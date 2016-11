Jakomäen pelkoa, inhoa ja suurta rakkautta synnyttäneet vuokratalot purettiin – tilalle rakennettuihin taloihin haetaan nyt 200 uutta asukasta

Fakta Vuokrataloihin tulorajat Tammikuusta lähtien pääkaupunkiseudulla sijaitseviin valtion tuella rakennettuihin vuokrataloihin tulee tulorajat. Sipilän hallitus päätti asiasta syksyllä. Asetus koskee esimerkiksi Helsingin kaupungin 47 000 vuokra-asuntoa. Tulot tarkistetaan jatkossa sekä uusilta asukkailta että asunnon vaihtajilta. Hallitus haluaa varmistaa, että edulliset vuokra-asunnot kohdentuvat pienituloisille. Helsingin kaupunginhallituksen mukaan näin tapahtuu kuitenkin ilman tulorajojakin. Helsingissä pelätään, että tulorajat edistävät asuinalueiden eriytymistä ja luovat kannustinloukkuja. Tulorajat ovat esimerkiksi yhdelle aikuiselle 3 000 euroa ja kahdelle aikuiselle 5 100 euroa. Kahdelle aikuiselle ja kolmelle lapselle raja on 6 950 euroa. Rajat koskevat tuloja ennen veroja. Tarkemmat tiedot löytyvät tästä linkistä.

Siinä ne nyt ovat: uudet ”kutoset”. Siis Jakomäestä purettujen Helsingin kaupungin vuokratalojen tilalle rakennetut uudet talot. 268 asuntoa, joille Helsingin kaupungin asunto-osakeyhtiö Heka etsii marraskuun loppuun mennessä uudet asukkaat.

Kutosiksi taloja sanotaan jakomäkeläisten keskuudessa siksi, että ne sijaitsivat ennen osoitteessa Jakomäentie 6. Nykyään osoitteen numero on oikeastaan neljä, mutta liikanimi pysyy niin kuin liikanimillä on tapana.

Ann-Marie Nyberg, 76, ottaa päättäväisiä askelia talven ensilumessa ja pulisee mennessään kuin papupata.

”Mä olen tälläinen höpöttäjä”, hän sanoo.

Koska ollaan rakennustyömaalla, Nybergiä on pyydetty vetämään päälleen rakennusyhtiön huomioliivit ja kypärä:

Ilmassa on jännitystä. Ollaan menossa katsomaan Nybergin uutta kotia. Jakomäen purettujen talojen vanhoille asukkaille on nimittäin luvattu etuotto-oikeus uusiin asuntoihin. 70 asunnon asukkaat ovat palaamassa. Yksi palaajista on Nyberg.

”Jakomäki on Helsingin paras paikka”, Nyberg sanoo.

Hänen uusi kotitalonsa näyttää tältä:

Muutos on suuri, sillä aiemmin kutosilla näytti tältä:

Alunperin Nyberg muutti ”kutosille” jo lähes 50 vuotta sitten, 18. tammikuuta vuonna 1969. Silloin Jakomäki oli vasta rakennettu.

Helsingissä elettiin lähiöbuumia, eikä segregaatiosta, siis asuinalueiden eriytymisestä, vielä juuri puhuttu. Siksi Jakomäkeenkin tehtiin yhdellä rysäyksellä 1 521 uutta kaupungin vuokra-asuntoa. Niihin muutti 6 000 asuntojonon kärjille päässyttä onnekasta uutta asukasta.

Ilmasta alue näytti silloin tältä:

Yhtäkkiä Jakomäki oli täynnä ihmisiä, ja erityisesti kantakaupungin ahtaista oloista muuttaneita lapsiperheitä:

Mutta sitten tapahtui elämä – niin ihmisille kuin taloillekin. Lapsista tuli aikuisia ja lopulta vanhuksia. Pesubetonivuoraillut talot rapistuivat.

2000-luvulla Helsingin kaupungin vuokra-asuntoja hallinoivan Hekan oli tehtävä valinta: korjata vai purkaa? 27 taloista korjattiin perusteellisesti, mutta neljä oli päässyt niin huonoon kuntoon, että uuden rakentaminen nähtiin kannattavammaksi.

HS:n toimittaja Anna-Sofia Berner ja valokuvaaja Heidi Piiroinen seurasivat kesällä 2014 kutosten viimeistä kesää. Kuukausiliitteessä julkaistussa artikkelissa tavattiin muun muassa jäähyväisiä kodilleen jättävä Ann-Marie Nyberg.

Berner ja Piiroinen seurasivat myös sitä, mitä purkamista odottaville asunnoille tapahtui talojen elämän loppuvaiheessa. Niistä otettiin kaikki irti:

Nyt uusien talojen rakentaminen alkaa olla loppusuoralla. Asukkaat pääsevät muuttamaan näillä näkymin maaliskuun lopulla.

”Ihana!”, huutaa kylpyhuoneeseen kurkkaava Ann-Marie Nyberg.

Uusia taloja rakentavan rakennusyhtiö Hartelan työmaainsinööri Sari Tuomela on avannut oven yhden uuden talon yhteen asuntoon. Nybergin oma asunto ei ole vielä valmis, mutta tämä asunto on samassa talossa. Kaakelit kiiltävät ja tilaa on.

”Mun nykyisen asunnon kylppäri on pieni kuin pyllynsilmä”, Nyberg sanoo.

Kun päätös Jakomäen talojen purkamisesta tehtiin, Heka alkoi etsiä talojen asukkaille kuumeisesti uusia koteja. Yhdeksän kymmenestä olisi halunnut jäädä Jakomäkeen, mutta koska Helsingissä on alituinen pula vuokra-asunnoista, moni vuosia ja jopa vuosikymmeniä Jakomäessä asunut joutui muuttamaan pois. Nybergillä kävi kuitenkin tuuri, hän sai tilapäisasunnon osoitteesta Jakomäentie 10.

Mukavaa sielläkin on ollut, mutta välillä on tullut ikävä vanhaa kotia ja sen ihmisiä. Silmät kostuvat aiheesta puhuttaessa helposti vieläkin.

”Se oli niin ihana talo. Kaikki oli kuin isoa perhettä. Me tunnettiin melkein kaikki toisemme”, Nyberg sanoo.

Kun vanhojen talojen purkaminen alkoi ajaa entisiä asukkaita muuttopuuhiin, kutosilla vietettiinkin useita haikeita läksiäisiä.

Lopulta jäljelle jäi vain tyhjä talo.

Matkaoppaana työuransa tehnyt Nyberg asui vanhassa kodissaan kutosilla useaan otteeseen. Ensin vanhempiensa kanssa. Sitten käydessään ulkomaankommennuksien välissä Suomessa. Ja lopulta taas vakituisesti Suomeen paluun ja vanhempien kuoleman jälkeen, siis vuodesta 1998 lähtien.

Kaupungin vuokra-asuntojen kansoittama Jakomäki on vuosien saatossa leimattu mediassa kerta toisensa jälkeen kurjuuden tyyssijaksi. Sitä on pelätty ja inhottu, mutta myös rakastettu. Nyberg korostaa, että leimaajat ovat aina niitä, jotka eivät itse asu Jakomäessä, eivätkä tunne aluetta. Paikallisille Jakomäki on rakas ja yhteisöllinen: naapurit tunnetaan ja kavereita autetaan.

Mutta, kuten Berner kirjoittaa Kuukausiliitteen artikkelissa, Jakomäen maine ei ole syntynyt aivan tyhjästä. Kun Jakomäen lapsilaumoista kasvoi nuoria, alueella alkoi sattua ja tapahtua.

Moni muistelee 1970-luvun joukkotappeluita kontulalaisten kanssa. Kerrankin jakislaiset nuoret olivat telttailemassa Östersundomin suolätäköllä, kun kontulalaiset löysivät paikalle. Tappelussa käytettiin aseina kettinkejä ja nuotiosta napattuja palavia puunkappaleita.

Lehdistö raportoi Jakomäen ongelmista auliisti. Vuonna 1987 Helsingin Sanomissa julkaistiin kuva Jakomäessä rikotusta ikkunasta. Kuvateksti kuului: ”Se mikä ei ole omaa, saa kovan kohtelun.”

Ainakin taloudellisesti Jakomäessä on edelleen monia muita Helsingin kaupunginosia vaatimattomampaa. Viimeisten, vuosien 2014 ja 2015 tilastojen mukaan Jakomäessä on edelleen Helsingin pienimmät keskitulot ja suurin työttömyysaste.

Mutta onni ei muodostu rahasta, Ann-Marie Nyberg muistuttaa. Yhteisöllisyyden lisäksi se on Jakomäessä muun muassa kaunista luontoa: kallioita, kukkia ja sammalta.

Sitten mennään katsomaan kaksion varsinaisia huoneita. Keittiönurkkauksessa on keraaminen liesi. Terassi on lasitettu. Lattia on laminaattia. Suuret ikkunat päästävät asuntoon marraskuussakin runsaasti valoa.

”Voi veljet!” Nyberg sanoo.

”Kirjahylly menisi tuohon. Ja peti sitten tietty tuohon.”

”Ja ihana kaappitila!”

Mukaan tulleita kaupunkisuunnitteluviraston arkkitehti Elias Rainiota ja Hekan Jakomäen toimiston kiinteistöpäällikkö Ismo Hämäläistä hymyilyttää.

”Kyllä te ootte tehneet hienoa työtä”, Nyberg hihkuu.

Elias Rainio kertoo, ettei Jakomäen kasvojenkohotus ole jäämässä tähän. Marraskuussa käynnistetään arkkitehtikilpailu, jolla haetaan ideoita Jakomäen uuden ”palvelukeskuksen” rakentamiseen.

”Aika moni julkinen palvelurakennus on tulossa tiensä päähän”, Rainio kertoo.

Siksi kaupunkisuunnitteluvirasto kaavailee uutta palvelukeskusta, johon tulisi tilat muun muassa päiväkodille, koululle ja nuorisotalolle. Vanhat rakennukset purettaisiin ja niiden tilalle kaavoitettaisiin tilaa uusille asuintaloille. Niille voisi tulla asumisoikeusasuntoja. Tai jopa omistusasuntoja.

Niin, Jakomäen suunnittelun jälkeen Helsingissä herättiin siihen, ettei kaupunginosaa kannata rakentaa täyteen vuokra-asuntoja. Nyt Jakomäkeen tehtävillä uudistuksilla pyritään kohottamaan kaupunginosan kasvoja ja parantamaan sen mainetta.

Mutta samaan aikaan, kun Jakomäelle tehdään kasvojen kohotusta, maan hallitus heittelee kiviä kaupungin rattaisiin. Tai niin asia Helsingissä ainakin koetaan.

Vuoden vaihteessa voimaan tuleva Sipilän hallituksen säätämä uusi asetus velvoittaa pääkaupunkiseudun kuntia tarkistamaan kaikkien uusien vuokralaistensa tulotason. Tarkoitus on hyvä: estää hyvätuloisia viemästä pienempituloisten paikkoja edullisissa vuokra-asunnoissa. Helsingin kaupunginhallituksen ja Hekan näkemyksen mukaan asetus kääntyy kuitenkin todellisuudessa omaa tarkoitustaan vastaan.

Tulot tarkistetaan jatkossa sekä uusilta asukkailta että asunnon vaihtajilta. Helsingissä pelätään, että tulorajat vain edistävät asuinalueiden eriytymistä, kun vuokratalot saavat virallisen statuksen tietyn tulorajan alittavien ihmisten koteina.

Huolena on myös kannustinloukkujen syntyminen. Helsingin kaupunginhallituksenkin laatimasta lausunnosta käy ilmi epäilys, etteivät työtä saaneet asukkaat enää uskaltaisi pyrkiä vaihtamaan asuntoa suurempaan, vaikka heidän perheensä kasvaisivat. Ja toisinpäin: jäävätkö työtä saaneet mutta yksin jääneet asukkaat tulevaisuudessa entistä helpommin asumaan itselleen turhan ison asuntoon, koska asunnonvaihtohalukkuudesta ilmoittaminen tarkoittaisi lähtöpassia Hekalta?

Heka huomauttaa myös, ettei sen asunnoissa nykyään juuri asu ihmisiä, jotka ylittäisivät hallituksen säätämät tulorajat. Näin ollen asetus aiheuttaa turhaksi koettua byrokratiaa.

Mutta se politiikasta. Ann-Marie Nyberg ilmoittaa nimittäin lähtevänsä nyt kauppaan, joten tämä haastattelu loppuu. Lumen ja veden sekainen sade ulkona on kiihtynyt. Nybergiä laulattaa.

”Elämä on ihanaa, kun sen oikein ymmärtää...”

Juhani Niiranen / HS

Juhani Niiranen / HS