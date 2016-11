Oletko muuttanut Jätkäsaareen, Kalasatamaan tai Konepajalle? Onneksi olkoon, olet varakas visionääri

Ensimmäisinä Helsingin uusille asuinalueille ehättävät visionäärit, jotka ovat perustamassa perhettä. He ovat myös väkeä, joilla on varaa ostaa asunto uudelta alueelta.

Näin on ainakin pääkaupungin tuoreimmilla asuinalueilla Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa sekä jo valmista kaupunkirakennetta täydentävällä Vallilan Konepajan alueella, käy ilmi Helsingin kaupungin tietokeskuksen tuoreesta tutkimuskatsauksesta.

Uusilla asuinalueilla eletään usein vuosia rakennustelineitä väistellen. Sen valtaosa uusille alueille muuttavista tosin mitä ilmeisimmin tietääkin, sillä joka toinen Jätkäsaareen, Kalasatamaan ja Konepajan alueelle vuosina 2012–2014 asettuneista ihmisistä muutti sinne viereisistä kaupunginosista eli enintään viiden kilometrin päästä.

Lassi Rinne

Jätkäsaari, Kalasatama ja Konepajan alue vetivät kolmessa tutkitussa vuodessa noin 5 500 muuttajaa. Lähes kolme neljästä uusien alueiden muuttajista oli jo valmiiksi helsinkiläisiä.

Suurin osa näistä edelläkävijöistä oli 30–39-vuotiaita. Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa asuvat helsinkiläiset todennäköisesti tuntisivat olonsa kotoisaksi kummallakin asuinalueella, sillä tutkimuskatsauksen mukaan kummallekin niistä on muuttanut keskimäärin iältään, äidinkieleltään ja koulutustaustoiltaan hyvin samankaltaisia ensimuuttajia.

Pientä eroa syntyy siitä, että Jätkäsaaressa on Kalasatamaa enemmän Helsingin sisällä muuttaneita lapsiperheitä ja kolmikymppisiä aikuisia. Kalasatamassa puolestaan on enemmän opiskeluiässä olevia asukkaita – mitä selittää se, että Kalasatamassa on opiskelija-asuntoja.

Myös Vallilan Konepajan alueella on suhteellisen nuorta väkeä.

Sami Kero / HS

Tietokeskuksen tutkijat Faris Alsuhail ja Jenni Väliniemi-Laurson arvioivat uusien alueiden tulokkaiden joukossa olevan paljon perhettä perustavia ja työelämään siirtyneitä ihmisiä. He ovat korkeammin koulutettuja kuin esimerkiksi 2000-luvun alussa valmistuneille Arabianrannan, Latokartanon ja Aurinkolahden alueelle muuttaneet ihmiset.

Helsingin uusimmat asuinalueet eivät kuitenkaan ole ainutlaatuisia houkuttaessaan erityisesti naapurikaupunginosien väkeä. Vertailussa edellisen rakennusaallon asuinalueiden Arabianrannan, Aurinkolahden ja Latokartanon kanssa ilmenee, että kun nämä alueet olivat uusia, nekin houkuttivat ensimmäiset asukkaansa pääosin aivan lähistöltä.

Kaikkien nyt tutkittujen alueiden uusista asukkaita valtaosa on muuttanut uuteen kotiinsa Helsingin sisältä.

Vanhemmille alueille on ehtinyt tutkimukseen valittuina vuosina 2010–2014 muuttaa yli 20 000 ihmistä. Heistä noin neljä kymmenestä muutti enintään viiden kilometrin päästä.

Jo valmiiksi helsinkiläisten osuus Arabianrantaan, Latokartanoon ja Aurinkolahteen muuttaneista oli 66–72 prosenttia. Muualta Suomesta ja ulkomailta muutti siis näille alueille jonkin verran enemmän väkeä kuin Helsingin uusimmille alueille.

Arabianrannassa, Latokartanossa ja Aurinkolahdessa asuu erityisesti 18–24-vuotiaita, joiden joukossa on tutkijoiden mukaan mitä ilmeisimmin paljon opiskelijoita. Myös lapsia on näillä alueilla paljon.

Vanhemmilla alueilla asuu Jätkäsaarta, Kalasatamaa ja Konepajan aluetta enemmän muita kuin suomea äidinkielenään puhuvia asukkaita.

Sami Kero / HS

Yhdessä asiassa Arabianranta erottautuu verrokeistaan: siellä asukkaista enemmän kuin joka kymmenes on ruotsinkielinen. Korkeakoulujen lähellä, raitiovaunuyhteyksien päässä keskustasta ja merenrannassa oleva Arabianranta on kolmesta vanhemmasta asuinalueesta se, joka vetää yhä puoleensa eniten enintään viiden kilometrin päässä asuneita muuttajia: puolet muuttajista tulee lähinaapurista.

Aurinkolahdessa vastaava osuus on vähemmän kuin joka kolmas ja Latokartanossa neljä kymmenestä muuttajasta. Aurinkolahti on houkuttanut muuttanut keskimäärin iäkkäimpiä muuttajia ja Latokartano keskimäärin muita alueita nuorempaa väkeä. Latokartanossa lähes joka viides uusi asukas on vuosina 2010–2014 ollut alaikäinen.

Aurinkolahteen sekä Latokartanoon muuttaneista noin viidennes puhuu vierasta kieltä äidinkielenään.

Juha-Pekka Laitinen / HS

Kiinnostava yksityiskohta tutkimuksessa on Herttoniemenranta. Kaikki tutkitut asuinalueet nimittäin vetivät hyvin väkeä Herttoniemenrannasta. Erityisesti Herttoniemenrannan lapsiperheet näyttävät tutkijoiden mukaan hakevan lisää tilaa muuttamalla varsinkin Arabianrantaan, Aurinkolahteen ja Latokartanoon.