Kiasman suunnittelija palasi ”rikospaikalle” – ympäri maailmaa kiertävä tähtiarkkitehti suunnitteli asuintalon Töölöön

Tausta Kiasma nosti Hollin uran lentoon Steven Holl voitti Kiasman kansainvälisen arkkitehtikilpailun vuonna 1993. Jopa yli 500 ehdotusta kilpaili nykytaiteen museon suunnittelusta. Voitto oli kova kolaus suomalaisille arkkitehdeille, joiden työtehtävätkin olivat laman vuoksi vähissä. Työtä arvosteltiin muun muassa veistoksellisuudesta. Hankkeen yritti kaataa joukko helsinkiläisiä, joiden mielestä rakennus tuli liian lähelle Mannerheimin ratsastajapatsasta. Arvosteluista huolimatta Kiasma valmistui vuonna 1998.

Hän on taas Helsingissä. Kiasman suunnittelija, maailmankuulu arkkitehti Steven Holl palasi taidemuseoon monen vuoden jälkeen tällä viikolla.

Hän katsoo ylös ja hymyilee, kun lumisen aamun kirkastamaa päivänvaloa tulvii aulaan portaikkoon. Valo näyttää ilahduttavan myös kävijöitä.

Ilmainen sisäänpääsy on houkutellut kymmeniä ja taas kymmeniä aikuisia ja lapsia tutustumaan näyttelyihin. Se taas ilahduttaa Steven Hollia.

Kiitetty arkkitehti ei ole saapunut New Yorkista todistamaan museonsa menestystä, vaan hänet toi takaisin uusi rakennushanke. Hollin suunnittelemaa veistoksellista asuinkerrostaloa aletaan rakentaa ensi vuonna Taka-Töölöön Taivallahteen entiseen kasarmikortteliin.

Tämäkin aamun Steven Holl on aloittanut samalla rituaalilla kuin aina. Hän maalasi akvarellin. ”Mielessä pyörivät asuintalon yksityiskohdat.”

Taustalla soi klassinen musiikki, ja välillä hän siemaisi vihreää teetä. Hetki on Hollille eräänlaista meditaatiota.

Arkkitehti tuli viimeistelemään tyhjälle, ahtaalle tontille jo vuonna 2006 suunnittelemaansa asuinrakennusta. Uuden rakennuksen nimi Meander viittaa valtoimenaan virtaavaan jokeen. Niinpä talo mutkittelee tontilla kuin joki.

Rakennuksen molemmille puolille jää asukkaille lähipihoja kuten viljelypalstoja ja leikkikenttiä.

Rakennuksen korkeus vaihtelee kahdesta seitsemään kerrokseen. Viherkaton peittämään ylimpään kerrokseen on tulossa sauna ja asukkaiden yhteisiä tiloja.

Julkisivujen Holl haluaa muistuttavan veden virtaavaa pintaa, joka välkkyy vaihtelevassa valossa. Siksi puiset ulkoseinät peitetään ohuella lasipinnalla ikään kuin talolle puettaisiin päälle läpinäkyvä sadetakki päälle. ”Parvekkeet pystyy toki avaamaan lämpimillä ilmoilla.”

Yli 90 asunnolle on tunnusomaista, että päivänvaloa tulvii sisään eri suunnista. Juuri taitavasta päivänvalon hyödyntämisestä Steven Hollin arkkitehtuuri tunnetaankin. Siitä hänet on palkittukin.

Steven Holl saapui Helsinkiin torstaina, jolloin julkistettiin uusi esitys Helsinki Guggenheim-museosta. Hän ei halua ottaa kantaa hankkeeseen ja voittaneeseen ehdotukseen ”Majakka”.

Useita taidemuseoita suunnitellut konkari sanoo, ettei ole tutkinut ranskalais-japanilaisen arkkitehtitoimiston suunnitelmaa tarpeeksi hyvin.

Mutta arkkitehti tuntee hyvin Guggenheim-säätiön, ja puheenjohtaja Richard Amstrong on hänen hyvä ystävänsä.

”Heti kun tuli tieto arkkitehtikilpailun voittajista, Amstrong lähetti Nicolas Moreaun ja Hiroko Kasunokin luokseni New Yorkiin keskustelemaan käytännön asioista”, Steven Holl muistelee.

Hän kertoo neuvoneensa pariisilaisia arkkitehteja menemään suomalaisten kanssa Saunaseuraan Helsingin Lauttasaareen. ”Välillä otetaan löylyt ja sitten hypätään avantoon. Sen jälkeen pohditaan, ja sitten ratkaisut alkavat kypsyä.”

Sen Holl tekee painokkaasti selväksi, että maiden pääkaupunkien pitää panostaa kaikenlaiseen kulttuuriin.

”Taidemuseot ja muut kulttuurilaitokset antavat ihmisille myönteistä energiaa. Sitä tarvitaan yhteiskunnassa etenkin näinä sekavina, populismin aikoina joka puolilla maailmaa. Etenkin nuoret ihmiset pitää saada innostumaan kulttuurista.”

Arkkitehti muistuttaa, että taidemuseot vauhdittavat myös taloudellisesti kaupunkeja. Ne houkuttelevat lisää matkailijoita.

Kun Holl saa kuulla, että Kiasman naapuriin rakennetaan parhaillaan Amos Rex -museota, hän innostuu.

”Sitä parempi, mitä enemmän mielenkiintoisia museoita on tarjolla. Kun turistit käyvät yhdessä, he menevät toiseen ja kolmanteen. Niinpä he viipyvät yön tai kaksi pidempään.”

Viime vuosina muuttuneeseen Helsinkiin Holl ei ole ehtinyt tutustua. Hän lensi Kööpenhaminasta ja kiirehti suoraan kaupungin virastoihin keskustelemaan uudesta rakennushankkeesta paikallisen kumppaninsa arkkitehti Pentti Kareojan kanssa.

Kööpenhaminassa Hollilla on käynnissä suurhanke Copenhagen Gate. Merenrannalle, Osloon lähtevien matkustajalaivojen satama molemmille puolille nousee 22-kerroksisia tornia.

Uutta on se, että arkkitehti on keksinyt yhdistää kaksi tornia toisiinsa korkealla kävelysillalla.

”Huikeita näkymiä tulee tarjolle”, Holl lupaa.

Kööpenhaminan hanke oli pitkään jäissä niin kuin Helsingin Taivallahden asuintalokin. Yhdysvalloista alkanut talouskriisi pysäytti ne niin kuin monet muutkin suunnitelmat vuosiksi.

Nyt Taivallahden kasarmin 1930-luvun rakennukset on uudistettu ja muutettu hoivakodiksi ja asunnoiksi. Vuonna 2018–2019 valmistuvan asuintalon viereen on jo avattu ruokakauppa. Ja pian myös Ylen entinen radiotalokin muuttuu asunnoiksi.

Kiasma herätti maailmalla huomiota, ja Holl alkoi saada työtarjouksia. Nyt niitä tulee ympäri Yhdysvaltoja ja maailmaa. Hänen toimistonsa on suunnitellut useita taidemuseoita ja rakennuksia taidekouluille. Viimeisin Iowan yliopiston visuaalisten taiteiden rakennus avattiin lokakuun alussa.

Yhdysvalloissa rakenteilla on myös nykytaiteen instituutti Virginian Richmondiin, kirjasto Queensiin, Lewis Centerin taidekeskus Princetonin yliopistolle ja taidemuseo Teksasin Houstoniin sekä Intiassa Mumbain kaupunginmuseon lisäsiipi.

Toimistossa on ehditty suunnitella vähemmän asuinrakennuksia viime vuosina, mutta niitä on valmistunut silti Moskovaan, Beirutiin sekä Kiinaan.