Tällainen on Suomen rumin kirkko ja nyt se on myynnissä – ”Pitkin hampain ja surumielin”

Fakta Suomen rumin kirkko -äänestys (2014) 1. Konalan kirkko. 2. Tapiolan kirkko. 3. Kouvolan keskuskirkko. 4. Jakomäen kirkko. 5. Alavan kirkko.

Suomen ruminta kirkkoa ei enää löydy Helsingin Konalasta. Tai itse rakennus kyllä seisoo metallisine ristihäkkyröineen yhä Kyntäjäntien varressa, mutta kirkollinen toiminta loppui siellä loka–marraskuun vaihteessa.

Ei niin mairitteleva Suomen rumin kirkko -liikanimi on peruja Helsingin Sanomien elokuussa 2014 järjestämästä verkkoäänestyksestä. Ääniä annettiin kaikkiaan yli 12 000, ja Konalan kirkko vei voiton 23 prosentin ääniosuudella.

Pitäjänmäen seurakunnan kirkkoherra Arto Antturi on murheellinen kirkon kohtalosta. Hänen mukaansa siitä piti luopua säästösyistä.

”Pitkin hampain ja surumielin teimme tämän päätöksen seurakunnassa. Mehän emme olisi halunneet missään tapauksessa luopua siitä”, Antturi sanoo.

Konalan kirkko on Antturin mukaan pian mittavan remontin tarpeessa. Rakennus siirtyi 1. marraskuuta lähtien Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistötoimiston hallinnoitavaksi, ja sille yritetään löytää ostaja.

”Rakennukselle tehdään kuntokartoitus, minkä jälkeen se laitetaan myyntiin”, kertoo kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Helsingin seurakuntayhtymän kiinteistötoimistosta.

Kirkon on määrä tulla yleiseen myyntiin vielä tämän vuoden puolella. Omalaatuinen ja mielipiteitä jakava kirkkorakennus on Heinosen mukaan myös herättänyt jo kiinnostusta mahdollisten uusien omistajien keskuudessa.

”Sitä on kyselty asunnoiksi, ja on joku halunnut sen omakotitaloksikin. Kiinnostuneiden joukossa on ollut myös lasten päivähoitotoimintaan liittyviä toimijoita.”

Konalan kirkkoa ei ole suojeltu, joten tuleva omistaja voi muokata sitä hyvin vapaasti.

Sirpa Räihä / HS

Kirkossa järjestettiin sunnuntaina 30. lokakuuta jäähyväismessu. Kirkkoherrra Antturi kertoo tilaisuuden olleen kaunis, herkkä ja koskettava.

Hieman huumoriakin tilaisuuteen mahtui, sillä HS:n lukijaäänestyksen tulokset nostettiin esiin saarnassa.

”Annoin jäähyväismessussa saarnavuoron Haka Kekäläiselle, joka on meidän Konalassa asuva pappi. Hän sanoi saarnansa alussa, että Suomen rumimman kirkon titteli siirtyi nyt sitten Tapiolan kirkolle”, Antturi naurahtaa.

Antturi kertoo kuitenkin löytäneensä rumaksi parjatusta rakennuksesta myös kauneutta.

”Kirkon kauneushan tulee niistä ihmisistä, jotka siellä käyvät. Sehän on ollut hirveän viihtyisä ja kaunis paikka – siis nimenomaan sisältä ja toiminnan kautta. Ulkoahan se ei ole ollut niin mainittava.”

Heikki Castrénin käsialaa oleva Konalan kirkko suunniteltiin alun perin seurakuntataloksi, jossa on sakraalitila. Siellä järjestettiin vuodesta 1973 lähtien paitsi messuja, kastejuhlia ja siunaustilaisuuksia, myös lukuisia tapahtumia kaikenikäisille ihmisille.

Sisätilat olivat liikuteltavien seinien avulla helposti muunneltavissa.

Nyt Pitäjänmäen seurakunnan on mahdutettava toimintansa Pitäjänmäen kirkkoon ja Pajamäen seurakuntakotiin.

”Kaikkein isoin murheenkryyni oli päiväkerhojen kohtalo. Lähdimme jo vuotta aikaisemmin varautumaan siihen, että jos tämä tilanne tulee eteen. Saimme sitten sijoitettua nämä päiväkerhopaikat Pitäjänmäen kirkolle lisäämällä sinne kapasiteettia”, Antturi kertoo.

Vaikka kirkon lakkauttaminen oli kova paikka Pitäjänmäen seurakunnan henkilökunnalle, ei suruun jäädä piehtaroimaan.

”Emmehän me tätä toivoneet, mutta tässä ollaan. Emme luovuta, vaan ihan innoissamme jatkamme työntekoa”, Antturi vakuuttaa.