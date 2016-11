Helsingin laivanrakentajat marssivat ulos – ”Kiky-sopimus on vaikea asia, mutta tämä on täysin poikkeuksellista”

Vajaat kolmesataa laivanrakentajaa on marssinut ulos työpaikaltaan Helsingin telakalla. Kyse on jäänmurtajiin ja vaativiin erikoisaluksiin keskittyneen Arctech Helsinki Shipyardin työntekijöistä.

Torstaina puoliltapäivin alkanut työtaistelutoimi on yhtiön toimitusjohtajan Esko Mustamäen näkemyksen mukaan laiton lakko.

Artikkeliin liittyvät Helsingin telakan työntekijät marssivat ulos – vastustavat hallituksen pakkolakikaavailuja 22.1.2016

Metalliliittoon kuuluvat työntekijät osoittavat Mustamäen tietojen mukaan ulosmarssilla mieltään kilpailukykysopimuksen (kiky) edellyttämiä työajan pidennyksiä vastaan. Kilpailukykysopimus on Suomen hallituksen ja työmarkkinaosapuolten hyväksymä keino yrittää kohentaa maan taloutta.

Kikyllä parannetaan yritysten kustannuskilpailukykyä heikentämällä palkansaajien etuja. Arctech Helsinki Shipyardin pääluottamusmies Ilpo Haaja kieltäytyy tiukasti kommentoimasta meneillään olevaa ulosmarssia.

Helsingin telakan noin 350 työntekijää marssivat ulos Hietalahdessa vastaavalla tavalla myös tammikuussa. Tuolloin mielenilmaus kohdistui hallituksen pakkolakien vastustamiseen, eikä mielenilmaus tammikuussa kohdistunut työnantajaan.

Tuoreesta ulosmarssista kertoi ensin Yle.

”Tämä on täysin poikkeuksellista. Meillä on kiky-sopimuksen paikalliset sopimusjärjestelyt kesken, eikä minulla ole tiedossa ulosmarssia missään muualla”, Mustamäki sanoo.

Arctechin laivanrakentajien työaikaa olisi neuvotteluissa määrä pidentää kolme päivää vuodessa. Vastaavia työajan pidennyksiä on tehty useilla muilla aloilla. Ulosmarssi on Mustamäen mielestä ennenaikainen, koska neuvotteluihin on varattu aikaa kuluvan kuun loppuun.

”Meillä on nyt neljä laivaa rakenteilla. Kun laivojen kanssa on kiire, joka työtunti on tarpeen”, Mustamäki sanoo.

Hän arvioi, että työntekijöiden puolentoista vuorokauden ulosmarssista voi koitua yritykselle muutaman sadantuhannen euron vahinko. Työtaistelu on Mustamäen mukaan kolmas Arctechin toiminta-aikana, joka on nyt viisi ja puoli vuotta.

”Ei tälle voi mitään. Porukka on nyt lakossa, ja neuvottelut jatkuvat sen jälkeen”, Mustamäki sanoo.

Työtaistelutoimet käsitellään aikanaan mahdollisesti työtuomioistuimessa. Arctechilla on palveluksessaan runsaat 600 työntekijää, ja yhteensä yritys työllistää Helsingin telakalla noin 1 400 ihmistä.