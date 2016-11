Hyvästi kuukausien remonttievakot? Tämän talon putkiremontti tehdään kahdessa viikossa

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty -latteus kuvaa mainiosti Itä-Helsingin Roihuvuoressa sijaitsevan kerrostalon putkiremonttia.

Putkiremontit kestävät Suomessa keskimäärin kolme kuukautta, mutta työt hoituvat Roihuvuoressa kahdessa viikossa. Purkaminen alkoi tänään maanantaina ja töiden on suunniteltu päättyvän kahden viikon päästä.

Miten tämä on mahdollista?

Kun Fira-palvelujen toimitusjohtaja Sami Kokkonen vieraili Saksassa muutama vuosi sitten, hän suhtautui epäileväisesti saksalaisten lupauksiin. Saksalaiset kollegat kertoivat hoitavansa viikossa työn, jota Suomessa tehdään kolme kuukautta.

”Ajattelin, ettei putkiremontti ole siellä yhtä kokonaisvaltainen kuin täällä. Todellisuudessa se olikin yhtä työläs tai jopa työläämpi.”

Saksalaiset tekivät putkiremonttia useassa vuorossa, työvaiheet olivat tarkoin suunnitellut ja ajastetut ja yllätyksiin oli varauduttu.

Suomeen palattuaan Kokkonen asensi työmaalle pikapuoliin riistakamerat ja totesi, että Suomessa totuttuun työtahtiin kuului paljon odottelua. Unohtuneet välineet, kuljetusten työmaan tahtiin sopimattomat aikataulut ja se, että työnjohdolta piti jatkuvasti olla kysymässä neuvoa, tekivät menetelmästä hitaan.

Tästä oivalluksesta alkoi nopean menetelmän jalostus.

Nyt esimerkiksi kuljetukset on suunniteltu niin, että ne tulevat rakennuspaikalle illalla. Lisäksi välineet on lajiteltu sen mukaan, missä järjestyksessä niitä tarvitaan. Näin tietyn tuotteen etsimiseen ei tuhraannu aikaa.

”Mitään teknologista muutosta ei ole tapahtunut. Menetelmä perustuu siihen, että toiminta on aikataulutettu ja suunniteltu napakammin.”

Roihuvuoressa sijaitsevassa 19 asunnon kerrostalossa on parhaillaan käynnissä tarkkaan harkittu operaatio. On rakennusurakan ensimmäinen varsinainen työpäivä, mutta purkutyöt ovat jo pitkällä.

Kokkosen mukaan 12 viikon aikataulussa karkeasti sanottuna purku-urakoitsija olisi ottanut mukaansa kolme miestä ja maanantaina olisi saanut ensimmäisen kerroksen purettua.

”Nyt se menee niin, että töissä on enemmän miehiä ja käytännössä tiistaina päästään jo rappaamaan.”

Työt etenevät siis moninkertaisesti nopeammin suunnittelun vuoksi.

Kokkosen mukaan nopeaa menetelmää ei ole aiemmin kehitetty Suomessa, koska aiemmin kukaan ei ole tarjonnut sitä. Kun kilpailua ei ole syntynyt, ei yrityksillä ole ollut tarpeeksi suuria kannustimia tehostaa toimintaansa.

”Sukulaisille on hirveän vaikea selittää tätä menetelmää. He kysyvät, miksei näin tehdä normaalisti. Ehkä rakennusalalla tehdään niin kuin on aina ennenkin tehty.”

Roihuvuorelaiskerrostalon pitkäaikaisen asukkaan ja taloyhtiön puheenjohtajan Mikko Jauhiaisen mukaan kaksi viikkoa kestävä putkiremontti ei tullut mieleenkään, kun hallitus istui alas ja pohti remontin toteutusta.

”Ei sellaista osattu pyytää, koska ei tiedetty, onnistuuko tällainen remontti Suomessa.”

Vain kaksi viikkoa kestävä evakko on asukkaan mieleen. Kuukausien putkiremontin aikana asumisjärjestelyistä koituu päänvaivan lisäksi ylimääräisiä kustannuksia.

Jauhiaisen mukaan taloyhtiössä asuvat viettävät muutaman viikon ajanjakson sukulaisten tai ystävien luona. Hän itse asuu perheineen kahden viikon ajan tyttärensä luokkatoverin paritalon tyhjillään olevassa puolikkaassa.

”Kahden viikon asuinpaikka on huomattavasti helpompi järjestää.”

Saksalaiseen tapaan tehty putkiremontti tulee tavanomaista 12-viikkoista remonttia halvemmaksi, kertoo Firan Kokkonen.

Lopullisia lukuja ei ole vielä tiedossa, mutta Kokkonen arvioi putkiremontin maksavan 10–20 prosenttia vähemmän kuin perinteisellä tavalla tehty remontti.

”Odotus on, että tämä on pikkuisen edullisempaa, vaikka joudumme maksamaan vuorolisiä ja käyttämään nopeammin kuivuvia materiaaleja.”

Toistaiseksi menetelmä on vielä kokeilu- ja harjoitusvaiheessa, mutta Kokkonen uskoo, että tulevaisuudessa nopea menetelmä voi olla yleinen käytäntö rakennusalalla.

”Jossain vaiheessa nopea menetelmä voi olla standardi.”

Putkiremonttien kesto nousi puheenaiheeksi Suomen Kuvalehden julkaiseman uutisen myötä.

