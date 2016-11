Kamppailu byrokratiaa vastaan opetti Mikko Saarisen puhumaan sujuvaa kelaa ja sossua – nyt hän auttaa muita pärjäämään viraston tiskillä

Fakta Fattaluudat aloittavat myös Espoossa ja Kotkassa Fattaluudat ovat Stop huumeille -yhdistyksen kouluttamia vapaaehtoisia, jotka toimivat vertaisina ja neuvonantajina muille ihmisille virastoissa. Projektia rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Päivystäjiä on Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa ja Kelassa, epäsäännöllisemmin fattaluudan voi kohdata muissakin palveluissa. Fattaluudat päivystävät arkisin myös Stopin olohuoneessa klo 9–15. Turun A-Kilta pyörittää Fattaluuta-toimintamalliin perustuvaa Luukkukaveri-toimintaa. Ensi vuonna fattaluudat alkavat toimia myös Espoossa ja Kotkassa.

Herttoniemen sossussa, ei kun siis sosiaalisen ja taloudellisen tuen palvelupisteessä, päivystää keskiviikkoisin fattaluuta. Tänään hän on Mikko Saarinen ja hänellä on kaksi tehtävää: kampittaa byrokratia ja kuunnella.

Saarisen pätevyys fattaluudaksi on varmistettu puolen vuoden koulutuksella. Enemmän merkitystä on kuitenkin sillä, että hän on mielenterveyskuntoutujana tottunut asioimaan eri viranomaisten kanssa. Siksi Saarinen puhuu sujuvaa kelaa ja osaa sossun alkeet.

Useimmat vapaaehtoiset fattaluudat ovat itse pitkäaikaistyöttömiä tai päihdekuntoutujia, onhan koko toimintatapa Stop Huumeille -yhdistyksen kehittämä. Malli toimii niin hyvin, että sitä ollaan nyt monistamassa muuallekin Suomeen.

Fattaluuta etsii oikean lomakkeen tai ihmisen tai neuvoo sähköisessä asioinnissa. Joskus tarvitaan ihan kirjaimellisesti tulkkia tai teknistä apua, vielä useammin vertaista rinnalle.

”On paljon rauhallisempaa olla, kun vierellä on toinen ihminen”, Saarinen sanoo.

Projektisuunnittelija Raisa Saraniemi Stop Huumeille -yhdistyksestä kertoo, että idea fattaluutailuun lähti alunperin käytännön havainnosta. Ihmiset puhuivat Stopin olohuoneessa, että palveluja oli vaikea saada. Tuntui siltä, että työntekijä ja asiakas olivat kaukana toisistaan.

”Tässä on edelleen se ruohonjuuritaso mukana. Tätä tehdään, jotta yksittäiset ihmiset pääsisivät eteenpäin ja saisivat virastosta apua. Mutta sitten on myös iso yhteiskunnallinen taso, haluamme kehittää murroksessa olevaa palvelujärjestelmää.”

Saarinen on fattaluuta kerran viikossa ja lopun aikaa työkokeilussa Stopin olohuoneessa. Vuodenvaihteessa hän siirtyy Espooseen vertaistyöntekijäksi, koska Espoossakin aloitetaan fattaluutatoimintaa. Lisäksi hän aikoo opiskella lähihoitajaksi.

Heidi Piiroinen

Tämä on saavutus, etenkin jos miettii Saarisen tilannetta muutama vuosi sitten. Aiemmat koulutukset it-alalle ja kokiksi jäivät kesken. Sairaus vei pitkään voimat, kunnes hän keväällä oli tarpeeksi hyvässä kunnossa kaivatakseen järkevää tekemistä.

Saarinen ei ole ainoa, jonka vapaaehtoistyö on muuttunut tai muuttumassa oikeaksi työksi. Helsingissä palveluneuvojiksi on otettu palkkatuella useita ihmisiä samaa reittiä. Toiset opiskelevat oppisopimuksella.

”He ovat erittäin hyviä tässä työssään”, perustelee johtava sosiaaliohjaaja Anri Viskari-Lojamo Herttoniemestä.

Siis parhaimmillaan juuri siinä, mistä Saarinenkin puhuu: ihmisten kohtaamisessa. Mutta eikö varsinaisten sosiaalialalle koulutettujen työntekijöidenkin pitäisi olla sitä?

”Kyllä, mutta fattaluudat ovat vertaisia. He kuuntelevat, mutta he eivät tee päätöksiä. He eivät istu täällä rahakirstun päällä”, Viskari-Lojamo selittää.

Saarinen sanoo, että ero on myös tavassa lähestyä. Pitää olla sekä jämäkkä että ystävällinen. ”En vain odota sivussa. Menen ja sanon, että haluan tietää, miten pystyisin sinua auttamaan.”

Toimistolla päivystämisen lisäksi fattaluuta lähtee tarvittaessa ”saattokeikoille” – siis vaikka tueksi, kun perhe asioi ensimmäistä kertaa lastensuojelun kanssa. Toinen puoli projektista on, että sosiaalitoimistosta jalkaudutaan välillä esimerkiksi Stop Huumeille -yhdistyksen tiloihin. Siis neuvomaan sinne, missä asiakkaatkin ovat.

Fattaluudaksi päästäkseen pitää itse olla pitkällä toipumisessaan. Myös omat huonot kokemukset viranomaisista pitää olla ensin käsitelty.

”Ei olla virastoa vastaan, mutta ollaan asiakkaan puolella”, sanoo Saarinen.

Fattaluudille tarjotaan säännöllisesti työnohjausta. Välillä fattaluudan selvittämät asiat ovat yksinkertaisia: neuvoksi riittää puhelinnumeron etsiminen. Välillä kyse on tuesta syvemmällä tasolla. Fattaluuta tekee helpommaksi ottaa apua vastaan, Saarinen kertoo.

”Mukavinta on, kun huomaa pystyvänsä todella auttamaan. Siis jos joku on vaikka jäänyt vasta työttömäksi, ja tämä maailma on hänelle vieras.”