”Kunnianhimoisten naisten ei pitäisi joutua kokemaan tällaista kohtelua” – Helsingin supervirkamiesvalinta johti kunnallisvalitukseen

Helsingin hallinto-oikeus tutkii Helsingin tulevan supervirkamiehen valinnan lainmukaisuuden. Helsingin kaupunginvaltuusto valitsi kaupungin oikeuspalveluita johtaneen Sami Sarvilinnan Helsingin kansliapäälliköksi syyskuun lopussa.

Kansliapäällikkö on ensi kuntavaalien jälkeen voimaan astuvassa hierarkiassa Helsingin vaikutusvaltaisin virkamies. Hän toimii muun muassa kaikkien virkamiesten esimiehenä, kaupunginhallituksen ja sen jaostojen sekä pormestarin esittelijänä.

HS:n saamien tietojen mukaan neljä helsinkiläistä on valittanut Sarvilinnan valinnasta Helsingin hallinto-oikeuteen. Valittajat pitävät Sarvilinnan valintaa ja valinnan esittelyä tasa-arvolain vastaisena.

”Tapauksessa kaksi selvästi pätevämpää ja ansioituneempaa naishakijaa on ohittanut sopivammaksi kuvattu mieshakija. Näin ollen kyse on epäilystä, että syrjintää on tapahtunut. Haluamme selvittää, onko hakijoiden arviointi tapahtunut objektiivisesti”, sanoo valituksen tekijöihin kuuluva Elisa Gebhard.

”Tämä on tärkeää sekä perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen että tasa-arvolain syrjinnän kiellon toteutumisen kannalta. Vuonna 2016 on erikoista, että kaksi pätevää naishakijaa voidaan näin helposti sivuuttaa”, Gebhard jatkaa.

Gebhardin mielestä Helsingin kansliapäällikkövalinta on yksi Suomen merkittävimmistä virkatehtävistä.

”Tämän vuoksi on kiinnitettävä erityisesti huomiota hakijoiden objektiiviseen arviointiin ja perustuslaissa säädettyihin virkojen yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koeteltuun kansalaiskuntoon. Ainakin ansioluetteloiden perusteella kaksi naishakijaa näyttävät selvästi pätevämmiltä, hän sanoo.

HS:n aiempien uutisten perusteella on aukotonta, että sekä Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasella (sd) sekä kaupungin rahoitusjohtaja Tuula Saxholmilla on Sarvilinnaa enemmän johtamiskokemusta.

Valituksen jättänyt nelikko suomii myös tapaa, jolla Sarvilinnan valintaa tehtävään on perusteltu. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen (kok) mainitsi esittelyssään, että Sarvilinna on kokonaisarvion perusteella tehtävään soveltuvin. Hän vetosi myöhemmin kokonaisarvioon myös HS:n kysyessä häneltä asiasta.

”Valmistelussa ja esittelyssä on piirteitä, jotka antavat kuvan, että Saxholmin ja Viljasen merkittäviä ansioita verrattuina Sarvilinnan ansioihin olisi pyritty pitämään median ja kuntalaisten vaikeasti saatavissa vastoin Helsingin kaupungin muutoin hyvin avointa ja läpinäkyvää hallintokäytäntöä”, Gebhard sanoo.

”Esimerkiksi internetissä kaikille kaupunkilaisille julkaistavalla esityslistalla on kirjoitettu vain valituksi tulleesta hakijasta, ja vakiintuneen käytännön mukainen hakijoiden vertailu on jätetty pois.

HS on uutisoinut aiemmin, että Pajunen on valintaprosessin yhdeydessä muun muassa toiminut vastoin kaupungin virkaanottopäätösohjeita.

Helsingin sisäisten ohjeiden mukaan virkanimityksiä koskevissa esitysteksteissä pitäisi olla hakijoiden osaamista esittelevä arviointiosa, josta selviää, miksi esittelijä on päätynyt ehdottamaan tiettyä hakijaa tehtävään. Helsingin vaikutusvaltaisimman virkamiehen, kansliapäällikön valintaa koskevassa esittelyssä vastaavaa vertailua ei kuitenkaan tehty.

Sarvilinnan valintaa edelsi syksyllä kuuma poliittinen keskustelu. Kaupungin kolmmanneksi suurin puolue Sdp syytti Sarvilinnan valinnan syrjivän kokeneempia naisehdokkaita eli Viljasta ja Saxholmia.

Gebhardin ja muiden valituksen tehneiden kritiikki nojaa pitkälti samoihin argumentteihin. Se ei ole kovin yllättävää, sillä valittajilla on demarisympatioita. Esimerkiksi Gebhard itse on Sosialidemokraattiset opiskelijat (Sonk) -yhdistyksen puheenjohtaja. Gebhard sanoo kuitenkin, että hän on tehnyt valituksen kansalaisena, ei poliitikkona.

”Mielestäni on tärkeää, etteivät kunnianhimoiset naiset joudu kokemaan tällaista kohtelua Suomessa vuonna 2016”, Gebhard sanoo.

”Minua kiinnostaa asia myös oikeustieteen opiskelijana. Olen kiinnostunut näkemään, mitä hallinto-oikeus tästä päättää.”