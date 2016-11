Mannerheimin rienaamisesta syytetty Kiasman suunnittelija palaa Helsinkiin – Steven Hollin uusi talo nousee Töölöön

Helsinki saa toisen maailmankuulun arkkitehdin Steven Hollin suunnitteleman rakennuksen. Kiasman arkkitehdin uusi, veistoksellinen asuintalo rakennetaan Taka-Töölöön Taivallahteen.

Rakennustyöt alkavat ensi kesänä Taivallahden entisen kasarmikorttelissa. Uusi rakennus on saanut nimen Meander, joka viittaa valtoimenaan virtaavaan jokeen. Niinpä talo mutkittelee tyhjällä tontilla kuin joki. Korkeuskin vaihtelee kahdesta seitsemään kerrokseen. Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen:

Julkisivujen Holl haluaa muistuttavan virtaavaa veden pintaa. Siksi ne ovat lasista, ja niihin tulee mahdollisesti pintoja, joissa väri vaihtuu valon vaihtelujen mukaan. Rakennukseen on suunnitteilla myös viherkatto.

Myös 94 asunnosta tulee ainutlaatuisia. Ylimpänä on hulppeita kuusi metriä korkeita asuntoja, myös alimpiin kerroksiin tulee loft-asuntoja. Niinpä asunnoista avautuu näkymiä eri suuntiin, osassa merelle asti. Koot vaihtelevat 30 neliöstä 180 neliöön.

Korkeita ovat myös huoneistojen myyntihinnat. Neliöhinnat vaihtelevat 8 000 eurosta 14 000 euroon.

Amerikkalainen arkkitehti Steven Holl on parhaillaan Helsingissä hiomassa rakennuksen yksityiskohtia yhdessä suomalaisen kumppaninsa Aalto-yliopiston professori Pentti Kareojan kanssa.

”Meillä ei ole tehty kansainvälisiä asuntohankkeita. On hienoa, että Holl tulee uudistamaan kunnianhimoisesti suomalaista asuntoarkkitehtuuria”, Kareoja kiittelee.

Kareojan mielestä suomalainen asuntoarkkitehtuuri on ollut viime vuosina hyvin yhdenmukaista ja yllätyksetöntä.

Arkkitehti Hollin toinen rakennus on toteutumassa pitkän odotuksen jälkeen. Suojellun kasarmikorttelin tyhjälle tontille etsittiin jo aiemmin uutta käyttöä kansainvälisellä arkkitehtuurikilpailulla. Holl voitti poikkeavalla ehdotuksellaan, mutta sitten talouslama hiljensi Taivallahden suojellun kasarmikorttelin uudistamisen vuosiksi.

Hankkeelle löytyi vihdoin toteuttajaksi kiinteistörahasto Taalerin tytäryhtiö. Johtaja Jouni Alho kertoo, että taloon pyritään saamaan tavallista enemmän yhteistiloja.

Talolle tulee oma autohalli. ”Uskomme, että Töölössä paikkoja tarvitaan paljonkin.”

Alho arvioi kerrostalon valmistuvan vuonna 2018–2019.

Myös korttelin muut, pitkään rapistuneet kasarmit on uudistettu. 1930-luvun rakennukset on korjattu ja muutettu hoiva- ja palvelukodiksi, joka avautui tällä viikolla naapurissa. Korttelissa on avattu myös ruokakauppa.

Steven Holl