012 esityksestä. Helsingin kustannukset ja riskit ovat pienentyneet. Helsingillä on vastuu vain talosta”, Otso Kivekäs totesi torstaina.

Vihreät asettivat pari vuotta sitten ehtoja Guggenheim-museon rakentamiselle. Kivekkään näkemys torstaina oli, että uusi esitys lähestyi vihreiden ehtoja.

”On tämä selvästi lähempänä niitä ajatuksia, joita vihreillä on ollut aiemmin. Kaupungin osuus on nähtävästi alle puolet, tältä osin se on meidän [vihreiden] haarukassa”, hän sanoi. Tosin hän painotti sanaa ”nähtävästi” ja totesi, että summa riippuu laskentatavasta.

Esityksen mukaan tukisäätiö vastaisi museotoiminnasta. Tulot muodostuisivat lipunmyynnistä, yksityksestä rahasta ja valtion yleensä museoille myöntämästä vuotuisesta käyttötaloustuesta. Helsingin hartioilta lähtisi myös 20 vuoden aikana Solomon Guggenheim -säätiölle maksettava 18,4 miljoonan euron lisenssimaksu. Sen maksaisivat yksityiset.

Guggenheim myös alensi lisenssin hintaa 30 miljoonasta dollarista 20:een eli tuohon runsaaseen 18 miljoonaan euroon.

Koko investointi olisi noin 130 miljoonaa euroa. Helsinki maksaisi siitä 80 miljoonaa euroa. Tilakustannukset museosta olisivat vuodessa noin 6,5 miljoonaa euroa, mikä sisältää museoon sitoutuneen pääoman korot, poistot, sisäiset tontin ja rakennuksen vuokrat Helsingin kaupungille sekä kiinteistön ylläpitokustannukset.

Luvut eivät kokonaan vakuuta Helsingin neljänneksi suurimman puolueen vasemmistoliiton valtuutettua ja kansanedustajaa Paavo Arhinmäkeä. Hän pohdiskeli uutta esitystä torstaina.

”Hyvää on se, että onhan tämä taloudellisesti aivan eri näköinen [kuin kaksi edellistä esitystä]. Nyt mukana on aidosti yksityistä rahaa”, Arhinmäki sanoi.

Eroon oli päästy tuhoon tuomitusta ajatuksesta sulattaa Helsingin kaupungin taidemuseo (HAM) Guggenheim-museoon ja myöskin toiminnan pyörittämisvastuusta, joka tässä esityksessä siirtyisi tukisäätiölle.

”Riskit museon pyörittämisestä siirtyisivät veronmaksajilta säätiölle.”

Huonoista puolista Arhimäki mainitsi, että ”tämä on edelleen julkisilla varoilla toteutettava hanke. Kaksi kolmasosaa on kustannuksista on edelleen julkisella puolella”.

Hän ihmetteli myös esityksen yhteydessä itsestään selvyytenä annettua valtionosuutta, joka olisi 1,3 miljoonaa euroa vuodessa. Sellaista ei Arhinmäen mukaan pysty kukaan lupaamaan.

”Se päätetään joka vuosi uudelleen. Sitä paitsi museon aloittaessa vuonna 2021 maassa on eri hallitus.”

Helsingin valtuuston viidenneksi suurimman puolueen perussuomalaisten ryhmäjohtajan Mika Raatikaisen kanta on selkeä:

”En näe ryhmämme voivan kannattaa hanketta, mikäli siihen käytetään veroeuroja”, Raatikainen sanoi sähköpostitse torstaina.

”Syynä on taloustilanne ja Maslow’n tarvehierarkiateorian syvällinen tuntemus: ensin tyydytettävä akuutit tarpeet, kuten ruoka, juoma, lämpö jne., ja viimeisenä niin sanotut korkeamman tason henkiset tarpeet eli seinille ripustettujen kuvien katselu tai lattioilla nököttävien esineiden pällistely.”