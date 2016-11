Espoon säästöistä tulossa lihava riita, jopa valtapuolue kokoomus rakoilee – ”Kouluissa on kohta hätätila”

Espoon kaupungin ensi vuoden talousarvion säästöistä on syntymässä lihava riita. Ensimmäinen vastalause opetukseen ja päivähoitoon osuvista säästöistä tuli Espoon valtapuolueen, kokoomuksen riveistä.

Säästöistä saatetaankin käydä tiukin taistelu juuri kokoomuksen sisällä, mistä löytyy säästöjen vastustajia että niiden kannattajia.

Ville Honkonen

Suurinta närää aiheuttaa se, että eilen julkistettu ehdotus on opetuksen ja päivähoidon osalta täysin vastakkainen kuin poliitikkojen tuore linjaus syyskuulta.

Tuolloin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta linjasi hyvin selväsanaisesti, mistä voi säästää. Säästölistalla eivät olleet tuntikehys, subjektiivinen päivähoito-oikeus eikä päivähoidon ryhmäkoot.

”Tämä valmistelu on ilmeisesti mennyt suoraan silppuriin kokouksen jälkeen”, Vuornos sivaltaa.

”Me teimme siinä ison työn, että listasimme muita säästökohteita, että ei tarvitsisi kajota näihin tuntiresursseihin”, Vuornos sanoo.

Samaa sanoo lautakunnan varapuheenjohtaja Inka Hopsu (vihr).

Vihreä liitto

”Lautakunta priorisoi, että viimeisenä kosketaan tuntikehykseen. Näillä meidän keinoilla ei saatu kaikkia säästöjä kasaan, mutta siitä kirjasimme, että sitten leikataan ennemmin Espoo-lisää.”

Talousarviossa ehdotetaan tuntikehyksestä leikkaamista, päivähoito-oikeuden rajaamista, mutta ei kosketa Espoo-lisään.

Hopsu ei pidä esitystä hyvänä. ”Tätä lähdetään nyt neuvotteluihin vastustamaan. Kaupungin taloudellinen tilanne ei ole mitenkään ole muuttunut siitä kun viimeksi päätimme subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta.”

Osa poliitikoista on sitä mieltä, että sekä tuntikehyksessä että päivähoidossa on tehostamisen varaa.

”Kyllä kouluissakin on aika paljon tyhjäkäyntiä. Oppitunnin voisi käyttää nykyistä tehokkaamminkin”, sanoo kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Pia Kauma. Hän ei kavahda myöskään ryhmäkokojen kasvattamista. ”Meillä on tähän asti ollut aika pienet ryhmät. Täytyy muistaa, että näiden säästöjenkin jälkeen, Espoo on yhä opetuksessa ykkönen.”

”Nämä ovat aika pieniä säästöjä kokonaisuuteen verrattuna.”

Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta äänestettiin alkuvuodesta ja tuolloin äänestys oli hyvin tiukka.

On mahdollista, että lopputulos lipsahtaa tällä kertaa päinvastaiseksi ja Espoo rajaa päivähoidon osa-aikaiseksi sellaisille perheille, joissa toinen vanhemmista on kotona päivisin.

Jossain vaiheessa rajattomaan päivähoito-oikeuteen tullaan puuttumaan, Kauma huomauttaa.

”Nämä [vastustajat] taistelevat vain aikaa vastaan.”

”Päivät saattavat nykyisin olla tuollaisella esikouluikäisellä pitempiä kuin alakoululaisella. Kyllä koulua varten tarvittavat asiat ehditään oppia hieman lyhyemmässäkin ajassa.”

Espoon demareita riepoo edellä mainittujen asioiden lisäksi myös koulujen ahtaat tilat, sillä Espoon väkimäärä ja myös oppilasmäärä kasvaa koko ajan.

”Tilat ovat loppumassa eikä näitä kouluhankkeita nyt aloiteta riittävästi”, sanoo sdp:n ryhmän puheenjohtaja Martti Hellström (sd).

Sisäilmaongelmat tulevat aiheuttamaan lisäkustannuksia, joihin kaupunki ei ole Hellströmin mielestä riittävästi valmistautunut.

Ensi vuodelle poliitikot saivat sovittua 10 miljoonan euron lisärahan sisäilmaongelmista kärsivien koulujen korjaamiseen.

”Kouluissa on ihan hirveitä tilanteita. Siellä on kohta hätätila.” Hellströmin mielestä lapset pitäisi nähdä sijoituksena. ”Me investoimme satoja miljoonia muualle, pitäisikö sitä rahaa investoida myös lapsiin. Meillä on muuten tulevaisuudessa katastrofi käsissämme.”