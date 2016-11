Ruumisjuna liikennöi vuosikymmeniä Helsingissä – ihmisen viimeinen matka kulki ruumishuoneelta suoraan Malmin hautausmaalle

”Ihmisen osaksi on säädetty kuolla”, ilmoittaa seinään kohokirjaimin ikuistettu lause Harjun nuorisotalon pääovien yläpuolella Helsingin Vallilassa. Tarkalleen ottaen seinässä lukee Statutum est hominibus mori, sillä teksti on latinaksi.

Elämän väistämättömästä päätepisteestä muistuttaminen nuorta elämää pursuilevan rakennuksen ulkoseinässä tuntuu groteskilta, mutta teksti onkin peräisin ajalta, jolloin talo oli varattu vainajille. Albert Nybergin suunnittelema rakennus valmistui vuonna 1922 ruumishuoneeksi, ja vuosien 1924–1954 ajan talon takana pysähtyi ruumisjuna, jolla kuolleet siirrettiin viimeiseen määränpäähänsä Pohjoiselle hautausmaalle eli Malmin hautausmaalle.

Artikkeli jatkuu vaihtokuvien jälkeen.

Ruumisjuna oli kulkenut silloisen keskustan laitamilta Malmille ja takaisinpäin jo vuosikausia ennen kuin Harjun ruumishuone otettiin käyttöön. Tämä juontaa juurensa siihen, että Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupungin väkiluku alkoi kasvaa vauhdilla 1800-luvun lopussa, ja myös hautausmaata tarvittiin näin ollen lisää.

Hietaniemen hautausmaan varassa tuolloin ollut evankelis-luterilainen seurakunta löysi vuonna 1888 Helsingin pitäjän Malmilta sopivan alueen uudeksi hautausmaaksi. Aiemmin sotilaiden harjoituspaikkana käytetty kenttä sijaitsi tosin kaukana kaupungista, ja autoistumisen aika häämötti vasta edessäpäin.

Seurakunta ratkaisi elävien ja kuolleiden kulkuongelman siten, että kalmistoon päätettiin rakentaa junayhteys. Pääradasta erkaantunut pistoraide valmistui Malmin aseman kohdalta hautausmaalle vuonna 1894, ja junaliikenne käynnistyi seuraavan vuoden alussa.

Itse hautausmaa vihittiin käyttöön jo marraskuussa 1894.

Rio Gandara / HS

Ennen Harjun ruumishuoneen käyttöönottoa vainajat kulkivat Malmille junilla, jotka lähtivät Leppäsuon ruumishuoneelta nykyisen Etu-Töölön rajalta. Ruumisvaunujen lisäksi junissa oli vaunuja myös eläville, muun muassa papeille ja saattoväelle.

”Vuonna 1913 oli ruumiiden kuljetus Helsingistä Malmin hautausmaalle ja siihen liittyvä henkilöliikenne saavuttanut sen laajuuden, että järjestelyt vaativat muutoksia. Vanhan ruumisaseman muuttamista pois Ruoholahdesta pidettiin välttämättömänä”, kirjoittaa arkkitehti Albert Nyberg vuonna 1923 julkaistussa raportissa, jonka otsikko on ”Malmin hautausmaa – Hautauskappeli sekä niiden yhteydessä laitokset ruumiiden kuljettamista varten”.

Isoilla valkoisilla risteillä ja havunoksilla merkityt ruumisjunat ajoivat säännöllisiä vuoroja keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Kuljetukset eriytettiin 1920-luvulla siten, että ruumiit ja saattoväki alkoivat kulkea omilla junillaan.

Malmin asemalta hautausmaalle johtanut rataosuus oli hieman yli kaksi kilometriä pitkä.

Artikkeli jatkuu vaihtokuvan jälkeen.

”Se oli seurakuntayhtymän omistama rata, jonka operaattorina toimi VR. Siinä ei siis ole mitään uutta, että VR on nyt operaattorina HSL:lle [Helsingin seudun liikenteelle]”, vertailee Suomen Rautatiehistoriallisen Seuran hallituksen jäsen ja vuosikymmenien uran VR:n palveluksessa tehnyt Sakari K Salo.

Vuonna 1952 syntynyt, ikänsä Malmin hautausmaan lähellä Tapaninvainiolla ja Malmilla asunut Salo ei ehtinyt nähdä ruumisjunaa raiteilla, sillä sen liikennöinti loppui vuonna 1954. Radan purkaminen alkoi parin vuoden päästä tästä.

Innokkaaksi rautatieharrastajaksi sittemmin kasvaneella Salolla on kuitenkin varhaisia lapsuusmuistoja ajasta, jolloin suuri osa hautausmaalle johtaneista kiskoista oli vielä sijoillaan.

”Muistan, kuinka menimme isoäidin kanssa pohjoisportista sisään, ja rata oli purettu siltä osin, joka kulki hautausmaan sisäpuolella. Puretut elementit olivat heti portin jälkeen kaarevan tien varressa”, Salo muistelee.

Nykyisin ruumisradasta on jäljellä vain muutamia konkreettisia merkkejä, joista osaa on vaikea yhdistää entisaikojen rautatieliikenteeseen. Vanhaan ratalinjaukseen on esimerkiksi tehty pitkä pätkä kevyen liikenteen väylää.

Myös hautausmaan muurin sisäpuolella kulkiessa pystyy kuitenkin tutkailemaan muistoja menneestä rautatieajasta. Suurin ja selkein merkki on vanha rautatieasema, jonka Salo mieltää paremminkin odotustilaksi.

”En sanoisi sitä asemaksi, sillä siellä ei ollut junanlähettäjää eikä lipunmyyntiä.”

Hautausmaalta myös paluukyydin tarvinneiden piti siis hankkia meno–paluulippunsa joko varsinaisilta asemilta tai konduktööriltä.

Rio Gandara / HS

Asemarakennuksessa on alkuperäisen käyttötarkoituksen jälkeen ehtinyt olla muun muassa hautausmaan henkilökunnan ruokala ja työsuhdeasuntoja. Ainakin päällisin puolin sekä ulkoa että sisältä hyväkuntoiselta vaikuttava hirsirakennus palvelee tätä nykyä hautausmaan toimistona.

Paljon nähnyt asemarakennus oli myös tuhoutua, sillä se syttyi tuleen murron yhteydessä.

”Se tapahtui 1980-luvulla. Kuitenkin vain toinen puoli yläkerrasta paloi, ja rakennus korjattiin”, kertoo Malmin hautausmaan ylipuutarhuri Juha Ollila.

Rio Gandara / HS

Hautausmaan pohjoispään kivimuurissa on puolestaan yhä edelleen junaportti. Sitä on tosin kavennettu huomattavasti sen jälkeen, kun junaliikenne ja myöhemmin autoliikenne muurin sisäpuolelle lakkautettiin.

Portin tuntumassa, hautausmaan puolella tönöttää puinen koppi, joka myös liittyy tavalla tai toisella ruumisjunaan. Epävarmuustekijät kumpuavat siitä, että piskuinen rakennus siirrettiin kunnostettuna nykyiselle paikalleen vasta vuonna 2010. Sitä ennen koppi oli vuosikymmeniä hautausmaan varastoalueella, eikä sen tarkasta alkuperäisestä sijainnista ole tietoa.

”En osaa sanoa, onko se edes sataprosenttisesti samannäköinen kuin alun perin”, Ollila sanoo.

Junanlähettäjän suojana koppi ei ole ainakaan ollut, sillä ruumisjunien liikenteenohjaus hoidettiin Malmin asemalta käsin.

”Se on voinut olla vaihdemiehen koppi, jossa on säilytetty luutia ja harjoja”, Salo arvelee.

Vaikka Malmin hautausmaalle johtanut ruumisrata tuntuu tänä päivänä erikoiselta järjestelyltä, ei se suinkaan ollut ainoa laatuaan. Samanlaista raideliikennettä oli aikoinaan myös muun muassa Kotkassa sijaitsevalle Parikan hautausmaalle ja ennen itsenäistymistä Suomen Valtionrautateiden hoitamana myös Pietarista Uspenskojen hautausmaalle.

Malmin hautausmaan junayhteys muuttui tarpeettomaksi 1950-luvulla, kun auto- ja joukkoliikenteen kehittyminen yksinkertaisti liikkumista Helsingissä. Käyttöön oli jo myös otettu uusia hautausmaita, kuten Honkanummen ja Kulosaaren hautausmaat.

Väinö Kannisto / Helsingin kaupungin museo

Malmin hautausmaa ei voi enää laajentua

Alun perin työläishautausmaaksi profiloitunut Malmin hautausmaan alue on kasvanut useiden laajennusten myötä 65-hehtaariseksi. Hautausmaa levittäytyi 27 hehtaarin alueelle, kun se otettiin käyttöön vuonna 1894.

Viimeisimmän uudisalueen, niin sanotun Viikin kolmion, seurakuntayhtymä otti hautauskäyttöön vuonna 1997.

”Nyt ei ole enää mahdollista laajentaa mihinkään suuntaan”, ylipuutarhuri Ollila kertoo.

Tila ei ole kuitenkaan Ollilan mukaan loppumassa, sillä hautakierto on tällä hetkellä riittävän ripeää. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että vanhoja hautoja vapautuu uusille vainajille enemmän kuin hautauksia tehdään.

Kuollut ihminen saa olla Helsingissä haudassaan vähintään 25 vuotta ennen kuin samaan kohtaan on mahdollista haudata seuraava vainaja. Näin tapahtuu, mikäli omaiset tai muut läheiset eivät maksa hautaoikeuden jatkamisesta.

Malmin hautausmaalla on kaikkiaan noin 50 000 hautaa. Viime vuonna siellä tehtiin noin 1 900 hautausta, joista 80 prosenttia oli tuhkauksia ja uurnahautauksia.

Malmin hautausmaasta on kehittynyt vuosikymmenien mittaan toiminnallisesti Suomen suurin hautausmaa, joka työllistää vakituisesti yli 30 ihmistä.